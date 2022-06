In Aserbaidschan findet für die Formel 1-Fahrer am heutigen Tag das achte Rennen der Saison statt. Hier liefern wir Euch alle Informationen zu der Übertragung des Rennens und erklären Euch wo Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Im vorletzten Rennen vor der Sommerpause kämpfen die Formel 1-Piloten heute beim GP in Aserbaidschan um den Sieg. Gelingt den Red Bull-Fahrern heute der fünfte Sieg in Folge oder kann Ferrari im Kampf um die WM wieder zurückschlagen?

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Der GP in Aserbaidschan findet am heutigen Sonntag, den 12. Juni statt. Um 13.00 Uhr springen die Ampeln auf dem Baku City Circuit heute auf Grün. Der GP in Baku ist die achte Destination für die Formel 1-Teams in dieser Saison. Nach dem GP in Kanada in der kommenden Woche, geht es für den Formel 1-Zirkus dann in die Sommerpause.

Der Kampf um die WM gestaltet sich in dieser Saison äußerst spannend. In der Fahrerwertung führt Max Verstappen aktuell mit nur neun Zählern vor seinem ärgsten Konkurrenten und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Leclerc dominierte in den ersten Rennen des Jahres noch das Geschehen, ehe Red Bull seinen neuen Boliden immer besser verstand und zuletzt vier Rennen in Serie gewinnen konnte. Und auch Max Verstappens Teamkollege Sergio Perez redet ein Wörtchen mit im WM-Kampf. Nach seinem Sieg beim vergangenen GP in Monaco, befindet sich der Mexikaner nur noch 15 Zähler hinter dem amtierenden Weltmeister Max Verstappen.

Im vergangenen Jahr konnte Sergio Perez den GP in Aserbaidschan gewinnen und holte damit seinen ersten Sieg als Red Bull-Fahrer. Und auch Sebastian Vettel brillierte im vergangenen Jahr für seinen damals noch neuen Arbeitgeber Aston Martin. Er sicherte sich in dem furiosen Rennen den zweiten Rang vor Alpha Tauri-Pilot Pierre Gasly. Wie schlägt sich Sebastian Vettel heute auf dem Stadtkurs in Baku?

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Platz Fahrer Team 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Sergio Perez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 4 Carlos Sainz Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Pierre Gasly Alpha Tauri 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Fernando Alonso Alpine 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Esteban Ocon Alpine 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 16 Kevin Magnussen Haas 17 Alexander Albon Williams 18 Nicholas Latifi Williams 19 Lance Stroll Aston Martin 20 Mick Schumacher Haas

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream

In Deutschland seht Ihr das Rennen beim GP in Aserbaidschan wie gewohnt heute auf Sky live im TV und im Livestream. In Österreich bieten sich Euch gleich mehrere Optionen das Rennen live und in voller Länge zu verfolgen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV seht Ihr heute auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sport Sport UHD das Rennen in Baku live und vollumfänglich. Sky beginnt mit seinen Vorberichten zum Rennen am heutigen Sonntag um 11.30 Uhr. Für Sky sind einmal mehr Sascha Roos und Ralf Schumacher als Kommentatoren-Duo im Einsatz.

Im Free-TV könnt Ihr heute auf Servus TV das Rennen beim GP in Aserbaidschan in Österreich verfolgen. Servus TV beginnt seine Übertragung am heutigen Tag schon um 11.20 Uhr. Alexander Gröben kommentiert das Rennen wie üblich für Servus TV. Ihr von im grenznahen Gebiet zu Österreich? Dann könnt auch Ihr auf die Übertragung des österreichischen Privatsenders zugreifen.

© getty Sebastian Vettel konnte seinen Aston Martin im vergangenen Jahr auf dem zweiten Rang ins Ziel bringen. Wie weit geht es heute für den Heppenheimer nach vorne?

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Mit der Sky Go-App oder WOW könnt Ihr als Sky-Kunden den GP in Aserbaidschan heute live und in voller Länge im Livestream erleben. Servus TV bietet einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an, mit dem Ihr das Rennen auch live und vollumfänglich verfolgen könnt. Hier zeigen wir Euch wie Ihr auch in Deutschland den Livestream von Servus TV sehen könnt.

Die Formel 1 selber bietet mit F1TV ebenfalls einen Livestream des Rennens an, den Ihr als Bestandskunden in Österreich sehen könnt.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: GP in Aserbaidschan

GP in Aserbaidschan Datum: 12. Juni

12. Juni Start: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Strecke: Baku City Circuit

Baku City Circuit Runden: 51

51 Streckenlänge: 6,003 km

6,003 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

12 Streckenrekord: 1:43,009 Charles Leclerc (2019)

1:43,009 Charles Leclerc (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW, Servus TV, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute im Liveticker

SPOX verfolgt heute für Euch das gesamte Rennen beim GP in Aserbaidschan in einem ausführlichen Liveticker, sodass Ihr nichts von der Rennaction aus Baku verpasst.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 7 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Perez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

Konstrukteurswertung: