Formel 1, GP von Brasilien: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Formel 1-Saison 2022 geht auf die Zielgerade. Nach dem Großen Preis von Mexiko folgt schon bald der nächste Grand Prix, welcher in Brasilien vonstatten gehen wird. Alle Infos zum Datum, Termin, Zeitplan und der Übertragung im TV und Livestream gibt's hier.

Die großen Entscheidungen sind in dieser Saison bereits gefallen: Max Verstappen ist Weltmeister in der Einzelwertung, Red Bull hat sich die Krone in der Konstrukteursmeisterschaft gesichert. Jedoch stehen nach wie vor so einige Antworten aus.

Da wäre zuallererst die aus deutscher Sicht wohl drängendste Frage: Wird 2023 ein deutscher Pilot in der Formel 1 dabei sein? Während die kurzfristige Zukunft von Mick Schumacher zunehmend in Frage gestellt werden darf, fällt auch immer häufiger der Name Nico Hülkenberg im Zusammenhang mit dem zweiten Haas-Cockpit.

Darüber hinaus ist auch das Rennen um die durchaus prestigeträchtigen zweiten Plätze noch nicht ausgefahren. In der Fahrerwertung liefern sich Charles Leclerc (Ferrari) und Sergio Pérez (Red Bull) aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Teamwertung trennen Ferrari und Mercedes nur gut 50 Punkte - ein Abstand, der in den verbliebenen Rennen sicher nicht unüberwindbar scheint. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein.

© getty Eine Runde auf dem Autodromo Jose Carlos Pace ist etwas über 4,3 Kilometer lang.

Formel 1, GP von Brasilien: Datum, Termin, Zeitplan

Entweder man liebt es oder man hasst es, dazwischen scheint es in der Formel 1-Fangemeinde nichts zu geben: Die Rede ist vom Sprintqualifying. Dabei fährt der gesamte Grit gegeneinander wie im finalen Rennen, nur über eine verkürzte Distanz. Die Platzierungen werden dann einerseits mit einigen Punkten vergütet, dienen aber auch andererseits als Startaufstellung am Folgetag.

Nach den beiden Sprintrennen in Imola (Italien) und Spielberg (Österreich) wird in Sao Paulo die dritte und letzte Session dieser Art stattfinden. Das Qualifying, welches die Startaufstellung beim Sprint bestimmt, geht dafür schon am Freitag über die Bühne.

Tag Beginn Session Freitag, 11. November 16.30 Uhr 1. freies Training Freitag, 11. November 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 12. November 16.30 uhr 2. freies Training Samstag, 12. November 20.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 13. November 19.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Brasilien: Übertragung im TV und Livestream

Auch hinsichtlich der Übertragungssituation scheint der GP von Brasilien eine Sonderrolle einnehmen zu wollen. Denn anders als im Großteil der übrigen Saison wird an diesem Wochenende nicht nur Hauptlizenzinhaber Sky eine Ausstrahlung zur Verfügung stellen, auch der Privatsender RTL schaltet sich ein. Alle Infos gibt's im folgenden.

Formel 1, GP von Brasilien: Übertragung im Free-TV

Das heißt also gleichzeitig: Der Große Preis von Brasilien wird kostenfrei im Fernsehen für alle zu sehen sein. Jedoch gilt das ausschließlich für das finale Rennen am Sonntag, die restlichen Sessions sind davon nicht betroffen.

Wann genau am Sonntag mit der Ausstrahlung zu rechnen ist, ist derzeit noch unklar. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Übertragung bei RTL mindestens eine Stunde vor Rennbeginn ihren Anfang nehmen wird. Sobald es hier etwas Neues zu berichten gibt, wird dieser Artikel selbstverständlich aktualisiert.

Die zweite Option geht, wie immer, vom Pay-TV-Anbieter Sky aus. Wer aber auf dessen Übertragung zugreifen will, muss dafür in Besitz des Sky Q-Receivers sowie des Sport-Paketes sein. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

Formel 1, GP von Brasilien: Übertragung im Livestream

Darüber hinaus stellen sowohl Sky als auch RTL zusätzlich einen Livestream zur Verfügung. Im Falle von RTL ist dieser in der hauseigenen Mediathek RTL+ zu finden. Den Zugriff lässt man sich jedoch 4,99 Euro pro Monat kosten. Über diesen Link könnt Ihr dem jedoch ein Schnippchen schlagen und den kostenlosen Probemonat in Anspruch nehmen.

Wer sich das Rennen dagegen lieber von Sky zu Gemüte führen lassen will, muss sich das sogenannte Livesport-Abo auf der Plattform Wow (ehemals SkyTIcket) holen. Hier findet Ihr alle Sportinhalte, die Sky momentan in petto hat. Also neben der Formel 1 auch die Bundesliga, die Premier League, den DFB-Pokal und noch vieles mehr. Alles weitere gibt's unter dem folgenden Link.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, GP von Brasilien: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Infos zur Strecke

Name: Autódromo José Carlos Pace

Autódromo José Carlos Pace Eröffnung: 12. Mai 1942

12. Mai 1942 Ort: Sao Paulo, Brasilien

Sao Paulo, Brasilien Streckenlänge: 4.309 Meter

4.309 Meter Kurven: 15

15 Rundenrekord: 1.10,540 min (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

Formel 1, GP von Brasilien: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Rennkalender