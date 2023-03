Es geht wieder rund in der Formel 1, heute steht das Qualifying beim ersten Grand Prix des Jahres in Bahrain an. Wir verraten, wo Ihr den Saisonauftakt live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Seit gestern ist der Formel-1-Zirkus offiziell wieder unterwegs, der Auftakt findet auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir statt. Ab 16 Uhr steigt dort heute (Samstag, 4. März) das Qualifying, zuvor wird um 12.30 Uhr noch die dritte Trainingssession absolviert.

Beim ersten freien Training überraschte besonders der Nachfolger von Sebastian Vettel: Fernando Alonso zeigte eine grandiose Vorstellung und übertrumpfte sogar Titelverteidiger Max Verstappen. Damit ist Aston Martin vor den beiden Red Bulls.

Formel 1: Ergebnisse 1. Freies Training

Position Name Rennstall Zeit 1. Fernando Alonso (Spanien) Aston Martin-Mercedes 1:30,907 Minuten 2. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull 1:31,076 3. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull 1:31,078 4. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari 1:31,367 5. Nico Hülkenberg (Emmerich) Haas-Ferrari 1:31,376 6. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes 1:31,450 7. Pierre Gasly (Frankreich) Alpine-Renault 1:31,475 8. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:31,543 9. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes 1:31,570 10. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo 1:31,586

Hier könnt Ihr Euch einen Überblick über das Programm verschaffen:

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Bahrain

Datum Uhrzeit Session Fr., 3.3.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 3.3.2023 16.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 4.3.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 4.3.2023 16 Uhr Qualifying So., 5.3.2023 16 Uhr Rennen

Doch wie sehen die Übertragungsrechte in Deutschland im TV und Livestream aus? Dieser Artikel klärt auf!

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain im TV, Livestream und Liveticker

Da RTL seit dieser Saison komplett ausgestiegen ist, gibt es in Deutschland nur noch einen Anbieter, um die Formel 1 live zu sehen: Sky. Eine Gratisoption für das heutige Qualifying gibt es also nicht. Ab 15.30 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport F1 HD heute für die Vorberichte mit Sascha Roos und Ralf Schumacher einschalten.

Einen Livestream des Ganzen gibt es ebenfalls, und zwar via SkyGo oder WOW. Auch diese Optionen sind allerdings mit Kosten verbunden.

Auftakt zur schnellsten Show der Welt! Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Darüber hinaus könnt Ihr auch über den Streamingdienst der Formel 1, F1TV, einschalten. Dieser ist ebenfalls kostenpflichtig.

In Österreich liegen die Übertragungsrechte am ersten Rennwochenende der Formel 1 in diesem Jahr bei dem Privatsender ServusTV, der das heutige Qualifying live im Free-TV und auch im kostenlosen Livestream via ServusTV On an.

Zugriff auf die heutigen Liveübertragungen des Qualifying haben nur F1-Fans in Österreich, so könnt Ihr den Sender aber auch von Deutschland aus empfangen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain im Liveticker

Wie gewohnt sind wir beim Qualifying wieder mit einem Liveticker für Euch zur Stelle - übrigens genau wie beim morgigen Rennen! Klickt Euch einfach rein:

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Bahrain International Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Rechtskurven 9 Linkskurven 6

Formel 1: Verstappen Favorit auf Bahrain-Sieg und Titel

Der zweimalige Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) startet für Sportwettenanbieter bwin am Wochenende als großer Favorit in die neue Formel-1-Saison. Den dritten Titel des Niederländers in Folge notiert bwin mit Quote 1,60. Mit Quote 1,73 geht der Online-Buchmacher zudem davon aus, dass der 25-Jährige am Sonntag (16 Uhr MEZ) auch beim Saisonauftakt in Bahrain triumphieren wird.

Als größte Widersacher erwartet bwin auch in dieser Saison Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England) im Mercedes. Beide gehen mit Titel-Quote 5,00 in den WM-Fight.

Für ein Top-Ten-Ergebnis von Rückkehrer Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) in Bahrain schüttet bwin das Dreifache des Einsatzes aus. Eine Top-Sechs-Platzierung des 35-Jährigen hat die Quote 13,00.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Bahrain, Qualifying

Großer Preis von Bahrain, Qualifying Datum: 4. März 2023

4. März 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Sakhir (Bahrain)

Sakhir (Bahrain) Strecke: Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit TV: Sky, Servus TV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

