Formel 1: Rennen beim GP in Silverstone heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Katastrophal lief das Zeitfahren für die beiden Deutschen: Sebastian Vettel wurde Drittletzter, Mick Schumacher Vorletzter.

Vor Beginn: Von den bisher neun Rennen hat Max Verstappen sechs für sich entschieden, womit er die Fahrerwertung in der Weltmeisterschaft wenig überraschend anführt. Und der Niederländer hat auch heute seine Chancen auf den Sieg, von der Pole Position startet er aber knapp nicht. Am Samstag sicherte er sich beim Qualifying Platz zwei, die Spitzenposition ging an Carlos Sainz. Sein Ferrari-Kollege Charles Leclerc wurde Dritter.

Vor Beginn: In der Formel 1 steht am heutigen Sonntag, den 3. Juli das elfte Rennen der laufenden Saison an. Zur Sache geht es dabei in Silverstone. Der Große Preis von Großbritannien beginnt um 15 Uhr MESZ.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Formel 1: Rennen beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream

Der Grand Prix von Großbritannien lässt sich heute live verfolgen - und das auch im Free-TV. RTL zeigt in Deutschland nur vier Rennen der Saison, Silverstone gehört dabei mit dazu. Übertragungsstart ist um 15 Uhr, also eine Stunde vor dem Startschuss.

Das RTL-Programm kann man auch via Livestream abrufen, trotz der Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist dieser jedoch kostenpflichtig. Zur Verfügung steht dafür die Plattform RTL+. Alle Informationen zum Abo gibt es hier.

So wie RTL geht auch Sky zur F1 live auf Sendung. Der Pay-TV-Sender hält in Deutschland die Rechte an der kompletten Saison, ist dementsprechend natürlich auch heute mit von der Partie. Die Vorberichte auf Sky Sport F1 beginnt um 14.30 Uhr, mit Sky Go und WOW (vormals Sky Ticket) hat man bei Sky ebenso die Möglichkeit, per Livestream nichts zu verpassen.

Formel 1, GP in Silverstone: Startaufstellung

Platz Fahrer Team 1 Carlos Sainz Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Sergio Perez Red Bull 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 George Russell Mercedes 9 Zhou Guanyu Alfa Romeo 10 Nicholas Latifi Williams 11 Pierre Gasly AlphaTauri 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 Esteban Ocon Alpine 16 Alexander Albon Williams 17 Kevin Magnussen Haas 18 Sebastian Vettel Aston Martin 19 Mick Schumacher Haas 20 Lance Stroll Aston Martin

Formel 1, GP in Silverstone: Aktueller Stand in der Fahrerwertung