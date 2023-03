Formel 1, GP von Australien: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Schon bald geht es weiter in der Formel 1, als nächstes steht der GP von Australien auf dem Programm. Ihr möchtet mehr über Datum, Termin, Zeitplan, oder die Übertragung des Grand Prix im TV und Livestream wissen? Hier werdet Ihr schlauer!

Zwei Wochen pausiert der Formel-1-Zirkus, bevor es am Wochenende vom 31. März bis 2. April wieder in Australien zur Sache geht. Dann werden die Boliden auf dem Albert Park Circuit wieder ihre Runden drehen.

Die Favoritenrolle nehmen zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison die Red-Bull-Piloten ein. Weltmeister Max Verstappen hat sich das erste Saisonrennen in Bahrain gesichert, beim zweiten Grand Prix in Saudi-Arabien landete er nach einer spektakulären Aufholjagd am Ende auf Rang zwei hinter seinem Teamkollegen Sergio Perez.

Wer wissen möchte, ob sich dieser Trend fortsetzt, muss am Rennwochenende aufgrund der Zeitverschiebung relativ früh aufstehen. Hier findet Ihr die Termine der Sessions im Überblick:

Formel 1, GP von Australien: Datum, Termin, Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 31. März 2023 3.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 31. März 2023 7 Uhr 2. Freies Training Samstag, 01. April 2023 3.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 01. April 2023 7 Uhr Qualifying Sonntag, 02. April 2023 7 Uhr Rennen

© imago images Als nächstes geht es auf dem Albert Park Circuit rund.

Formel 1, GP von Australien: Übertragung im TV und Livestream

Ihr möchtet den GP von Australien live und in Farbe sehen? Dann habt Ihr dafür verschiedene Anlaufstellen. Hier klären wir Euch auf.

Formel 1, GP von Australien: Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream

Seit dem Ausstieg von RTL wird deutschlandweit keine Session der Saison mehr im Free-TV gezeigt. Allerdings ist in Österreich ServusTV für die Übertragung des kommenden Rennens zuständig, auf die Ihr über Umwege auch hierzulande zugreifen könnt. Option eins: Ihr wohnt in einer grenznahen Region; Option zwei: Ihr umgeht via VPN-Verbindung das Geoblocking und schaut den Livestream von ServusTV.

Formel 1, GP von Australien: Übertragung im Pay-TV und Livestream

Die unkomplizierte Variante, um sämtliche Sessions live zu sehen, ist auch in diesem Jahr wieder Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich sämtliche Sessions auf Sky Sport F1, das gewohnte Duo aus Sascha Roos und Ralf Schumacher wird sie für Euch kommentieren. Bei den Trainings geht es jeweils eine Viertelstunde vorher los, beim Qualifying gibt es eine halbe Stunde und beim Rennen eine volle Stunde Vorlauf.

Streamen könnt Ihr das Programm von Sky auch. Dafür benötigt Ihr ein Abo von SkyGo oder WOW.

Zu guter Letzt ist auch der offizielle Streamingdienst der Formel 1, F1TV, dabei. Hierfür können allerdings keine neuen Abos mehr abgeschlossen werden.

Formel 1, GP von Australien im Liveticker von SPOX

Bei SPOX tickern wir alle Sessions live mit. Klickt einfach auf den entsprechenden Link:

Formel 1, GP von Australien: Die Strecke im Steckbrief

Erst vergangenes Jahr wurde der Albert Park Circuit in Melbourne umgebaut. Das Resultat: offenere Kurven und höhere Geschwindigkeiten. Wir dürfen uns also auf ein schnelles Rennen freuen.

Streckenname Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Rechtskurven 10 Linkskurven 6

© getty Max Verstappen ist im zweiten WM-Rennen auf Rang zwei gelandet.

