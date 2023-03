Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Australien im TV, Livestream und Liveticker

Auf die Freien Trainings folgt morgen Früh das Qualifying beim Großen Preis von Australien. Wie Ihr den Kampf um die Pole Position live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Nach den beiden Freien Trainings geht es am morgigen Samstag, den 1. April, im Rahmen des Grand Prix von Australien in der Formel 1 zuerst mit dem 3. Freien Training weiter, ehe um 7 Uhr das Qualifying zur Bildung der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag ansteht. Gefahren wird dabei auf dem Albert Park Circuit in der Millionenstadt Melbourne.

Im vergangenen Jahr triumphierte Charles Leclerc vor Sergio Perez und George Russell. Kann der Ferrari-Pilot auch diesmal den Sprung nach vorne schaffen? Aktuell hat der Monegasse lediglich sechs Zähler auf seinem Konto. An der Spitze der Fahrerwertung liegt mit Max Verstappen im Moment ein bekanntes Gesicht. Sein Vorsprung auf Teamkollege Sérgio Perez beträgt nur einen Zähler.

Formel 1, GP von Australien: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 31. März 03.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 31. März 07.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 1. April 03.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 1. April 07.00 Uhr Qualifying So., 2. April 07.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung live: Qualifying beim GP von Australien im TV und Livestream

Die Übertragungssituation ist dieselbe wie bei den ersten beiden Freien Trainings. Sky überträgt als Exklusivrechteinhaber in Deutschland das Qualifying live und in voller Länge auf dem Kanal Sky Sport F1 (HD), wo davor auch das finale Freie Training angeboten wird. Um 6.30 Uhr beginnt die Übertragung des Qualifyings, zeitgleich meldet sich Kommentator Sascha Roos, der während der Sendung vom Experten Ralf Schumacher unterstützt wird.

Sky ist jedoch nicht nur mit einer Übertragung im Pay-TV zur Stelle, sondern bietet auch einen kostenpflichtigen Livestream an. Zugriff auf diesen bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Darüber hinaus ist das Qualifying auch im Free-TV zu sehen, allerdings nur in Österreich. Da RTL vor Saisonbeginn als Sublizenzrechteinhaber abgesprungen ist, stehen deutsche Motorsportfans ohne Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen da. In Österreich hingegen wird jedes einzelne Training, Qualifying, Sprintrennen und Rennen entweder im ORF oder bei ServusTV angeboten.

Für das morgige Qualifying zeichnet ServusTV verantwortlich. Der Privatsender liefert ab 6.30 Uhr die ersten Vorberichte dazu. Grundsätzlich ist ServusTV für in Österreich lebende Personen gedacht, nichtsdestotrotz besteht auch für Deutsche die Möglichkeit, auf den Sender zuzugreifen. ServusTV bietet zudem auch einen kostenlosen Livestream an.

Weiters ist auch F1TV ein potenzieller Ansprechpartner, um das Qualifying live zu verfolgen. Der Streamingdienst der Formel 1 zeigt die komplette Saison live - gegen ein Abo. Darauf zugreifen können im Endeffekt jedoch nur die, die bereits ein Abo haben. Weil Sky die Exklusivrechte besitzt, sind bei F1TV keine neuen Abos möglich.

© getty Max Verstappen will nach dem Defekt im Qualifying von Saudi-Arabien heute in Melbourne wieder die Pole Position attackieren.

Formel 1, Übertragung live: Qualifying beim GP von Australien im Liveticker

Die, die trotz alledem keine Möglichkeit haben, um beim Kampf um die Pole Position mit dabei zu sein, können im Liveticker von SPOX mitlesen.

Formel 1, Übertragung live: Qualifying beim GP von Australien im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Rechtskurven 10 Linkskurven 6

© getty 58 Runden müssen die Piloten am Sonntag auf dem Albert Park Circuit in Melbourne absolvieren.

