Bei der Formel 1 findet in Brasilien am heutigen Abend das Qualifying zum Sprintrennen am Samstag statt. SPOX begleitet das Zeitfahren im Liveticker.

Dieses Wochenende geht es bei der Formel 1 in São Paulo (Brasilien) zur Sache. Schon am heutigen Freitag ist das Qualifying. Verfolgen kann man es hier im Liveticker.

Formel 1: Qualifying in Brasilien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 2021 eingeführte Modus mit dem Sprintrennen zur Ermittlung der finalen Startformation für den GP findet dieses Wochenende in Sao Paulo mal wieder Anwendung. Heißt: Das heutige Zeitfahren bestimmt über die Aufstellung für Samstag. In dem dann verkürzten Rennmodus bekommen die Piloten die Chance, ihre Position nochmals aufzubessern.

Vor Beginn: In Brasilien findet das 21. und somit vorletzte Rennen der Formel-1-Saison 2022 statt. Ehe es am Sonntag mit dem Grand Prix zur Sache geht, steht bereits am heutigen Freitagabend ab 20 Uhr das Qualifying auf dem Programm.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Formel 1: Qualifying in Brasilien heute live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es den Brasilien-GP am Sonntag parallel auch live im Free-TV bei RTL zu sehen. Auf das heutige Qualifying trifft das allerdings nicht zu. Dieses läuft wie üblich bloß im Pay-TV bei Sky.

Los geht die Übertragung auf Sky Sport F1 um 19.30 Uhr. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Timo Glock. Mittels Sky Go und WOW besteht auch die Möglichkeit, via Livestream nichts zu verpassen. In Österreich nimmt sich der ORF der Ausstrahlung im Livestream an, mit einer legalen VPN-Verbindung kann man hier kostenlos einschalten. In diesem Artikel gibt es dazu genauere Informationen.

Formel 1: Wochenende mit Zeitplan zum GP von Brasilien