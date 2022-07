Formel 1: Qualifying in Spielberg JETZT im Liveticker

In Spielberg findet heute im Rahmen des GP von Österreich das Qualifying für das Sprintrennen statt. Hier könnt Ihr die Session im Liveticker verfolgen.

Die Formel 1 veranstaltet heute beim Grand Prix von Österreich das bislang zweite Qualifying für ein Sprintrennen in dieser Saison. Wir tickern das Geschehen für Euch live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Qualifying in Spielberg heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Da in Spielberg das zweite Sprintwochenende der Saison ansteht, geht es nach einem Training am Mittag gleich bereits in das Qualifying. In die Favoritenrolle hat sich im 1. Training Max Verstappen gefahren. Der Niederländer war eine 1:06.302 gefahren und damit 0,255 Sekunden schneller als Konkurrent Charles Leclerc. Dahinter war die Lücke noch größer: George Russell fehlten auf Platz drei 0,4 Sekunden.

Vor Beginn: Zum zweiten Mal in dieser Saison wird ein Sprintrennen absolviert. Nach Imola nun auch in Spielberg, Österreich. Dieser findet morgen anstelle des traditionellen Qualifyings statt und wird zudem auch mit Punkten belohnt. Um zu erfahren, wer dafür morgen von welcher Position aus startet, muss heute zuerst ein Qualifying gefahren werden.

Vor Beginn: Die Session auf dem Red-Bull-Ring beginnt um 17:00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying in Spielberg.

© getty Die Stimmung beim GP in Österreich konnte sich schon in den Trainings sehen lassen.

Formel 1: Qualifying in Spielberg heute im TV und Livestream

Übertragen wird das heutige Qualifying von Sky. Genauer gesagt ist die Session auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD zu sehen. Die Übertragung beginnt in beiden Fällen um 15.45 Uhr.

Wer den Kampf um die Sprint-Starterplätze zudem im Livestream verfolgen möchte, braucht dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW.

