Die Formel 1-Fahrer kämpfen heute im Qualifying beim GP in Monaco um die Poleposition. Wir verfolgen für Euch das aufregendste Qualifying des Jahres hier im Liveticker.

Das vielleicht aufregendste Qualifying der Formel 1-Saison findet jährlich im Fürstentum Monaco statt. Bei dem Kampf um Zehntelsekunden auf dem Stadtkurs dürfen sich die Fahrer keine Fehler erlauben. Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, wer sich in den Häuserschluchten von Monte Carlo die Poleposition sichern kann.

Formel 1: Qualifying beim GP in Monaco heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Augen der vielen Zuschauer sind am heutigen Tag vor allem auf einen gerichtet: Lokalmatador und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Schon im vergangenen Jahr konnte der Monegasse bei seinem Heim-GP die Poleposition holen. Und auch in diesem Jahr ist er mit seinem Boliden einer der Favoriten auf die Pole. Aus deutscher Sicht schlägt sich Sebastian Vettel im Fürstentum bislang beachtlich. Kann er heute ins Q3 einziehen und einen Top-Ten-Startplatz herrausfahren?

Vor Beginn: Das Qualifying auf dem berüchtigten Stadtkurs von Monte Carlo beginnt heute um 16.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Monaco.

Formel 1: Qualifying beim GP in Monaco heute live im TV und Livestream - Vor Beginn

Im Pay-TV seht Ihr heute auf Sky Sport F1 HD das Qualifying beim GP in Monaco live und in voller Länge ab 15.30 Uhr. In Österreich zeigt der ORF das Qualifying zudem im Free-TV ab 14.50 Uhr. Der Startschuss auf die Pole beginnt heute um 16.00 Uhr.

Sky bietet Euch mit dem Sky Ticket oder der Sky Go-App gleich zwei Alternativen das Qualifying heute live und vollumfänglich im Livestream zu verfolgen. Der ORF bietet einen kostenlosen Livestream des Events an. Wie Ihr diesen in Deutschland sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zu guter Letzt, können Bestandskunden das Qualifying auf F1TV live erleben.

Formel 1: Der Rennkalender