Heute steht mit dem Rennen beim Grand Prix in Monte Carlo das Highlight des Formel-1-Wochenendes an. Hier könnt Ihr die Session im Liveticker erleben.

Am heutigen Sonntag startet die 79. Auflage des altehrwürdigen GP in Monaco. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, wer das Rennen im Fürstentum für sich entscheiden kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen beim GP in Monaco heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Heute steht mit dem GP in Monaco eines der prestigeträchtigsten Rennen der Saison auf dem Programm. Im Jahr 1950 war die Formel 1 hier erstmals zu Gast. Seit 1955 ist das Rennen ein wichtiger Bestandteil des Rennkalenders. Im vergangen Jahr konnte sich Max Verstappen den Sieg sichern und sich damit im Fürstentum feiern lassen. Wer gewinnt das Rennen am heutigen Tag?

Vor Beginn: Das Rennen startet heute um 15.00 Uhr im Fürstentum.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des GP in Monaco.

Formel 1: Rennen beim GP in Monaco heute live im TV und Livestream

In Deutschland zeigt Sky den GP in Monaco heute live und exklusiv auf Sky Sport F1 (HD) ab 13.30 Uhr. In Österreich könnt Ihr das Rennen zudem im ORF ab 13.40 Uhr im Free-TV sehen. Der Rennstart erfolgt um 15.00 Uhr.

Der ORF bietet zudem einen kostenlosen Livestream des Rennens an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr diesen auch in Deutschland verfolgen könnt.

Sky zeigt das Rennen beim GP in Monaco heute ebenfalls im Livestream. Diesen könnt Ihr mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App sehen. Mit einem Abo bei F1TV könnt Ihr ebenfalls das Rennen im Livestream verfolgen.

Formel 1: Rennen beim GP in Monaco heute im Liveticker - Die Startaufstellung