Mick Schumachers ungewisse Zukunft in der Formel 1: Droht eine Saison ohne deutsche Beteiligung?

Die Zukunft von Mick Schumacher ist weiterhin ungewiss. Der Vertrag des Deutschen bei seinem Rennstall Haas endet nach der laufenden Saison, ein weiteres Jahr in der Königklasse steht mehr denn je auf der Kippe.

"Ich nehme es als Herausforderung und freue mich darauf", lautete Mick Schumachers Reaktion auf seinen möglichen Solo-Auftritt als Deutscher in der nächsten Formel-1-Saison. Freund und Mentor Sebastian Vettel hatte da eben sein Karriereende verkündet und den Sohn von Rekordweltmeister Michael als einzigen deutschen Piloten für 2023 zurückgelassen. Doch die F1-Zukunft Schumacher Juniors ist ebenfalls noch nicht abgesichert, bislang hat der 23-Jährige noch keinen gültigen Vertrag für das kommende Jahr.

Und sonderlich viel Auswahl gibt es nicht. Bei den Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes ist die Tür zu, alle drei Rennställe haben ihr Personal für 2023 bereits bestätigt - teilweise sind die Piloten mit langfristigen Verträgen ausgestattet (Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell).

Auch die zunächst viel spekulierte Nachfolge von Vettel bei Aston Martin wird Schumacher nicht antreten. Trotz der ausdrücklichen Empfehlung des Heppenheimers verzichten die Briten auf ein Schumacher-Engagement und verpflichteten stattdessen Ex-Weltmeister Fernando Alonso. Lance Strolls Cockpit steht wegen Vater und Team-Besitzer Lawrence nicht zur Debatte.

Doch welche sportlichen Optionen hat Mick Schumacher dann überhaupt? Oder droht gar eine F1-Saison ohne deutsche Beteiligung?

© imago images Mick Schumachers Zukunft in der Formel 1 ist weiterhin ungewiss.

Mick Schumacher - Option 1: Haas

Auch wenn eine Vertragsverlängerung bei Schumachers bisherigem Arbeitgeber bislang noch nicht erfolgt ist, so ist sie keineswegs ausgeschlossen. Seine Leistungssteigerungen in den vergangenen Rennen sind durchaus zur Kenntnis genommen worden, dennoch will man auf Seiten Haas' keine vorschnellen Schlüsse ziehen.

Stattdessen müsse der Deutsche seine ansteigende Performance-Kurve in der zweiten Saisonhälfte bestätigen und weiter konstant Punkte einfahren. "Ich weiß ehrlich nicht, was Mick bisher erreicht hat, und wir haben mit Mick noch nicht über einen Platz für nächstes Jahr gesprochen. Er hat noch nicht mit uns gesprochen und wir noch nicht mit ihm - wir wollen sehen, was passiert", erklärte Teamchef Günther Steiner zuletzt im Online-Portals RacingNews365.

Der zweite Platz ist bei Haas indes mit Kevin Magnussen besetzt. Der Däne hat bei den US-Amerikanern noch einen Vertrag bis Ende 2023, aufgrund seiner durchweg ordentlichen Leistungen sieht man dort keinen Handlungsbedarf. Unterm Strich stehen die Chancen für Schumacher bei Haas wohl am besten, auch weil er seinen Sitz mit eigenen Leistungen absichern könnte.

© imago images Teamchef Steiner (r.) will sich bei Schumacher (l.) noch nicht festlegen.

Mick Schumacher - Option 2: Alpine

Nach der überraschenden Ankündigung Alonsos, im kommenden Jahr für Aston Martin an den Start zu gehen, stehen die Franzosen plötzlich ohne zweiten Fahrer da. Dass man auf den Abgang des Spaniers nicht wirklich vorbereitet war und eigentlich mit ihm plante, bestätigte Teamchef Otmar Szafnauer am Rande des Ungarn-GPs.

Erst durch die AM-Pressemitteilung, die den Ex-Weltmeister als Stammfahrer für das kommende Jahr willkommen hieß, habe man bei Alpine davon erfahren. "Das war die erste Bestätigung, die ich hatte. Wenn wir im Fahrerlager sind, gibt es natürlich alle möglichen Gerüchte, und ich hatte Gerüchte gehört, dass Aston interessiert sei", so Szafnauer. Unmittelbar zuvor hatte Alonso noch bestätigt, keine Gespräche mit anderen Teams geführt zu haben. "Ich habe die Frage [an Alonso] gestellt und mir wurde gesagt: 'Nein, nein, ich habe nichts unterschrieben'. Ich war also ein bisschen überrascht."

Im Anschluss wollten die Franzosen mit Nachwuchs-Talent Oscar Piastri eigentlich direkt einen passenden Nachfolger aus den eigenen Reihen bekanntgeben, doch hatte Alpine die Rechnung ohne den Australier gemacht. Entgegen der offiziellen Verkündung des Teams, welche Piastri als neuen Stammfahrer für die kommende Saison präsentierte, sprach der 21-Jährige von keinerlei Einigung oder Unterschrift. "Ich werde nächstes Jahr nicht für Alpine fahren", schrieb er in einem Twitter-Statement. Laut ersten FIA-Untersuchungen hatte Alpine tatsächlich eine befristete Klausel in Piastris Vertrag verstreichen lassen, womit der Australier dem Team keine Rechenschaft schuldig wäre.

Dieses Dilemma öffnet die Tür für Schumacher. Laut verschiedenen Medienberichten gilt er als Kandidat auf das zweite Cockpit neben Esteban Ocon, muss sich aber namhafter Konkurrenz stellen. Auch Daniel Ricciardo werden Chancen auf das zweite Alpine-Cockpit eingeräumt, da sich dessen Zeit bei McLaren wohl dem Ende entgegen neigt. Gegenüber dem 33-Jährigen hätte Schumacher zumindest den Vorteil der langfristigeren Perspektive.

© imago images Bald Teamkollegen? Mick Schumacher (l.) und Esteban Ocon (r.).

Mick Schumacher - Option 3: McLaren

Stichwort Ricciardo - auch beim englischen Traditionsrennstall wird sich bei der Cockpit-Besetzung aller Voraussicht nach etwas ändern. Angesprochener Ricciardo ist aufgrund schwacher und viel zu inkonstanter Leistungen mehreren Insidern zufolge schon abgeschrieben, Landsmann Piastri soll dafür kommen.

Dennoch muss beim Youngster noch das endgültige Urteil der FIA bzw. des CRB-Gremiums abgewartet werden, ehe man Vollzug vermelden kann. Sollte Piastris Vertrag bei Alpine nämlich Bestand haben und die Franzosen ihn dann - wie erwartet - nicht ziehen lassen, braucht McLaren einen zweiten Fahrer neben dem gesetzten Lando Norris.

Dass Schumacher beim Traditionsteam aber tatsächlich in Erwägung gezogen wird, ist unwahrscheinlich. Sollte McLarens Wunschkandidat Piastri keine Freigabe erhalten, würde man wohl ein weiteres Jahr mit Ricciardo weitermachen - auch weil der 33-Jährige eigentlich einen bis Ende 2023 gültigen Vertrag hat. Nur bei Piastri, so hört man aus diversen Quellen, würde McLaren die Ausstiegsklausel bei Ricciardo ziehen.