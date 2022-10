Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 steht heute das Rennen beim Großen Preis von Singapur an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Höhepunkt der 17. Rennrunde live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Max Verstappen ist der Dominator in dieser Formel-1-Saison 2022, sein Vorsprung auf Verfolger Charles Leclerc beträgt 116 Punkte - so viel, dass Verstappen bereits am heutigen Sonntag (2. Oktober) beim Rennen in Singapur seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge eintüten kann. Der Kampf um die Punkte beim Großen Preis von Singapur beginnt um 14 Uhr deutscher Zeit auf dem Marina Bay Street Circuit.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 16 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 335 2 Charles Leclerc Ferrari 219 3 Sergio Perez Red Bull 209 4 George Russell Mercedes 203 5 Carlos Sainz Ferrari 187 6 Lewis Hamilton Mercedes 168 7 Lando Norris McLaren 88 8 Esteban Ocon Alpine 66 9 Fernando Alonso Alpine 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 544 2 Ferrari 406 3 Mercedes 371 4 Alpine 125 5 McLaren 107 6 Alfa Romeo 52 7 Haas 34 8 AlphaTauri 33 9 Aston Martin 25 10 Williams 6

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 insgesamt 23 Rennen eingeplant.

© getty Max Verstappen fährt seinem zweiten WM-Titel entgegen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur heute live im TV und Livestream

Da die Exklusivrechte an der Formel 1 in Deutschland bei Sky liegen, ist der Pay-TV-Sender auch dafür verantwortlich, dass das Rennen in Singapur heute gezeigt wird. Bereits um 12.30 Uhr geht der F1-Tag mit einer langen Vorberichterstattung los. Um keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr entweder Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD anmachen. Durch die Übertragung begleitet Euch dann das altbekannte Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Auf denselben beiden Sendern werden nach dem Rennen dann auch detaillierte Analysen, die Siegerehrung und Interviews mit den Fahrern gezeigt.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky das Renngeschehen auch im Livestream an. Wer diesen nutzen möchte, hat zwei Optionen: ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

RTL überträgt in diesem Jahr nur vier Formel-1-Rennen, der Große Preis von Singapur zählt nicht dazu. Nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit, wie ein Bruchteil der deutschen Motorsportfans das Rennen heute im Free-TV verfolgen können, in Österreich bietet nämlich der ORF eine Übertragung an. Wie Ihr auf den öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Nachbarland zugreifen könnt, steht hier.

F1TV besitzt als Streamingdienst der Formel 1 ebenfalls die Rechte an allen Sessions der Saison, so können Bestandskunden heute ebenfalls live mit dabei sein.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur heute im Liveticker

Wer auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen kann, hat immer noch die Möglichkeit, im Liveticker von SPOX mitzulesen, wo das Wichtigste vom Rennen im Minutentakt beschrieben wird.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur heute live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Charles Leclerc hat die Pole Position für den Großen Preis von Singapur erobert, Max Verstappen droht statt des vorzeitigen Titelgewinns dagegen ein Pleiten-Wochenende. Der Weltmeister im Red Bull musste seine beiden letzten schnellen Runden im Qualifying abbrechen und startet nur von Rang acht - offenbar ging im letzten Versuch das Benzin zur Neige.

Leclerc indes verwies auf abtrocknender Strecke Verstappens Teamkollegen Sergio Perez und Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf die Plätze zwei und drei. Carlos Sainz im zweiten Ferrari wurde Vierter - in einem engen Qualifying bewegte sich das Führungsquartett innerhalb von weniger als zwei Zehntelsekunden. Verstappen lag auf Bestzeitkurs, als er die Runde abbrechen musste.

Damit rückt der vorzeitige erneute Titelgewinn beim Nachtrennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) in einige Ferne. Verstappen müsste gewinnen, gleichzeitig dürften Perez nicht über Platz vier und Leclerc nicht über Platz acht hinauskommen. Eine Aufholjagd, wie sie Verstappen in den letzten Monaten häufig zeigte, ist auf dem Stadtkurs deutlich schwieriger möglich als auf gewöhnlichen Rennstrecken.

Mick Schumacher startet bei seinem ersten Auftritt in Singapur von Rang 13. Der Haas-Pilot steigerte sich auf der ihm noch unbekannten Strecke von Session zu Session, lag letztlich aber noch hinter seinem Teamkollegen: Kevin Magnussen wurde Neunter.

Schumacher landete allerdings vor Sebastian Vettel. Der Rekordsieger von Singapur holte im Aston Martin bei seinem letzten Auftritt im Stadtstaat lediglich Rang 14. Fünfmal hat er hier gewonnen, Ende des Jahres beendet er seine Formel-1-Karriere.

Platz Fahrer Zeit 1 Leclerc 1:49.412 2 Pérez + 0.022 3 Hamilton + 0.054 4 Sainz + 0.171 5 Alonso + 0.554 6 Norris + 1.172 7 Gasly + 1.799 8 Verstappen + 1.983 9 Magnussen + 2.161 10 Tsunoda + 2.571 11 Russel Aus in Q2 12 Stroll Aus in Q2 13 Schumacher Aus in Q2 14 Vettel Aus in Q2 15 Zhou Aus in Q2 16 Bottas Aus in Q3 17 Ricciardo Aus in Q3 18 Ocon Aus in Q3 19 Albon Aus in Q3 20 Latifi Aus in Q3

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur heute live im TV und Livestream - Infos zur Strecke

Streckenname: Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Streckenlänge: 5,063 Kilometer

5,063 Kilometer Rennrunden: 61

61 Renndistanz: 308,706 Kilometer

308,706 Kilometer Kurven: 23

23 Rundenrekord: 1:41,905 (Kevin Magnussen, Haas)

Formel 1: Rennkalender 2022