Die Formel 1 bestreitet beim GP von Imola heute das erste Sprintrennen der noch jungen Saison. Wir verfolgen für Euch das gesamte Rennen hier im Liveticker.

Beim GP von Imola wird die Startaufstellung für das morgige Rennen heute mit dem Sprintrennen bestimmt. Kann der amtierende Weltmeister Max Verstappen von der Pole Charles Leclerc hinter sich lassen? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Imola heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei schwierigen Wetterverhältnissen konnte sich am gestrigen Tag der amtierende Weltmeister Max Verstappen die Poleposition für das heutige Sprintrennen sichern. Hinter ihm starten Charles Leclerc im Ferrari und Lando Norris im McLaren. Trotz der Pole des Red-Bull-Piloten, zeigten sich an diesem Wochenende die Ferrari wieder in Bestform - auch wenn der Crash von Carlos Sainz die Freude an der guten Form trübt. Mercedes dagegen enttäuschte an diesem Wochenende bislang, die Silberpfeile starten heute von den Plätzen 11 und 13.

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht zeigte Sebastian Vettel beim Qualifying eine hervorragende Leistung. Der Aston Martin-Pilot startet heute als Neunter ins Rennen. Etwas Pech hingegen hatte Mick Schumacher im Qualifying, der als Zwölfter heute ins Rennen geht. Dass der Haas weiter vorne sein kann, zeigte sein Teamkollege Kevin Magnussen, der als Vierter startet.

Vor Beginn: Das erste Sprintrennen der Saison beginnt am heutigen Tag um 16.30 Uhr auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprintrennens beim GP von Imola.

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Imola heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Sprintrennen beim GP von Imola heute live und exklusiv im TV und Livestream. Ab 15.45 Uhr könnt Ihr das Spektakel auf Sky Sport F1 (HD) live und in voller Länge erleben. Das Sprintrennen startet um 16.30 Uhr und wird für Sky von Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentiert.

Neben der TV-Übertragung bietet Euch Sky gleich zwei Optionen das Sprintrennen beim GP von Imola im Livestream zu verfolgen. Diesen Livestream könnt Ihr mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket sehen.

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Imola heute im Liveticker - Die Startaufstellung