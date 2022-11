Formel 1 - Brasilien-GP: Mercedes feiert Doppelerfolg bei Red-Bull-Desaster - Vettel und Schumacher chancenlos

George Russell hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo vor Teamkollege Lewis Hamilton und Carlos Sainz im Ferrari. Für den 24-jährigen Engländer war es der erste Grand-Prix-Sieg überhaupt, der erste für die Silberpfeile seit 343 Tagen - und der erste Mercedes-Doppelsieg seit dem Emilia-Romagna-GP 2020.

Für die deutschen Piloten endete das Rennen in Sao Paulo wenig erfreulich. Nachdem Sebastien Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) sich zwischenzeitlich in den Top Ten bewegten, fehlte beiden auf die Renndistanz die Pace. Sie beendeten das Rennen außerhalb der Punkteränge. Vettel wurde Elfter, Schumacher belegte Platz 14.

Max Verstappen, schon seit Wochen erneut Champion, erlaubte sich ausgerechnet gegen seinen Rivalen Hamilton einen frühen Rammstoß, dafür wurde er bestraft. Zudem hatte das Team Probleme an der Box - am Ende stand nur Platz sechs für Verstappen, Teamkollege Sergio Pérez holte Rang sieben. Zu allem Überfluss gab es nach Zieleinfahrt ordentlich Zündstoff bei den Bullen.

Verstappen wurde wenige Runden vor Rennende gebeten, Pérez vorbeizulassen, um diesem keine Punkte im Kampf um WM-Platz zwei zu nehmen, der Niederländer verweigerte die Vorgabe des Kommandostands aber vorsätzlich: "Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu", fluchte Verstappen. Pérez bedankte sich bei seiner Zieldurchfahrt ironisch für das Verhalten seines Teamkollegen. "Das zeigt, wer er wirklich ist", funkte der Mexikaner.

RB-Motorsportchef Helmut Marko wollte sich im Anschluss nicht weiter zu den Gründen Verstappens äußern, versicherte aber, dass "Max alles tun wird, damit Checo in Abu Dhabi den zweiten WM-Platz absichern kann."

Brasilien-GP: Die Analyse

An der Spitze behaupteten beide Mercedes und Red Bulls ihre Positionen, dahinter schlüpfte Lando Norris an den Ferraris vorbei. Schumacher erwischte keinen sonderlich guten Start, profitierte aber von einer Kollision zwischen Teamkollege Kevin Magnussen und Daniel Ricciardo (McLaren), welche nicht nur ein Safety Car zur Folge hatte, sondern den Deutschen auch zwei Plätze nach vorne auf Rang zehn spülte.

Ähnlich unterhaltsam sollte es nach dem Restart weitergehen. Verstappen und Hamilton wurden sich im Senna-S nicht einig und berührten sich, worauf Verstappen Teile seines Frontflügels verlor und zur Reparatur an die Box abbiegen musste. Auch Norris und Leclerc kollidierten unmittelbar nach dem Restart. Der Engländer touchierte das Heck des Monegassen, wobei sich Leclerc in die Streckenbegrenzung verabschiedete, das Rennen erstaunlicherweise aber fortsetzen konnte.

Unbeeindruckt davon fuhr Russell an der Spitze seine Kreise. Hinter dem Mercedes-Piloten folgte mit einem Sicherheitsabstand von knapp zwei Sekunden Pérez, weitere fünf Sekunden dahinter kam Hamilton, der sich nach seinem Crash mit Verstappen wieder an Norris und Vettel vorbeiarbeitete und P3 eroberte.

An dieser Konstellation änderte sich auch nach den ersten Boxenstopps nichts. Pérez wagte den Undercut gegenüber Russell, wurde aber mitten in den Verkehr zurückgeworfen und machte kaum Zeit gut. Der Mercedes-Pilot hatte daher kaum Probleme, seine Position gegenüber dem Mexikaner zu verteidigen.

Auf dem Medium-Reifen wurde die Übermacht der Mercedes gegenüber der Konkurrenz noch deutlicher. Pérez konnte dem Tempo Russells nicht mehr folgen, dahinter robbte sich Hamilton Runde für Runde an den Mexikaner heran. Der Pace des Ex-Weltmeisters konnte Pérez schließlich nichts entgegensetzen, auf der Start-und-Zielgeraden zog Hamilton problemlos vorbei.

Im letzten Stint bot sich ein ähnliches Bild. Russell verwaltete an der Spitze seine Führung, dahinter hielt sich Hamilton Pérez vom Leib. Ein spätes Safety Car brachte das Feld noch einmal zusammen, was vor allem dem Mexikaner zum Nachteil gereichte. Auf seinen gebrauchten Mediums hatte er gegenüber den Ferraris das Nachsehen und musste beide Scuderia-Piloten ziehen lassen.

Besser als Schumi, Vettel und Hamilton: Max Verstappens F1-Rekorde © getty 1/17 Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Mexiko hat Max Verstappen die magische Marke von 14 Saisonsiegen erreicht. Zuvor teilten sich Sebastian Vettel und Michael Schumacher mit je 13 Saisonsiegen diese Bestmarke. © getty 2/17 Auch nach wie vor halten Vettel und die beiden Rekordweltmeister Schumacher und Lewis Hamilton viele F1-Rekorde, einige Meilensteine konnte Verstappen aber bereits knacken. Wir blicken auf die Rekorde, die der Niederländer schon aufgestellt hat. © getty 3/17 Jüngster Teilnehmer an einem Formel-1-Test: 16 Jahre, 343 Tage © getty 4/17 Jüngster Teilnehmer an einem Rennwochenende: 17 Jahre, 3 Tage (Japan-GP 2014) © getty 5/17 Jüngster Renndebütant: 17 Jahre, 166 Tage (Australien-GP 2015) © getty 6/17 Jüngster Fahrer in den Punkten: 17 Jahre, 180 Tage (Malaysia-GP) © getty 7/17 Jüngster Rennsieger: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 8/17 Jüngster Fahrer auf dem Podium: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 9/17 Jüngster Fahrer mit einer Führungsrunde: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 10/17 Jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde: 19 Jahre, 44 Tage (Brasilien-GP 2016) © getty 11/17 Jüngster Fahrer mit einem Grand Slam (Pole Position, Rennsieg und schnellste Rennrunde an einem Wochenende): 23 Jahre, 277 Tage (Österreich-GP 2021) © getty 12/17 Meiste Podestplatzierungen innerhalb einer Saison: 18 (2021) © getty 13/17 Meiste Rennsiege innerhalb einer Saison: 14 (2022) © getty 14/17 Meiste WM-Punkte innerhalb einer Saison: 416 (2022) © getty 15/17 Und Verstappen könnte in diesem Jahr noch weitere Rekorde brechen. Schon jetzt steht der Niederländer bei 16 Podestplatzierungen. Steht er bei den letzten beiden Saisonläufen unter den besten drei Piloten, kann er seinen eigenen Rekord einstellen. © getty 16/17 Darüber hinaus steht auch der Rekord für den höchsten Punktevorsprung vor dem WM-Zweitplatzierten auf der Kippe. Aktuell hält diesen Sebastian Vettel, der 2013 mit 155 Punkten Vorsprung vor Fernando Alonso Weltmeister wurde. © getty 17/17 Verstappen hat auf seinen derzeit zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Pérez 136 Punkte Vorsprung. Bei noch zwei zu absolvierenden Rennen könnte der Niederländer die Vettel-Bestmarke jedoch noch knacken.

Brasilien-GP: Die Reifenstrategie

Bei Red Bull reagierte man nach dem gestrigen Sprint-Rennen auf die schwache Performance auf den Mediums und wählte den Soft-Reifen für den Start. Die Mercedes taten es ihnen gleich und starteten ebenfalls auf der weichsten Mischung.

Da sich Verstappen durch seinen folgenschweren Crash schon früh aus dem Rennen um die Podestplätze verabschiedete und Ferrari die Longrun-Pace fehlte, lief es lange auf einen Dreikampf zwischen Russell, Pérez und Hamilton um den Sieg hinaus.

Der Mexikaner wagte an Position zwei liegend auch als Erster den Weg an die Box, sein Undercut verpuffte aber, da er hinter Valtteri Bottas (Alfa Romeo) und Norris auf die Strecke zurückkehrte und dementsprechend zu viel Zeit verlor. Russell antwortete nur einem Umlauf später und blieb locker an P1.

Identisch ging Red Bull auch beim zweiten Stopp - dieses Mal gegen Hamilton - vor, das Ergebnis blieb jedoch dasselbe. Pérez blieb trotz Undercut hinter den Mercedes-Piloten, da man bei den Silberpfeilen erneut umgehend reagierte und den früheren Stopp Red Bulls beantwortete.

Für Pérez sollte es gar noch schlimmer kommen. Da einige Piloten das späte SC für einen Stopp auf frische Reifen nutzten, der Mexikaner aber die Track-Position halten musste, kämpfte er in den Schlussrunden mit stumpfen Waffen und wurde durchgereicht.

Highlight des Rennens: Spektakuläre Anfangsphase

Die ersten Rennrunden auf dem Autodromo Jose Carlos Pace boten gleich an mehreren Schauplätzen spektakuläre Zweikämpfe. Zunächst sorgten Magnussen und Ricciardo nach Runde eins für eine Safety-Car-Phase, unmittelbar nach dem Restart sorgten dann Verstappen, Hamilton, Norris und Leclerc für Action.

Nach vier Umläufen war das Feld dementsprechend komplett durcheinandergewürfelt. Vettel lag zwischenzeitlich an Rang vier, auch Schumacher profitierte vom Durcheinander und katapultierte sich bis auf Rang acht nach vorne. Erst im letzten Renndrittel sortierte sich das Feld wieder.

Top des Rennens: George Russell

Sehr starke Performance des jungen Engländers. Schon im gestrigen Sprint der mit Abstand schnellste Mann ließ Russell auch im Rennen nichts anbrennen. Hielt sich im Gegensatz zur Konkurrenz aus allem Schlamassel raus und fuhr an der Spitze einen weitestgehend einsamen, aber auch absolut fehlerlosen GP.

Flop des Rennens: Max Verstappen

Die Pace für die Sieg hätte den Red Bulls wohl so oder so gefehlt - zu stark präsentierte sich der Mercedes. Dennoch warf der kommende Weltmeister ein gutes Resultat mit seinem unnötig harten Zweikampfverhalten gegen Hamilton weg. Im Verkehr steckend hatte Verstappen schließlich keine Chance mehr, in Richtung Podium zu schielen. Sehr schwach auch sein Verhalten bei der Zieleinfahrt, als er die Teamorder missachtete seinen sechsten Platz nicht an Pérez abdrückte.

Nur noch zwei Plätze frei: Nächste F1-Cockpits vergeben © getty 1/24 Die aktuelle F1-Saison ist noch im Gange, aber die Planungen für die neue Saison laufen und längst ist nicht klar, wer die 20 Fahrer 2023 sein werden. SPOX wirft einen Blick in alle Rennställe und zeigt, wer sicher dabei ist. Drei Plätze sind noch offen. © getty 2/24 RED BULL – MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat nach seinem Weltmeister-Titel 2021 die Schlagzahl noch einmal erhöht und ist noch dominanter und souveräner als zuvor. Sein Vertrag wurde im März bis 2028 (!) verlängert. © getty 3/24 CHECO PEREZ: Der wohl beste Wingman der Formel 1 hat seinen Sitz auch sicher – erst im Mai wurde der Vertrag bis 2024 verlängert. Perez kämpft in der aktuellen Saison um den 2. Platz in der Fahrerwertung. Platz 2 bei Red Bull ist ihm dagegen sicher. © getty 4/24 MERCEDES – LEWIS HAMILTON: Zu Beginn der laufenden Saison gab es noch Fragezeichen um seine Zukunft – diese gibt es nicht mehr. Hamilton hat Vertrag bis 2023 und sich auch klar zu seiner Zukunft bei Mercedes bekannt. Er träumt noch vom 8. Titel. © getty 5/24 GEORGE RUSSELL: Der junge Engländer fährt ein sehr ansprechendes erstes Jahr bei Mercedes und es gibt ohnehin keine Zweifel, dass Russell die Zukunft beim Rennstall gehört. Sein Vertrag läuft bis 2024. © getty 6/24 FERRARI – CHARLES LECLERC: Der Monegasse ist aktuell etwas unzufrieden mit der Situation, weil der anfangs angestrebte Titelkampf nach diversen verkorksten Rennen in weite Ferne rückte. Ihm gehört aber die Zukunft bei Ferrari und er soll angreifen. © getty 7/24 CARLOS SAINZ JR.: Der Spanier hat sich bei der Scuderia mittlerweile etabliert und erhebt den Anspruch, nicht nur als Wingman für Leclerc zu agieren, sondern selbst um Siege zu fahren. Sein neuer Vertrag läuft bis 2024 - er darf sich zeigen. © getty 8/24 MCLAREN - LANDO NORRIS: Er verlängerte seinen Vertrag beim Traditionsrennstall gleich bis 2025 und erntete dabei u.a. von Jenson Button Unverständnis. Aber Norris will mit Mclaren groß werden - das ehrt ihn und ist ihm auch zuzutrauen. © getty 9/24 OSCAR PIASTRI: Der stark umworbene Australier hat das zweite Cockpit von McLaren bekommen, nachdem zuvor auch Alpine Ansprüche auf eine Zusammenarbeit gemeldet hatte. Piastri wollte das nicht und ersetzt Daniel Ricciardo. © getty 10/24 Der "Honey Badger" steht wiederum vor dem Aus in der Formel 1. "Ich denke, die Realität ist, dass ich 23 nicht in der Startaufstellung sein werde", sagte DANIEL RICCIARDO am Rande des Japan-GPs. Er könnte stattdessen Mercedes-Ersatzfahrer werden. © getty 11/24 ASTON MARTIN - FERNANDO ALONSO: Der Spanier hat mit 41 Jahren noch so richtig Bock auf die Formel 1 und wechselt 2023 den Rennstall. Bei Aston Martin übernimmt er die Nachfolge von Sebastian Vettel, der seine Karriere beendet. © getty 12/24 LANCE STROLL: Der Kanadier fährt eine desaströse Saison in einem in vielen Rennen auch unfähigen Auto. Bei vielen Rennställen wäre er mehr als hinterfragt worden, bei Papa Lawrence natürlich nicht. Er wird weitermachen. © getty 13/24 ALPINE - ESTEBAN OCON: Nach dem Weggang von Alonso zu Aston Martin wird der Franzose zum Aushängeschild von Alpine. Ocon fährt eine sehr solide Saison und hat sich das Vertrauen verdient. © getty 14/24 Eigentlich sollte hier der Name von Oscar Piastri stehen, aber der Australier hatte keine Lust und fährt lieber für McLaren. Nun ist allerdings klar, wer den zweiten Platz im Team übernimmt. Es ist ein Landsmann Ocons ... © getty 15/24 Es ist PIERRE GASLY, der von AlphaTauri kommt und einen "mehrjährigen Vertrag" unterschreibt. Der Wechsel war schon länger erwartet worden. Gasly und Ocon (beide 26) stammen aus der Normandie, kennen sich gut. Ihr Verhältnis gilt jedoch als schwierig. © getty 16/24 ALPHA TAURI: Gaslys altes Team hat den Vertrag mit dem Japaner YUKI TSUNODA, der in sein drittes F1-Jahr geht, verlängert. "Ich sage immer, dass ein Fahrer mindestens drei Jahre braucht, um richtig in der Formel 1 anzukommen", sagte Teamchef Franz Tost. © getty 17/24 Den Platz vom abgewanderten Gaslys wird der Niederländer NYCK DE VRIES einnehmen. Der Niederländer, der bereits die Titel in Formel 2 und Formel E gewann, hatte zuletzt als Ersatzmann bei Williams ein überzeugendes Formel-1-Debüt gegeben. © getty 18/24 WILLIAMS – ALEX ALBON: Anfang August verlängerte der Brite mit thailändischen Wurzeln bei Williams bis 2023. Auch wenn es mit seinem Boliden nicht immer einfach ist, hat er ein paar beachtliche Ergebnisse geliefert und darf bleiben. © getty 19/24 OFFEN: Wer sein Kollege wird? Nicholas Latifi wird es nicht, sein Vertrag wurde von Williams nicht verlängert. "Zu gegebener Zeit" werde sein Nachfolger benannt. Gehandelt wird neben de Vries und Nachwuchs-Fahrer Logan Sargeant auch Mick Schumacher. © getty 20/24 ALFA ROMEO – VALTTERI BOTTAS: Der Finne ist bei Sauber von Anfang an der Chef und fühlt sich in seiner Rolle sehr gut. Zu Beginn der Saison waren die Leistungen noch etwas besser, haben sich nun bei "solide" einsortiert. © getty 21/24 GUANYOU ZHOU: Der 23-jährige Chinese wurde als Fahrer neben Bottas bestätigt. "Ich möchte in diesem Sport und mit dem Team noch mehr erreichen, und die harte Arbeit, die wir seit Anfang des Jahres geleistet haben, ist nur der erste Schritt." © getty 22/24 HAAS – KEVIN MAGNUSSEN: Der Däne ersetzte zu Saisonbeginn erst kurzfristig Nikita Mazepin, macht seine Sache bisher ordentlich und hilft dem Team mit seiner Erfahrung. Er wird auch 2023 weiter im Haas sitzen. © getty 23/24 OFFEN: Unklar ist, ob Mick Schumacher sein Kollege bleibt. Bei Haas geht man relativ offen damit um, dass man sich umsieht und Schumacher um seine Zukunft kämpfen muss. Am Ende ist es auch eine Frage der Alternative. © getty 24/24 Hält man an einem großen Talent fest, das im Laufe der aktuellen Saison auch ein paar Ausrufezeichen setzen konnte oder holt man einen Star wie Daniel Ricciardo? Laut Teamchef Steiner entscheide das "Bauchgefühl", es sei eine "Fifty-Fifty"-Entscheidung.

Formel 1: Die verbliebenen Rennen 2022

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeit 22 Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 21 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 429 2 Charles Leclerc Ferrari 290 3 Sergio Pérez Red Bull 290 4 George Russell Mercedes 264 5 Lewis Hamilton Mercedes 240 6 Carlos Sainz Ferrari 234 7 Lando Norris McLaren 113 8 Esteban Ocon Alpine 86 9 Fernando Alonso Alpine 81 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 49

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 719 2 Ferrari 524 3 Mercedes 504 4 Alpine 167 5 McLaren 148 6 Alfa Romeo 55 7 Aston Martin 50 8 Haas 37 9 AlphaTauri 35 10 Williams 8

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 23 Rennen eingeplant.