Formel 1, GP von Abu Dhabi: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Finale in der Formel 1! Die Saison 2022 wird mit dem Grand Prix von Abu Dhabi in einer Woche beendet. Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - SPOX zeigt Euch alles, was Ihr zum 22. Rennwochenende wissen müsst.

Ein letztes Mal in dieser Saison kommen die Formel-1-Fahrer und -Teams zusammen, um ein Rennwochenende zu absolvieren. In einer Woche findet in Abu Dhabi nämlich der 22. und damit letzte Grand Prix des Jahres 2022 statt - die längste Formel-1-Saison findet also auf dem Yas Marina Circuit in den Vereinigten Arabischen Emiraten ihr Ende.

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Datum, Termin, Zeitplan

Wie üblich geht es am Freitag mit den ersten beiden Freien Trainings los. Nachdem in Brasilien noch ein Sprintrennen absolviert wurde, kommt in Abu Dhabi wieder die traditionelle Wochenendstruktur mit drei Freien Trainings, einem Qualifying und dem Rennen zum Einsatz. Das Qualifying steigt am Samstag, den 19. November, um 15 Uhr deutscher Zeit, dabei wird um die letzte Pole Position der Saison gekämpft. So, wie das Qualifying endet, starten die Piloten dann am Sonntag, den 20. November, ins Rennen.

Zu entscheiden gibt es nicht mehr viel, Max Verstappen steht bereits seit Suzuka als Weltmeister fest, Red Bull Racing hat den Konstrukteurstitel ebenfalls bereits in der Tasche. Der Kampf um Platz zwei zwischen Charles Leclerc und Sergio Perez ist jedoch noch nicht entschieden.

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Zeitplan

Datum Beginn Session Freitag, 18. November 11.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. November 14.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. November 12.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. November 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 20. November 14.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Übertragung im TV und Livestream

Was bislang 21 Grands Prix lang gültig war, ist auch beim 22. Großen Preis immer noch gültig: Sky überträgt alle Sessions des Wochenendes live und in voller Länge. Alles zur Motorsportkönigsklasse wird dabei auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) gezeigt. Zur jeden Session wird davor noch eine Vorberichterstattung angeboten, beim Rennen am Sonntag geht der Pay-TV-Sender eineinhalb Stunden vorher auf Sendung. Sascha Roos und entweder Ralf Schumacher oder Timo Glock werden diesbezüglich als Kommentatoren bzw. Experten eingesetzt.

Darüber hinaus liefert Sky auch in Abu Dhabi zu jedem Freien Training, zum Qualifying und zum Rennen jeweils stets einen Livestream, auf den Ihr Zugriff mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW bekommt.

© getty In Abu Dhabi kürte sich Max Verstappen 2021 auf dramatische Art und Weise zum ersten Mal zum F1-Weltmeister.

Der Privatsender RTL überträgt das Rennen in Sao Paulo und erfüllt damit seinen Auftrag, in 2022 vier Rennen parallel zu Sky live im Free-TV zu übertragen. Aus diesem Grund wird es für Abu Dhabi keine Übertragung bei RTL geben. Eine Free-TV-Übertragung bietet jedoch der österreichische Privatsender ServusTV an. Darüber hinaus ist das Rennwochenende auch im Livestream bei ServusTV On zu sehen. Wie auch deutsche Motorsportfans den österreichischen Sender empfangen können, steht hier geschrieben.

F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, ist ebenfalls zur Stelle, wenn sich die Boliden in Abu Dhabi zum letzten Mal auf die Strecke begeben. Jedoch können nur Bestandskunden darauf zugreifen.

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Übertragung im Liveticker

SPOX darf beim großen Formel-1-Finale 2022 natürlich nicht fehlen. Wir tickern alle Sessions live und ausführlich mit. So verpasst Ihr nichts Wichtiges.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Runde: 22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2022

22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2022 Datum: 18.-20. November 2022

18.-20. November 2022 Ort: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit TV: Sky, ServusTV (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

