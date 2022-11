In der Formel 1 steigt heute das Qualifying zum GP von Abu Dhabi. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Jagd nach den besten Startplätzen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1, Qualifying beim GP von Abu Dhabi: Datum, Zeit, Ort, Infos

Wie die Zeit vergeht! An diesem Wochenende steigt in der Formel 1 bereits das letzte Rennwochenende des Jahres. Bevor morgen die Saison 2022 mit dem Großen Preis von Abu Dhabi (Start: 14 Uhr) beendet wird, steht am heutigen Samstag, 19. November, auf dem Yas Marina Circuit um 15 Uhr das Qualifying an.

In diesem werden in drei Abschnitten - Q1, Q2 und Q3 - die Startplätze für das morgige Rennen ermittelt. In Q3 schaffen es die zehn schnellsten Fahrer aus Q2. Diese fahren dann um die begehrte Pole Position.

Im Kampf um die WM-Wertungen hat das Qualifying keinen Einfluss mehr. Max Verstappen (Red Bull) steht bereits seit längerem als Weltmeister fest.

Wie Ihr den 22. Saisonlauf live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Datum Beginn Session Samstag, 19. November 11.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. November 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 20. November 14.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream

Im Free-TV liegen die Übertragungsrechte an der Formel 1 in dieser Saison bei RTL. Durch eine Kooperation mit dem Hauptrechteinhaber Sky ist es dem Privatsender möglich, vier Saisonrennen live im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Da RTL aber bereist vier Rennen live gezeigt hat und Qualifyings generell nicht im erworbenen Rechtepaket beinhaltet sind, läuft das Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Live verfolgen könnt Ihr das Qualifying dennoch - wenn auch kostenpflichtig. Wo und wann genau, steht in den nächsten Abschnitten.

Besser als Schumi, Vettel und Hamilton: Max Verstappens F1-Rekorde © getty 1/17 Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Mexiko hat Max Verstappen die magische Marke von 14 Saisonsiegen erreicht. Zuvor teilten sich Sebastian Vettel und Michael Schumacher mit je 13 Saisonsiegen diese Bestmarke. © getty 2/17 Auch nach wie vor halten Vettel und die beiden Rekordweltmeister Schumacher und Lewis Hamilton viele F1-Rekorde, einige Meilensteine konnte Verstappen aber bereits knacken. Wir blicken auf die Rekorde, die der Niederländer schon aufgestellt hat. © getty 3/17 Jüngster Teilnehmer an einem Formel-1-Test: 16 Jahre, 343 Tage © getty 4/17 Jüngster Teilnehmer an einem Rennwochenende: 17 Jahre, 3 Tage (Japan-GP 2014) © getty 5/17 Jüngster Renndebütant: 17 Jahre, 166 Tage (Australien-GP 2015) © getty 6/17 Jüngster Fahrer in den Punkten: 17 Jahre, 180 Tage (Malaysia-GP) © getty 7/17 Jüngster Rennsieger: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 8/17 Jüngster Fahrer auf dem Podium: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 9/17 Jüngster Fahrer mit einer Führungsrunde: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 10/17 Jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde: 19 Jahre, 44 Tage (Brasilien-GP 2016) © getty 11/17 Jüngster Fahrer mit einem Grand Slam (Pole Position, Rennsieg und schnellste Rennrunde an einem Wochenende): 23 Jahre, 277 Tage (Österreich-GP 2021) © getty 12/17 Meiste Podestplatzierungen innerhalb einer Saison: 18 (2021) © getty 13/17 Meiste Rennsiege innerhalb einer Saison: 14 (2022) © getty 14/17 Meiste WM-Punkte innerhalb einer Saison: 416 (2022) © getty 15/17 Und Verstappen könnte in diesem Jahr noch weitere Rekorde brechen. Schon jetzt steht der Niederländer bei 16 Podestplatzierungen. Steht er bei den letzten beiden Saisonläufen unter den besten drei Piloten, kann er seinen eigenen Rekord einstellen. © getty 16/17 Darüber hinaus steht auch der Rekord für den höchsten Punktevorsprung vor dem WM-Zweitplatzierten auf der Kippe. Aktuell hält diesen Sebastian Vettel, der 2013 mit 155 Punkten Vorsprung vor Fernando Alonso Weltmeister wurde. © getty 17/17 Verstappen hat auf seinen derzeit zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Pérez 136 Punkte Vorsprung. Bei noch zwei zu absolvierenden Rennen könnte der Niederländer die Vettel-Bestmarke jedoch noch knacken.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im TV

Live verfolgen könnt Ihr Qualifying im Pay-TV. Auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD wird die Session jeweils ab 14.30 Uhr live gezeigt. Benötigt wird dafür ein Sky-Abo, mit dem Ihr für die Live-Übertragungen der Formel 1 freigeschaltet seit. HIER erhaltet Ihr Infos zu den aktuellen Sky-Angeboten.

Vom Qualifying berichtet heute aus Abu Dhabi Kommentator Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im Livestream

Die F1-Übertragung des Qualifyings von Sky können Kunden des Pay-TV-Senders heute über die App SkyGo auch im Livestream verfolgen. Dieses Möglichkeit haben auch alle, die kein langfristiges Sky-Abo abschließen wollen - nämlich mit WOW, dem kostenpflichtigen Streamingportal von Sky. Der Livestream zum Qualifying in Abu Dhabi, und noch vieles mehr, ist zum Preis von 29,99 Euro im Monat zu buchen. Es gibt auch noch eine billigere Variante. Diese kostet 24,99 Euro im Monat, ist aber erst ab dem 13. Monat kündbar.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Qualifying beim GP von Abu Dhabi: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Runde: 22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2022, Qualifying

22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2022, Qualifying Datum: 19. November 2022

19. November 2022 Ort: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit TV: Sky, ServusTV (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Qualifying beim GP von Abu Dhabi in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf der Strecke verpasst.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke im Überblick

Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Ort: Yas Island, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Yas Island, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Streckenlänge: 5,281 Kilometer

5,281 Kilometer Rennrunden: 58

58 Streckenrekord: 1:26.103, Max Verstappen (2021)

1:26.103, Max Verstappen (2021) erster GP: 2009

© getty Auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi findet schon seit Jahren der Saisonabschluss in der Formel 1 statt.

Formel 1: Der Rennkalender