Die Übertragung der EM 2021 ist in Deutschland auf mehrere Sender verteilt. Ähnlich ist es in Österreich. Der ORF wird fast die gesamte Europameisterschaft begleiten. Deutsche Haushalte können den Sender ebenfalls empfangen. Im Folgen erklären wir Euch, wie das geht.

Vom 11. Juni bis zum 11. Juli wird auf dem gesamten europäischen Kontinent der Europameister ermittelt. Offiziell läuft das Turnier noch unter dem Namen EURO 2020, da es eigentlich für vergangenes Jahr geplant war.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die EM jedoch verschoben werden. An der Übertragungslage hat sich dagegen nichts geändert. In Deutschland kann man alle Spiele im Pay-TV sehen. Außerdem wird ein Großteil der Begegnungen auch im Free-TV ausgestrahlt.

Anders sieht es dagegen in Österreich aus. Dort sind alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen beim ORF und Oe24 zu sehen. Für den Großteil ist jedoch der ORF zuständig, Oe24 zeigt sechs Partien exklusiv, bei drei Spielen sind beide Anbieter im Einsatz. Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr den ORF auch in Deutschland empfangen könnt.

EM 2021: Wie empfange ich den ORF in Deutschland?

Das Pendant zu den deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF in Österreich ist der ORF. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Alpenrepublik hat seinen Hauptsitz in Wien. In Deutschland sind vorwiegend die Hauptprogramme ORF 1 und ORF 2 bekannt.

Beide Sender können in Deutschland empfangen werden, jedoch nur in den grenznahen Gebieten Bayerns. Der ORF wird nämlich terrestrisch (via DVB-T) und über Kabel unverschlüsselt ausgestrahlt. In südlichen Regionen Bayerns sind daher die Sender problemlos abrufbar.

Eine Verschlüsselung gibt es dagegen, wenn Ihr das Fernsehprogramm per Satellit empfängt. Für die Entschlüsselung wird eine Karte benötigt. Diese jedoch wird nur an österreichische Staatsbürger verkauft.

© GEPA Der ORF begleitet die gesamte Europameisterschaft.

EM 2021: Wie empfange ich den Livestream des ORF in Deutschland?

Der ORF bietet 45 von 51 Spielen auch im Livestream an. Wer nun hofft, dass er die EM-Spiele dann per Livestream verfolgen kann, wird enttäuscht. Durch das Geoblocking können nicht alle Inhalte der ORFTVThek online in Deutschland abgerufen werden.

Um dieses zu umgehen, muss man ein sogenanntes VPN (Virtual Private Network) einrichten. Es gibt zahlreiche kostenfreie VPN-Softwares für den PC, Smartphones oder Euer Tablet, die Ihr Euch kostenlos herunterladen könnt.

EM 2021: Spielplan, Begegnungen, Ergebnisse der Gruppenphase