Beim GP von Zandvoort steht am heutigen Sonntag das Rennen auf dem Programm. Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch das gesamte Rennen im Liveticker.

Bei seinem Heim-GP in Zandvoort startet Red-Bull-Pilot Max Verstappen von der Pole-Position aus ins Rennen. Ob der WM-Führende die Zielflagge auch als Erster sieht, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen beim GP von Zandvoort heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schon das ganze Wochenende lang sind die Blicke auf Lokalmatador Max Verstappen gerichtet. Und der WM-Führende gab seinen Fans am gestrigen Tag einen Grund zum Jubeln: Der Red-Bull-Pilot stellte seinen Boliden vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz auf Pole. Auch im heutigen Rennen ist Verstappen einer der Favoriten. Neben den Ferraris, könnten auch die beiden Mercedes-Piloten ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Die Pace der Mercedes war das Wochenende über stark. Eine tolle Leistung zeigte ebenfalls Haas-Pilot Mick Schumacher im gestrigen Qualifying. Geht es für den jungen Deutschen von P8 aus weiter nach vorne?

Vor Beginn: Das Rennen wird am heutigen Sonntag um 15.00 Uhr auf dem Circuit Zandvoort gestartet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens beim GP von Zandvoort.

Formel 1: Rennen beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt RTL das Rennen beim GP von Zandvoort heute live ab 14.00 Uhr. Einen kostenpflichtigen Livestream des Spektakels bietet RTL ebenfalls an. Diesen könnt Ihr mit einem Abo bei RTL+ verfolgen.

In Deutschland überträgt zudem Sky das Rennen auf dem Circuit Zandvoort live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Der Pay-TV-Sender beginnt mit seiner Übertragung um 13.30 Uhr. Mit WOW oder der Sky-Go-App könnt Ihr das Event alternativ im Livestream verfolgen.

In Österreich seht Ihr das heutige Rennen live im ORF im Free-TV oder im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek ab 14.25 Uhr. F1TV bietet Euch als Bestandskunden ebenfalls die Möglichkeit das Spektakel in Zandvoort im Livestream zu sehen.

Formel 1: Rennen beim GP von Zandvoort heute im Liveticker - Die Startaufstellung