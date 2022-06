Am heutigen Tag steht für die Formel 1-Fahrer beim GP in Aserbaidschan das Qualifying auf dem Programm. Doch wer zeigt / überträgt den Kampf um die Pole Position heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan kämpfen die 20 Formel 1-Fahrer heute im Qualifying um Zehntelsekunden und damit um die Pole auf dem Stadtkurs. Das Qualifying beim GP in Aserbaidschan beginnt am heutigen Samstag, den 11. Juni, um 16.00 Uhr.

Im vergangenen Jahr konnte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Poleposition in Baku sichern. Und auch in diesem Jahr ist der Monegasse mit seinem Boliden äußerst konkurrenzfähig. Beim vergangenen GP in Monaco vor zwei Wochen fuhr Leclerc ebenfalls auf Pole und gewann damit das prestigeträchtigste Qualifying des Jahres.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 10. Juni 13.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. Juni 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. Juni 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 11. Juni 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 12. Juni 13.00 Uhr Rennen

Lewis Hamilton wurde im vergangenen Jahr in Baku Zweiter beim Qualifying. In diesem Jahr läuft es für den siebenmaligen Weltmeister dagegen alles andere als rund. Nur auf Rang sechs befindet sich der Brite aktuell in der Fahrerwertung. Sein Mercedes-Team hat bislang die Probleme am Auto und damit den Speed noch nicht gefunden. In welche Ausgangsposition für das morgige Rennen kann sich Lewis Hamilton heute beim Qualifying bringen?

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Tag bieten sich Euch einige Option das Qualifying beim GP in Aserbaidschan live und in voller Länge im TV und im Livestream zu sehen. Neben einigen Angeboten im Pay-TV könnt Ihr den Kampf um die Poleposition heute auch im Free-TV sehen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

In Deutschland zeigt sich heute Sky exklusiv für die Übertragung des Qualifyings beim GP in Aserbaidschan zuständig. Ab 15.30 Uhr seht Ihr auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD das Qualifying live und vollumfänglich im Pay-TV. Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentieren für Sky das Spektakel am heutigen Nachmittag.

In Österreich zeigt Servus TV heute das Qualifying live im Free-TV ebenfalls ab 15.30 Uhr. Andreas Gröbl ist wie gewohnt für den österreichischen Privatsender als Kommentator im Einsatz. Wenn Ihr nahe an der österreichischen Grenze wohnt, könnt Ihr auch in Deutschland auf die Übertragung von Servus TV zurückgreifen.

Formel 1: Der Stand in der Fahrer-WM (nach 7 von 22* Rennen)

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Perez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream könnte Ihr heute das Qualifying in Baku auf Sky auf gleich zwei Arten sehen. Zum einen könnt Ihr als Sky-Kunden mit der Sky Go-App Euer gesamtes Programm von Sky streamen. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch ein Abo bei WOW buchen und so das Qualifying ebenfalls live und in voller Länge sehen.

© getty Charles Leclerc konnte im vergangenen Jahr seinen Ferrari-Boliden auf die Pole stellen. Gelingt ihm das heute erneut?

Servus TV bietet ebenfalls einen Livestream des Qualifyings an. Diesen könnt Ihr kostenlosen in Österreich verfolgen. Wie Ihr den Livestream von Servus TV auch in Deutschland sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zu guter Letzt bietet auch F1TV einen Livestream des Qualifyings beim GP in Aserbaidschan an. Als Bestandskunden könnt Ihr in Österreich den Kampf und die Pole auch dort live und in voller Länge streamen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Wenn Ihr das Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch nämlich das Qualifying in einen ausführlichen Liveticker, mit den Ihr nichts aus Baku verpasst.

Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

