Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Österreich im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel-1-Saison 2022 wird an diesem Wochenende in Spielberg fortgesetzt. Eine der beiden heutigen Sessions beim Großen Preis in Österreich ist das Qualifying. Wir zeigen Euch, wie Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Österreich, wo zum zweiten Mal in der Saison die Wochenendstruktur mit dem Sprintrennen zum Einsatz kommt. Bedeutet: Anstelle des klassischen F1-Wochenendes mit zwei Freien Trainings am Freitag, einem weiteren Freien Training und dem Qualifying am Samstag und dem Rennen am Sonntag sieht der Terminplan in Spielberg (Steiermark) ein wenig anders aus.

Am heutigen Freitag, den 8. Juli, absolvieren die 20 Rennfahrer auf dem Red-Bull-Ring zuerst ein Freies Training um 13.30 Uhr, danach, um 17 Uhr, steht direkt das Qualifying an.

Mit dem Qualifying wird nicht wie üblich die Formation für das Rennen, sondern für das Sprintrennen, das am morgen um 16.30 Uhr über die Bühne geht, ermittelt. Erst das Ergebnis aus dem Sprintrennen dient zur Ermittlung der Formation für das Rennen am Sonntag.

Formel 1: GP von Österreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 8. Juli 13.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. Juli 17.00 Uhr Qualifying zum Sprintrennen Samstag, 9. Juli 12.30 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. Juli 16.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 10. Juli 15.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Österreich im TV und Livestream

Am vergangenen Wochenende in Silverstone war endlich wieder einmal auch RTL für die Übertragung verantwortlich. Dies ist in Österreich heute und in den kommenden Tagen leider nicht der Fall. Der Privatsender darf in diesem Jahr nämlich nur vier Rennen übertragen - das in Österreich gehört nicht dazu.

Alle Rennen dagegen, aber auch die restlichen Sessions, darf in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky, der sich vor der Saison 2021 die Exklusivrechte an der Motorsportkönigsklasse gesichert hat, übertragen. Wer das Qualifying heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht also Zugang zu Sky, das nicht nur das Qualifying, sondern auch das 1. Freie Training auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD überträgt. Beginn der Übertragung für das Qualifying ist um 16.30 Uhr, zur selben Zeit melden sich dann Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky eine weitere Möglichkeit, die Session in Spielberg live zu verfolgen: den Livestream. Um auf diesen zugreifen zu können, braucht man entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Während in Österreich selbst stets normalerweise einer der beiden Rechteinhaber zwischen ServusTV und dem ORF für das gesamte Rennwochenende im Einsatz ist, ist dies beim Heimrennen nicht ganz der Fall. Heute, morgen und übermorgen zeigen nämlich beide Sender die Sessions auf dem Red-Bull-Ring. Zudem bieten beide auch jeweils einen Livestream an, die für Österreicherinnen und Österreicher kostenlos nutzbar sind. Wie auch deutsche Motorsportfans darauf zugreifen können, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Österreich im Liveticker

Solltet Ihr keinen Zugang zur Übertragung von Sky oder den österreichischen Sendern bekommen, gibt es immer noch die Option, das Qualifying im Liveticker von SPOX mitzuverfolgen. Wir beschreiben Euch genauestens das Geschehen auf der Rennstrecke.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings beim GP in Österreich.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP in Österreich.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Österreich im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Runde: 11. Rennwochenende in der Saison 2022 (Qualifying)

11. Rennwochenende in der Saison 2022 (Qualifying) Datum: 8. Juli 2022

8. Juli 2022 Uhrzeit: 17 Uhr

17 Uhr Ort: Spielberg, Österreich

Spielberg, Österreich TV-Übertragung DE: Sky

TV-Übertragung AT: ServusTV, ORF

Livestream DE: Sky

Livestream AT: ServusTV, ORF

Liveticker: SPOX

