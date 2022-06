Beim Grand Prix in Aserbaidschan steht heute das Qualifying an. SPOX tickert die gesamte Session live mit.

Formel 1: Qualifying beim GP in Aserbaidschan JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hier wird gefahren: Der Große Preis von Aserbaidschan findet auf dem Baku City Circuit statt, der eine Länge von 6,003 Kilometern hat. Der Kurs bietet viel Abwechslung und anders als die Strecke in Monaco viele Überholmöglichkeiten. Zu Beginn warten vier 90 Grad-Kurven auf die Fahrer, dann geht es in die Altstadt. Mit nur 7,5 Metern Breite findet sich dort die engste Stelle im Kalender. Zum Ende der Runde geht auf die längste Gerade, die 2,2 Kilometer misst. Wer hier Windschatten erwischt, kann einiges an Zeit gutmachen.

Vor Beginn: Geht es ins Q3? Bei Sebastian Vettel lief es besser und im 3. Training konnte der Heppenheimer sich einen Platz unter den besten zehn ergattern. Den allerdings nur knapp und so wird es wohl einmal mehr ein harter Kampf werden, wenn es um den Einzug in das Q3 und einen Startplatz unter den besten Zehn im morgigen Rennen geht.

Vor Beginn: Mick Schumacher unter Druck! Mick Schumacher gerät in dieser Saison immer mehr unter Druck. Mit Kevin Magnussen hat der deutsche Youngster einen erfahrenen Piloten an seiner Seite, gegen den er bislang nicht hervorstechen konnte. Hinzu kamen zwei schwere Unfälle mit Totalschaden. Von Teamchefs Günther Steiner hagelte es nach dem Monaco-Wochenende deutliche Kritik. Doch einfach scheint es auch in Baku nicht zu werden. Im 1. Training sorgte ein Wasserleck dafür, dass Schumacher die komplette Session verpasste. Darüber hinaus scheint der Haas sich auf der Strecke schwerzutun.

Vor Beginn: Pérez mit Rückenwind nach Baku! Mit mächtig Rückenwind kommt Sergio Pérez nach Baku. Der Mexikaner konnte in Monaco den Sieg abstauben und sorgt dafür, dass es in der WM nicht mehr nur einen Zweikampf aus Max Verstappen und Charles Leclerc gibt. Nur noch 15 Punkte Rückstand hat Pérez in Richtung seines Teamkollegen, noch dazu gab es die Vertragsverlängerung bei Red Bull zu feiern. Auch in den Trainings lief es bisher gut für ihn und er konnte im 1. und 3. Training die Bestzeit zeigen.

Vor Beginn: Quali startet mit Verzögerung! Laut dem ursprünglichen Zeitplan sollte das Qualifying in Baku um 16:00 Uhr starten. Daraus wurde nach Verzögerungen im Programm aber nichts. Grund dafür ist der verspätete Start des 3. Training um 15 Minuten nach Reparaturen an der Strecke. Da zwischen dem Ende des 3. Trainings und dem Qualifying zwei Stunden Pause sein müssen, verschob sich entsprechend auch das Qualifying nach hinten.

Vor Beginn: Drei freie Trainings haben die Piloten an diesem Wochenende in der Hauptstadt Aserbaidschans absolviert, nun steht wie üblich das Qualifying an. Wer holt sich die Pole? Wo landen die Deutschen Sebastian Vettel und Mick Schumacher?

Vor Beginn: Um 16 Uhr geht der Kampf um die Pole Position auf dem City Circuit Baku los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim GP in Aserbaidschan.

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung

Rang Name Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Pérez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Haas 15

Formel 1: Der Stand in der Konstrukteurswertung