Die Formel 1 ist zu Gast in Spielberg und zum zweiten Mal in dieser Saison bestreiten die Fahrer ein Sprintrennen. Alle Informationen zum Sprintrennen beim GP in Österreich und wo Ihr das Spektakel heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Startaufstellung für das morgige Rennen wird heute mit dem Sprintrennen beim GP in Österreich bestimmt. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison kommt dieser Qualifying-Modus zum Einsatz. Das erste Sprintrennen in diesem Jahr gewann Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP in Österreich im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Sprintrennen beim GP in Österreich findet am heutigen Samstag, den 09. Juli, statt. Um 16.30 Uhr startet das Sprintrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Wer das heutige Sprintrennen beim GP in Österreich gewinnt, der startet beim morgigen Rennen von der Pole Position.

Für die Fahrer-WM ist das heutige Sprintrennen auch von Bedeutung: So erhalten die ersten acht Fahrer WM-Punkte: Der erste bekommt acht Zähler, der zweite sieben, der dritte sechs und so weiter.

Zu den Favoriten zählen auch beim heutigen Sprintrennen erneut Max Verstappen und Charles Leclerc. Schon beim ersten Sprintrennen der Saison in Imola kam es zu einem harten Kampf der beiden auf der Strecke, den der Red-Bull-Pilot am Ende für sich entscheiden konnte. Wer kann das Sprintrennen beim GP in Österreich heute für sich entscheiden?

In der WM führt aktuell Max Verstappen vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Im vergangenen Rennen in Silverstone büßte Max Verstappen etwas von seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ein. Aufgrund eines technischen Defekts beendete der amtierende Weltmeister das Rennen nur auf dem achten Rang. Sein großer Konkurrent in der WM, Charles Leclerc, konnte den Defekt von Verstappen jedoch nicht voll ausnutzen. Er kam schlussendlich als Vierter ins Ziel. Große Freude gab es am vergangenen Rennwochenende dennoch im Ferrari-Team: Carlos Sainz konnte beim GP von Großbritannien seinen ersten Formel-1-Sieg holen.

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP in Österreich im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung im Überblick

Position Fahrer 1 M. Verstappen 2 C. Leclerc 3 C. Sainz Jr. 4 S. Perez 5 G. Russell 6 E. Ocon 7 K. Magnussen 8 M. Schumacher 9 F. Alonso 10 L. Hamilton 11 P. Gasly 12 A. Albon 13 V. Bottas 14 Y. Tsunoda 15 L. Norris 16 D. Ricciardo 17 L. Stroll 18 G. Zhou 19 N. Latifi 20 S. Vettel

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP in Österreich im TV und Livestream

In Deutschland seht Ihr heute das Sprintrennen beim GP in Österreich exklusiv auf Sky. In Österreich zeigen sich diverse Sender für die Übertragung des Spektakels zuständig. Zudem könnt Ihr das Sprintrennen heute in mehreren Livestreams verfolgen.

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP in Österreich im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky zeigt das Sprintrennen heute auf Sky Sport F1 (HD) live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung heute um 15.45 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher sind für den Kommentar zuständig.

In Österreich zeigen Servus TV und der ORF das Sprintrennen heute live und vollumfänglich im Free-TV. Auf Servus TV beginnen die Vorberichte um 15.00 Uhr, im ORF um 15.50 Uhr. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden TV-Sender auch in Deutschland verfolgen könnt.

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP in Österreich im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Mit der Sky Go-App und WOW bietet Euch Sky heute gleich zwei Optionen das Sprintrennen beim GP in Österreich im Livestream zu sehen. Als Sky-Kunden könnt Ihr mit der Sky Go-App Euer gesamtes Programm streamen, das Angebot von WOW könnt Ihr bei Sky kostenpflichtig erwerben.

Der ORF und Servus TV bietet beide einen kostenlosen Livestream ihrer Programme an, mit den ihr das Sprintrennen heute im Livestream erleben könnt. Mit einer VPN-Verbindung könnt Ihr die Livestreams der beiden Sender auch in Deutschland sehen.

In Österreich bietet zu guter Letzt auch F1TV, jedoch nur für Bestandskunden des Streamingdienstes der Formel 1, einen Livestream des heutigen Spektakels an.

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP in Österreich im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Sprintrennen beim GP in Österreich in einem ausführlichen Liveticker. Wer das Sprintrennen heute gewinnen kann, erfahrt Ihr hier bei uns sofort. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 181 2 Sergio Perez Red Bull 147 3 Charles Leclerc Ferrari 138 4 Carlos Sainz Ferrari 127 5 George Russell Mercedes 111 6 Lewis Hamilton Mercedes 93 7 Lando Norris McLaren 58 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 9 Esteban Ocon Alpine 39 10 Fernando Alonso Alpine 28

Konstrukteurswertung: