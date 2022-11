Formel 1, Übertragung: Sprintrennen beim GP von Brasilien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Großen Preis von Brasilien steigt heute das Sprintrennen. Wie Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt erfahrt Ihr hier.

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Brasilien - Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Samstag, 12. November, wird auf dem Autodromo Jose Carlos Pace die Startreihenfolge für den morgigen Großen Preis von Brasilien ermittelt. Dies erfolgt aber nicht wie sonst meist üblich in Form eines Qualifyings, sondern in einem Sprintrennen. Die Startreihenfolge für dieses wurde am gestrigen Freitag im vorgezogenen Qualifying ermittelt.

Das Sprintrennen beginnt heute um 20.30 Uhr. Gefahren wird über eine Renndistanz von etwa 100 Kilometer, dafür müssen die Fahrer heute 24 Runden auf der Rennstrecke Interlagos zurücklegen. Der Sieger des Sprintrennens erhält acht Punkte, der Zweitplatzierte sieben und der Achte noch einen WM-Punkt.

Die großen Entscheidungen sind in der Formel-1-Saison 2022 bereits gefallen: Im Oktober machte Max Verstappen zunächst seinen zweiten WM-Titel klar, wenig später gewann sein Red-Bull-Team dann die Konstrukteurswertung.

Formel 1: Wochenende mit Zeitplan zum GP von Brasilien im Überblick

Tag Uhrzeit (MEZ) Veranstaltung Samstag, 12.11. 16.30 Uhr 2. freies Training Samstag, 12.11. 20.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 13.11. 19.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung: Sprintrennen beim GP von Brasilien heute live im TV, Livestream

Live im Free-TV ist das Sprintrennen beim GP von Brasilien heute nicht zu sehen. RTL ist an diesem Wochenende zwar im Besitz der Übertragungsrechte für das Rennen am Sonntag, alle anderen Sessions zeigt der Privatsender nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Deshalb kommt es heute zu keiner Übertragung des Sprintrennens auf RTL live im TV und im Livestream.

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream

Verantwortlich für die Übertragung des Sprintrennens im TV und im Livestream ist heute der exklusive Rechteinhaber Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt das Sprintrennen beim GP von Brasilien heute ab 19.45 Uhr samt Vorberichterstattung auf Sky Sport F1 (HD). Als Kommentator ist wieder Sascha Roos im Einsatz, als Experte sitzt ihm an diesem Wochenende der ehemalige Formale-1-Fahrer Timo Glock zur Seite.

Im Livestream sehen Sky-Kunden die heutige heutige Sprintrennen und auch das bereits um 16 Uhr beginnende 2. Freie Training ohne weiter anfallende Kosten über die App Sky Go. Kostenpflichtig ist für alle anderen F1-Fans WOW, das kostenpflichtige Streamingportal von Sky. (24,99 Euro im Jahresabo; 29,99 Euro im Monatsabo).

In Österreich ist das Sprintrennen auf ORF 1 live im Free-TV zu verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender unseres Nachbarlandes bietet zudem einen kostenlosen Livestream in der TVthek an. Dessen Geoblocking kann in Deutschland mit einer legalen VPN-Verbindung umgangen werden. (So könnt Ihr ORF 1 in Deutschland empfangen).

Formel 1, Übertragung: Sprintrennen beim GP von Brasilien heute im Liveticker

Die perfekte Alternative für alle, die sich das Sprintrennen heute nicht via Sky live ansehen können, ist der Liveticker von SPOX. In diesem seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand!

Hier geht's zum Liveticker: Sprintrennen beim GP von Brasilien.

Formel 1, Übertragung heute live: Startaufstellung für das Sprintrennen

Rang Fahrer Rennstall 1 Magnussen Haas F1 2 Verstappen Red Bull 3 Russell Mercedes 4 Norris McLaren 5 Sainz Ferrari 6 Ocon Alpine F1 Team 7 Alonso Alpine F1 Team 8 Hamilton Mercedes 9 Perez Red Bull 10 Leclerc Ferrari 11 Albon Williams 12 Gasly AlphaTauri 13 Vettel Aston Martin 14 Ricciardo McLaren 15 Stroll Aston Martin 16 Latifi Williams 17 Zhou Alfa Romeo 18 Bottas Alfa Romeo 19 Tsunoda AlphaTauri 20 Schumacher Haas F1

Formel 1, Übertragung: Sprintrennen beim GP von Brasilien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Runde: Sprintrennen beim GP von Brasilien 2022

Sprintrennen beim GP von Brasilien 2022 Datum: 12. November 2022

12. November 2022 Ort: São Paulo, Brasilien

São Paulo, Brasilien Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Beginn: 20.30 Uhr MEZ

20.30 Uhr MEZ TV: Sky, ORF, F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: Sky Go, WOW, TVthek, F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP von Imola im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle WM-Stand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 416 2 Sergio Pérez Red Bull 280 3 Charles Leclerc Ferrari 275 4 George Russell Mercedes 231 5 Lewis Hamilton Mercedes 216 6 Carlos Sainz Ferrari 212 7 Lando Norris McLaren 111 8 Esteban Ocon Alpine 82 9 Fernando Alonso Alpine 71 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 47

