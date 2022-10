Die Entscheidung in der Formel 1 naht. Max Verstappen kann bereits beim Japan-GP in Suzuka Weltmeister werden. Wer das 18. Rennen der Saison live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Schon beim Formel-1-Rennen in Singapur hätte Max Verstappen die Fahrer-WM für sich entscheiden können. Der siebte Platz beim Sieg seines Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez reichte dafür aber nicht aus. Beim Grand Prix in Japan bietet sich Verstappen nun die nächste Chance.

Hier erfahrt Ihr, wer für die Übertragung des Rennens beim Formel-1-GP in Japan verantwortlich zeichnet.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan in Suzuka live im TV und Livestream?

Der GP in Suzuka ist aufgrund der Zeitverschiebung besonders. Nachdem das Qualifying am Samstag bereits um 8 Uhr deutscher Zeit über die Bühne ging, ist der Start des Rennens in Japan auf 7 Uhr morgens datiert.

© getty Beim GP in Suzuka in Japan findet das 18. Saisonrennen der Formel 1 statt.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan in Suzuka live im Free-TV?

Da RTL nur vier Rennen zeigt und der Japan-GP nicht dazuzählt, gibt es keine deutsche Free-TV-Übertragung.

Im deutschsprachigen Raum hat nur der ORF das Rennen im Angebot, der öffentlich-rechtliche Sender Österreichs zeigt den GP aber nur zeitversetzt ab 14 Uhr.

Der ORF kann in den grenznahen Gebieten Bayerns empfangen werden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan in Suzuka live im Pay-TV?

Sky hält dagegen alle Rechte an den Formel-1-Übertragungen in Deutschland. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Sessions des Wochenendes in Japan live. Dementsprechend ist das Rennen auch live und exklusiv im Pay-TV auf dem Kanal Sky Sport F1 zu sehen.

Ab 5.30 Uhr beginnen die Vorberichte mit Moderator Peter Hardenacke. Pünktlich zum Rennen übernimmt dann Kommentator Sascha Roos.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan in Suzuka live im Livestream?

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky wie gewohnt auch die Ausstrahlung im Livestream an. Kunden können diesen über Sky Go abrufen.

Zusätzlich dazu bietet Sky für alle, die kein Sky-Abo besitzen, eine Alternative an. Mit dem Streamingdienst WOW könnt Ihr ebenfalls die Livestreams zur Formel 1 abrufen. Allerdings ist dies ebenfalls kostenpflichtig.

Aktuell kostet der Dienst 14,99 Euro monatlich für das Sportpaket bei einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten, danach ist der Dienst monatlich kündbar.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan in Suzuka live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 18. Grand Prix in der Saison 2022

18. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 9. Oktober 2022

9. Oktober 2022 Ort: Suzuka, Japan

Suzuka, Japan Session: Rennen

Rennen Start der Session: 7 Uhr

7 Uhr Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF

Livestream (AT): Sky, TVthek (ORF), F1TV (nur Bestandskunden)

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan live im TV und Livestream? Liveticker

Bei SPOX bleibt Ihr in Sachen Formel 1 immer up-to-date. Wir begleiten alle Sessions der Saison in schriftlicher Form und tickern sowohl Trainings als auch Qualifyings sowie Rennen live mit.

Zum Liveticker des Rennens in Suzuka geht es hier.

Formel 1: Rennen beim GP von Japan - Die Startaufstellung

Position Fahrer 1 Verstappen 2 Leclerc 3 Sainz 4 Perez 5 Ocon 6 Hamilton 7 Alonso 8 Russell 9 Vettel 10 Norris 11 Ricciardo 12 Bottas 13 Tsunoda 14 Zhou 15 Schumacher 16 Albon 17 Gasly 18 Magnussen 19 Stroll 20 Latifi

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan live im TV und Livestream? So wird Max Verstappen in Suzuka vorzeitig Weltmeister

Max Verstappen liegt in der Fahrerwertung mit 104 Punkten vor Charles Leclerc. Durch diese Konstellation kann der Red-Bull-Pilot bereits in Japan Weltmeister werden. Mit einem Sieg und der schnellsten Rennrunde wäre ihm dieser vier Rennen vor Saisonschluss schon sicher.

Darüber hinaus gibt es mehrere Möglichkeiten: Verstappen holt den Titel, wenn ...

er Erster wird und Leclerc maximal Dritter wird.

er Zweiter mit schnellster Runde und Leclerc maximal Fünfter wird.

er Zweiter und Leclerc maximal Fünfter ohne schnellste Rennrunde wird.

er Dritter mit schnellster Runde und Leclerc maximal Sechster und Sergio Perez maximal Fünfter wird.

er Dritter und Leclerc maximal Siebter und Perez maximal Sechster wird.

er Vierter mit schnellster Runde und Leclerc maximal Achter und Sergio Perez maximal Siebter wird.

er Fünfter mit schnellster Runde und Leclerc maximal Neunter und Sergio Perez maximal Achter wird.

er Sechster mit schnellster Runde und Leclerc maximal Zehnter und Sergio Perez maximal Neunter wird.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung nach 17 Rennen

Rang Name Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 341 2 Charles Leclerc Ferrari 237 3 Sergio Pérez Red Bull 235 4 George Russell Mercedes 203 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 170 7 Lando Norris McLaren 100 8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 66 9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

© getty Max Verstappen kann in Suzuka vorzeitig Formel-1-Weltmeister werden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Japan live im TV und Livestream? - Alle Infos zur Strecke in Suzuka

Jules Bianchi ist immer dabei, wenn die Formel 1 in Japan Station macht. Auch dieses Mal, nach drei Jahren Corona-Pause, wird der Franzose auf dem Suzuka International Racing Course wieder ein trauriges Thema sein - acht Jahre nach seinem schweren Unfall, dessen Folgen er nach neun Monaten Koma im Juli 2015 in einer Klinik in Nizza erlag.

Bianchi, damals 25 Jahre alt, hatte am 5. Oktober 2014 auf regennasser Strecke die Kontrolle über seinen Marussia verloren und war unter das Heck eines abgestellten Bergungsfahrzeugs gerutscht. Die dabei erlittenen Kopfverletzungen überlebte er nicht.

Der knapp sechs Kilometer lange Kurs in der Präfektur Mie auf der japanischen Hauptinsel Honshu gilt als einer der schwierigsten und bei den Fahrern beliebtesten. Fünf Hochgeschwindigkeitskurven gleich im ersten Sektor fordern Mensch und Maschine alles ab, und auch danach geht es kaum gemächlicher zu. Angelegt ist der 1962 von Honda errichtete Kurs in Form einer Acht, die Fahrer überqueren einmal pro Runde eine Brücke.

Direkt neben der Strecke gibt es in einem Vergnügungspark etliche der in Japan sehr beliebten Karaoke-Hütten. Michael Schumacher war dort Stammgast, mit Frank Sinatras "My Way" feierte der Rekord-Weltmeister am Mikrofon unter anderem seinen ersten von fünf Titeln mit Ferrari im Jahr 2000. (Quelle: SID)

Name: Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course Rundenlänge: 5.807 Meter

5.807 Meter Runden: 53

53 Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Gesamtdistanz: 307,471km

307,471km Rundenrekord: 1.30,983 (2019, Lewis Hamilton, Mercedes)

1.30,983 (2019, Lewis Hamilton, Mercedes) Siegrekord: Michael Schumacher (6)

© getty Die Zielgerade der Formel-1-Strecke in Suzuka.

Formel 1: Rennkalender 2022

Nach dem GP in Suzuka stehen noch vier Rennen aus. Zwei Saisonläufe werden noch im Oktober, die restlichen zwei dann im November ausgetragen.