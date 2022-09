F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monza live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

In der Formel 1 geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nach den Rennen in Spa und Zandvoort steht am kommenden Wochenende schon wieder der nächste Grand Prix auf dem Plan. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den GP von Monza live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

In der Formel 1 wird an diesem Wochenende der 16. Grand Prix der laufenden Saison ausgetragen. Als Veranstaltungsort dient der prestigeträchtige Autodromo Nationale di Monza, der bereits seit 1950 im alljährlichen Rennkalender anzufinden ist. Aufgrund der langen Geraden und des hohen Vollgasanteils wird die Piste auch als "letzte Hochgeschwindigkeitsstrecke der Moderne" bezeichnet.

Als Highlight wird auch der letzte Monza-Grand Prix in die Geschichtsbücher eingehen. Damals, vor fast genau einem Jahr, war das Meisterschaftsrennen noch weit davon entfernt entschieden zu sein. Der WM-Führende Max Verstappen hatte lediglich drei Punkte Vorsprung auf seinen Verfolger Lewis Hamilton. Die Bedeutung und Intensität des Rennens war entsprechend hoch.

Das Rennen war bereits zu etwa der Hälfte fortgeschritten als Hamilton die Boxenausfahrt entlangfuhr. Just zu diesem Zeitpunkt erschien auch Max Verstappen auf der Leinwand, woraufhin sich beide Fahrer ein Kopf an Kopf-Rennen bis zur Schikane in Kurve zwei lieferten. Doch zu ihrem Pech blieben beide ihrem aggressiven Stil treu, was letztendlich dazu führte, dass Verstappen von einem Kerb in die Luft katapultiert wurde und auf Hamiltons Boliden landete. Hätte es drei Jahre zuvor nicht die Einführung des Halo-Systems gegeben, hätte die Situation durchaus kritisch enden können. Das Rennen gewann schließlich McLaren-Pilot Daniel Ricciardo, was ihm ein langersehntes und längst überfälliges Erfolgserlebnis bescherte.

© imago images Max Verstappen hat die letzten vier Rennen infolge gewonnen.

Ein ähnliches Szenario ist in diesem Jahr wohl kaum zu erwarten. Schließlich scheint das Meisterschaftsrennen bereits jetzt gelaufen zu sein. Sieben Grand Prix vor Saisonende ist Verstappen der Konkurrenz um ganze 109 Punkte enteilt. Höchstens die Zweitplatzierung dürfte noch Raum für Spannung bereithalten. Schließlich können sich mit Sergio Pérez und Charles Leclerc (beide 201 Punkte) sowie George Russell (188 Punkte) noch so einige Fahrer Chancen darauf ausmalen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monza live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Rennen am Sonntag liegen beim Pay-TV-Unternehmen Sky. Wie Ihr nun aber dennoch auf die Ausstrahlung im TV und Livestream zugreifen könnt - und das komplett kostenfrei - erfahrt Ihr im Folgenden.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monza live im Free-TV - so funktioniert's

Die Lösung ist die Übertragung in Österreich. Hier teilen sich die beiden Sender ORF und ServusTV die Exklusivrechte in diesem Jahr untereinander auf. Das bedeutet: Alle Formel 1-Rennen der Saison 2022 sind im Nachbarland im Free-TV zu sehen. Doch wie kann man davon nun in Deutschland profitieren? Das haben wir Euch bereits in einem anderen Artikel detailliert zusammengefasst. Hier kommt Ihr direkt dahin.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monza im kostenlosen Livestream - so funktioniert's

Neben der linearen Übertragung bietet der Sender ORF, der in dieser Woche für die Rennen verantwortlich ist, auch einen kostenfreien Livestream an. Aufgrund des Geoblockings können Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland darauf aber nicht ohne Weiteres zugreifen. Notwendig ist hier die Anwendung eines VPN-Dienstes. Mithilfe eines solchen könnt Ihr Euren Standort künstlich verändern, zum Beispiel auch nach Österreich. Diese Methode ist nach wie vor komplett legal, demnach müsst ihr Euch keine Sorgen um tatsächliche Grenzüberschreitungen machen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Andererseits habt Ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, das Rennen beim Hauptlizenzinhaber Sky selbst zu verfolgen. Das Livesport-Abonnement auf der Plattform Wow kann sogar von zwei Geräten zur gleichen Zeit verwendet werden, womit es sogar möglich ist, sich den Preis mit einer zweiten Person zu teilen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monza live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Der Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu könnt Ihr Euch das Spektakel auch von unserem Liveticker näher bringen lassen. Mittels minütlicher Updates halten wir Euch stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker der Großen Preises von Monza

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monza live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Der Zeitplan am Wochenende

Tag Session Beginn Freitag 1. Freies Training 14.00 Uhr Freitag 2. Freies Training 17.00 Uhr Samstag 3. Freies Training 13.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Monza live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Alle Infos zur Strecke in Monza