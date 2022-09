Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tag drei beim Großen Preis von Zandvoort: In den Niederlanden findet heute das 15. Rennen der Formel-1-Saison statt. Wie Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Es ist Sonntag, und in der Formel 1 bedeutet das meistens, dass es ein Rennen zu absolvieren gibt. Genau dies ist heute (4. September) der Fall. Das zweite Rennen nach der Sommerpause, der Große Preis von Zandvoort, steht an. Um 15 Uhr eröffnen die Piloten das Spektakel auf dem Circuit Park Zandvoort im niederländischen Küstenort.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream

Beim Rennen in Zandvoort handelt es sich um das 15. Rennen der Saison und im Vergleich zu den 14 Rennen davor hat sich an der Übertragungssituation nichts geändert. Sky besitzt die Exklusivrechte und liefert bei Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event Livebilder, die von Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentiert werden.

Noch dazu ist Sky auch ein möglicher Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung im Livestream geht. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW lässt sich dieser nämlich freischalten, gratis ist er jedoch nicht.

Obwohl Sky in Deutschland die Exklusivrechte besitzt, ist der Pay-TV-Sender heute nicht alleine im Einsatz. Von den 22 Rennen darf RTL nämlich vier selbst im Free-TV übertragen. Zu diesen gehört auch der Große Preis von Zandvoort dazu. Um 14 Uhr geht es los mit der Vorberichterstattung. Florian König moderiert dabei, danach kümmern sich Kai Ebel, Heiko Waßer und Christian Danner um den Kommentar.

Wer kann Max Verstappen noch stoppen?

Ähnlich wie Sky bietet auch RTL einen Livestream an, mit dem alle Runden geschaut werden können. Den findet Ihr bei RTL+ vor. Ähnlich wie bei Sky ist dieser auch kostenpflichtig.

Dann gibt es noch die Möglichkeit, bei F1TV, dem hauseigenen Streamingdienst der Motorsportkönigklasse, vorbeizuschauen. Dort sind alle Sessions der Saison zu sehen - jedoch nur gegen ein Abo. Bei F1TV gibt es zudem einen Haken: Neue Abos lassen sich wegen der Rechtesituation nicht mehr abschließen, lediglich die Bestandskunden können auf die Live-Übertragungen noch zugreifen.

Während in Deutschland insgesamt nur vier Rennen im Free-TV gezeigt werden, sind es in Österreich sogar alle. ServusTV und der ORF teilen sich dabei die Rechte. Im Rahmen der Sessions in Zandvoort kümmert sich der ORF (konkret: ORF1) ab 13.40 Uhr um das Übertragen.

Auf die ORF-TVthek haben grundsätzlich nur Österreicherinnen und Österreicher Zugriff, doch vereinzelt können auch deutsche Motorsportfans den Liveticker nutzen. Wie, könnt Ihr hier nachlesen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort heute im Liveticker

Damit noch nicht genug mit den Optionen. Auch SPOX ist heute mit von der Partie, wenn Max Verstappen und Co. auf dem Circuit Park Zandvoort herumkreisen. Wir tickern das Geschehen auf dem Asphalt nämlich live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Zandvoort.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream - Startaufstellung

Pos. Fahrer Nr. Konstrukteur Motor Zeit 1 Max Verstappen 1 Red Bull Red Bull 1:10.342 2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:10.363 3 Carlos Sainz jr. 55 Ferrari Ferrari 1:10.434 4 Lewis Hamilton 44 Mercedes AMG Mercedes 1:10.648 5 Sergio Pérez 11 Red Bull Red Bull 1:11.077 6 George Russell 63 Mercedes AMG Mercedes 1:11.147 7 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:11.174 8 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:11.442 9 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Red Bull 1:12.556 10 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes - 11 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Red Bull 1:11.512 12 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:11.605 13 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:11.613 14 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Ferrari 1:11.704 15 Alexander Albon 23 Williams Mercedes 1:11.802 16 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Ferrari 1:11.961 17 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:12.041 18 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:12.081 19 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:12.391 20 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:13.353

Siege vom schlechtesten Startplatz: Verstappen klettert in die Top Ten © getty 1/26 Mit der nächsten Machtdemonstration hat sich Max Verstappen den Sieg beim Großen Preis von Belgien gesichert. 13 Autos musste der Niederländer im Rennen überholen, um sich den Sieg zu krallen. Damit springt er im All-Time-Ranking auf Rang acht. © getty 2/26 Anlässlich des beeindruckenden Triumphes des RB-Piloten blickt SPOX auf eben dieses Ranking und zeigt, welche Piloten trotz vermeintlich schlechter Startpositionen doch noch zum Sieg gefahren sind. © getty 3/26 Platz 22 – u.a. MAX VERSTAPPEN (Red Bull): 9 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2022 © imago images 4/26 Platz 17 – JOCHEN MASS (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Spanien 1975 © getty 5/26 Platz 17 – DAVID COULTHARD (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Australien 2003 © imago images 6/26 Platz 17 – PETER GETHIN (BRM): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Italien 1971 © imago images 7/26 Platz 17 – RONNIE PETERSON (Lotus): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1978 © getty 8/26 Platz 17 – JODY SCHECKTER (Wolf): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1977 © getty 9/26 Platz 17 – FERNANDO ALONSO (Ferrari): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 2012 © getty 10/26 Platz 15 – NIGEL MANSELL (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 1989 © imago images 11/26 Platz 15 – GIANCARLO BAGHETTI (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Frankreich 1961 © imago images 12/26 Platz 15 – JIM CLARK (Lotus): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1962 © getty 13/26 Platz 13 – ALAIN PROST (Ferrari): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Mexiko 1990 © getty 14/26 Platz 13 – BRUCE MCLAREN (Cooper): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1960 © getty 15/26 Platz 8 – OLIVIER PANIS (Ligier): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Monaco 1996 © imago images 16/26 Platz 8 – ALAN JONES (Shadow): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Österreich 1977 © getty 17/26 Platz 8 – JONNY HERBERT (Stewart Racing): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 1999 © getty 18/26 Platz 8 – JENSON BUTTON (Honda): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2006 © getty 19/26 Platz 8 – MAX VERSTAPPEN (Red Bull): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 2022 © getty 20/26 Platz 7 – FERNANDO ALONSO (Renault): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Singapur 2008 © getty 21/26 Platz 5 – MICHAEL SCHUMACHER (Benetton): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1995 © imago images 22/26 Platz 5 – JACKIE STEWART (Tyrrell): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1973 © imago images 23/26 Platz 3 – JOHN WATSON (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1982 © getty 24/26 Platz 3 – KIMI RÄIKKÖNEN (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Japan 2005 © getty 25/26 Platz 2 – RUBENS BARRICHELLO (Ferrari): 17 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Deutschland 2000 © imago images 26/26 Platz 1 – JOHN WATSON (McLaren): 21 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1983

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream - Infos zur Strecke

Name: Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Ort: Zandvoort, Niederlande

Zandvoort, Niederlande Inbetriebnahme: 1952

1952 Rundenlänge: 4.259 Meter

4.259 Meter Rundenanzahl: 72

72 Rundenrekord: 1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021) Letzter Sieger: Max Verstappen

