Das Wochenende beim Grand Prix von Mexiko wird heute mit zwei Freien Trainings eröffnet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem Großen Preis von Austin (USA) bleibt die Formel 1 für das nächste Rennwochenende gleich in Nordamerika. In Mexiko steht der 20. Große Preis der Saison an.

Am heutigen Freitag, den 28. Oktober, geht es wie üblich mit zwei Freien Trainings los. Ähnlich wie am vergangenen Wochenende in Austin starten die Sessions auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt wegen der Zeitverschiebung sehr spät.

Das 1. Freie Training beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit, das 2. Training folgt um 23 Uhr. Morgen geht es weiter mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying. Das Rennen ist für Sonntag (21 Uhr) geplant.

Formel 1, GP von Mexiko: Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Freitag, 28. Oktober 2022 20 Uhr 1. Freies Training Freitag, 28. Oktober 2022 23 Uhr 2. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 19 Uhr 3. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 22 Uhr Qualifying Sonntag, 30. Oktober 2022 21 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen steht seit Suzuka bereits als Weltmeister fest.

Formel 1, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Mexiko heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die eine Konstante, was die Übertragung der Formel 1 in dieser Saison betrifft, ist Sky. Keine einzige Session fand statt, ohne dass der Pay-TV-Sender mit einer Übertragung zur Stelle war. Dies gilt natürlich auch heute Abend für die beiden Trainings.

Bei Sky Sport F1 (HD) ist das 1. Freie Training ab 19.45 Uhr zu sehen, bei Sky Sport Top Event geht es um 20.30 Uhr los. Das 2. Freie Training zeigen dann beide Sender um 22.45 Uhr. Für welchen Sender Ihr Euch auch entscheidet, in beiden Fällen bekommt Ihr das Kommentatoren-Duo, bestehend aus Sascha Roos und Ralf Schumacher, zu hören.

Dann existiert auch noch die Option, die Trainings im Livestream bei Sky zu verfolgen. Dafür braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Während es in Deutschland keine Übertragung im Free-TV gibt, kann man das von Österreich nicht behaupten, wo alle Sessions im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind. Von den beiden Sendern, die sich darum kümmern, ServusTV und ORF, ist an diesem Wochenende, damit auch heute, wieder ServusTV an der Reihe.

Auch der Privatsender zeigt die beiden Trainings parallel dazu im Livestream. Dieser ist bei ServusTV On auffindbar und kostenlos - jedoch grundsätzlich nur für Österreicherinnen und Österreicher. Wie es auch für wenige deutsche Motorsportfans möglich ist, den österreichischen Sender zu empfangen, könnt Ihr hier nachlesen.

Bei F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, ist ebenfalls alles zu sehen. Zugriff haben jedoch nur Bestandskunden, da Sky die Exklusivrechte in Deutschland besitzt.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Mexiko im Liveticker

SPOX tickert beide Trainings live und ausführlich mit. So verpasst Ihr auch garantiert nichts, was auf der Strecke in der Millionenmetropole passiert.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings in Mexiko-Stadt.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings in Mexiko-Stadt.

Formel 1, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Mexiko heute live im TV, Livestream und Liveticker- Wichtigste Infos

Runde: 20. Grand Prix der F1-Saison 2022

20. Grand Prix der F1-Saison 2022 Session: 1. Freies Training und 2. Freies Training

1. Freies Training und 2. Freies Training Ort: Mexiko-Stadt, Mexiko

Mexiko-Stadt, Mexiko Datum: 28. Oktober 2022

28. Oktober 2022 Uhrzeit: 20 Uhr und 23 Uhr (MEZ)

20 Uhr und 23 Uhr (MEZ) Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Runden: 71

71 Distanz: 305,584 km

305,584 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

7 Übertragung: Sky, ServusTV, F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: Sky Go, WOW, ServusTV On, F1TV (nur für Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

