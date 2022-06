Beim GP in Aserbaidschan steigt heute das Formel 1-Rennen in Baku. Wer kann das Rennen auf dem Baku City Circuit für sich entscheiden? Wir verfolgen für Euch den kompletten GP hier im Liveticker.

Auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan wird es heute ernst für die Formel 1-Fahrer. Kann Ferrari-Pilot Charles Leclerc heute von der Poleposition aus das Rennen gewinnen? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Formel 1: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Dominanz von Red Bull und Ferrari scheint ungebrochen! Alle Rennsiege in dieser Saison haben die Teams bislang unter sich aufgeteilt. Und zum vierten Mal in Folge stellte Charles Leclerc gestern seinen Ferrari-Boliden auf Pole. Die vergangenen vier Rennen konnte dennoch jeweils ein Red Bull-Pilot für sich entscheiden. Erfreulich verlief das Qualifying aus deutscher Sicht vor allem für einen: Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel zog gestern erneut ins Q3 ein und startet heute von P9. Mick Schumacher startet dagegen vom letzten Platz in das heutige Rennen.

Vor Beginn: Das Rennen beginnt am heutigen Tag um 13.00 Uhr auf dem Baku City Circuit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des GP von Aserbaidschan.

Formel 1: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream

In Deutschland zeigt Sky das Rennen beim GP in Aserbaidschan heute auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD live und exklusiv im Pay-TV ab 11.30 Uhr. Ab 13.00 Uhr kommentieren das Rennen Sascha Roos und Ralf Schumacher für Sky. Mit der Sky Go-App und WOW (ehemals SkyTicket) könnt Ihr zudem den GP heute im Livestream auf Sky verfolgen.

In Österreich zeigt Servus TV heute das Rennen in Baku live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Wie Ihr den Sender auch in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier. Für Bestandskunden zeigt F1TV das Rennen in Österreich ebenfalls in voller Länge im Livestream.

Formel 1: Rennen beim GP in Aserbaidschan heute im Liveticker - Die Startaufstellung