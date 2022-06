Mit dem GP von Aserbaidschan in dieser Woche wird RTL erneut ein Formel 1-Rennen nicht im Free-TV zeigen. Doch warum eigentlich? Und welcher Anbieter überträgt das Event stattdessen? SPOX klärt auf.

Die Formel 1 ist zurück! Nach dem Stadtkorso von Monaco vor genau zwei Wochen steht an diesem Wochenende bereits das nächste Stadtrennen an. Die Rede ist vom Baku City Circuit in Aserbaidschan. Es ist das insgesamt achte Rennwochenende in diesem Kalenderjahr.

Im Fokus der Aufmerksamkeit steht natürlich Haas-Pilot Mick Schumacher. Der 23-Jährige war in Monaco bereits zum zweiten Mal in dieser Saison gecrasht, was zu Kritik - auch aus seinem eigenen Rennstall - geführt hatte. So erhöhte Teamchef Günther Steiner höchst selbst den Druck auf den Formel 1-Sophomoren. Angesichts der Leistungen seines Teamkollegen Magnussen erwarte er Top 10-Platzierungen von Mick. Andernfalls "werde es schwierig".

Im Hinblick auf den Großen Preis von Aserbaidschan erhofft sich der Südtiroler darüber hinaus auch eine unfallfreie Vorstellung. Schließlich habe man nur wenige Tage Zeit, um sich dann in Montreal, beim nächstfolgenden GP von Kanada einzurichten. Die Aussage kann man durchaus auch als kleine Spitze gegenüber Mick verstehen, der in dieser Saison schon so einiges an Kleinholz produziert hat. Um seine Kritiker, wozu scheinbar auch sein eigener Chef gehört, verstummen zu lassen, braucht es an diesem Wochenende in Baku also Resultate.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute nicht live im TV und Livestream

Wer sich das heutige Qualifying im TV oder Livestream anschauen möchte, der muss wissen: Eine Free-TV-Übertragung seitens RTL wird es nicht geben. Der Grund: Das Kölner Unternehmen besitzt lediglich die Rechte für insgesamt vier Hauptrennen in dieser Saison. Alle weiteren Sessions obliegen allein dem Hauptlizenzinhaber Sky.

Von jenen vier Rennen, die bei RTL zu sehen sein werden, hat eines bereits stattgefunden: Der Große Preis der Emilia-Romagna in Italien. Die drei weiteren liegen dagegen noch in der Zukunft. Welche das sind, könnt Ihr der folgenden Auflistung entnehmen.

GP von Großbritannien (Silverstone): 3. Juli

3. Juli GP der Niederlande (Zandvoort): 4. September

4. September GP von Brasilien (Sao Paulo): 13. November

Formel 1: Qualifying beim GP von Aserbaidschan - Die Übertragung im TV und Livestream

Um das Qualifying nun live zu sehen, müsst Ihr das entsprechende Abonnement von Sky besitzen. Welches das richtige für Euch ist, hängt dabei ganz davon ab, über welchen Übertragungsweg Ihr dabei sein wollt. Einen Überblick über die beiden verfügbaren Mitgliedschaften, bekommt Ihr über die unten stehende Tabelle.

TV-Übertragung Livestream Name Sky Sport Paket "WowTV" (ehemals Sky Ticket) Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern. Inhalte Formel 1

Premier League

DFB-Pokal

NHL

Handball-Bundesliga

ATP-Tour

u.v.m. Bundesliga (Samstagsspiele)

2. Bundesliga

Formel 1

Premier League

DFB-Pokal

NHL

Handball-Bundesliga

ATP-Tour

u.v.m. Preis 17,25€ pro Monat im Jahrestarif 29,99€ pro Monat

24,99€ pro Monat im Jahresabo Sonstiges Upgrade für alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga und

alle Spiele der 2. Bundesliga für 6,25€ pro Monat möglich gleichzeitiges Streamen auf zwei Geräten

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute nicht live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Alternativ zu den kostenpflichtigen Abonnements von Sky, könnt Ihr Euch natürlich auch von SPOX in Textform auf dem Laufenden halten. Möglich macht das unser hauseigener Liveticker. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute nicht live im TV und Livestream - Die aktuellen Gesamtwertungen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Perez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

