Am heutigen Tag beginnt das Rennwochenende beim GP von Barcelona mit den Freien Trainings. Wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Freien Trainings liefern wir Euch hier.

Die Formel 1 ist zurück in Europa. Nach dem großen Spektakel beim GP von Miami steht für die Formel 1-Piloten nun der GP von Barcelona auf dem Programm. Das Wochenende beginnt auf der Strecke am heutigen Tag mit den Freien Trainings.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Barcelona im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Schon seit vielen Jahren ist der GP von Barcelona eine feste Größe im Rennkalender der Formel 1. Darüber hinaus werden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in der Vorbereitung für die Saison seit einigen Jahren die Testfahrten ausgetragen und die neuen Boliden erprobt. Das bedeutet aber auch, dass die Teams schon viele Daten vor dem GP von Barcelona gesammelt haben und die Teams in Sachen Setup näher zusammen stehen. In den Freien Trainings geht es heute und morgen also eher um die Detailarbeit an den Autos.

Das 1. Freie Training beginnt am Freitag, den 20. Mai, um 14.00 Uhr. Etwas später um 17.00 Uhr beginnt dann das 2. Freie Training. Die Freien Trainings enden am Samstag, den 21. Mai, mit dem 3. Freien Training, welches um 13.00 Uhr gestartet wird.

In der Fahrer-WM führt weiterhin Charles Leclerc vor dem amtierenden Weltmeister Max Verstappen. Ferrari-Pilot Leclerc musste dem Niederländer in den vergangenen zwei GPs jedoch den Vortritt lassen. Den Rückstand in der Fahrerwertung konnte Verstappen so sukzessive verringern. Aktuell trennen die beiden Piloten nur noch 19 Punkte. In der Konstrukteurswertung hat Red Bull den Rückstand auf Ferrari schon fast egalisieren können. Vor allem aufgrund einiger Probleme von Carlos Sainz ist das Rennen dort wieder offen.

Aus deutscher Sicht zeigte sich vor allem Sebastian Vettel in den vergangen Wochen verbessert. Beim GP von Miami waren er und Mick Schumacher auf sicherem Punktekurs, ehe eine Kollision zwischen den Beiden die Hoffnung auf Punkte beerdigte. Mick Schumacher leistete sich in dieser Saison schon einige Fehltritte und steht damit langsam unter Druck. Wie schlägt er sich an diesem Rennwochenende beim GP von Barcelona?

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Barcelona im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan in der Übersicht

Datum Event Start (MEZ) 20. Mai 1. Freies Training 14 Uhr 20. Mai 2. Freies Training 17 Uhr 21. Mai 3. Freies Training 13 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Barcelona im TV und Livestream

Wie üblich seht Ihr auf Sky die Freien Trainings beim GP in Barcelona live und in voller Länge im TV und im Livestream. In Österreich bieten sich Euch zudem einige weiteren Optionen die Freien Trainings live und vollumfänglich zu verfolgen.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Barcelona im TV und Livestream- Die Übertragung im TV

Im Pay-TV seht Ihr auf Sky Sport F1 (HD) die Freien Trainings live und vollumfänglich. Die Übertragungen des 1. und 2. Freien Trainings beginnen am Freitag den 20. Mai um 13.45 Uhr und 16.45 Uhr. Am Samstag, den 21. Mai, überträgt Sky das 3. Freie Training ab 12.45 Uhr.

In Österreich zeigt der ORF die Freien Trainings am Wochenende live und in voller Länge im Free-TV. Der Sender wechselt sich mit der Übertragung der GPs mit Servus TV ab. Falls Ihr in Deutschland im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt, könnt Ihr auch die Übertragung des ORF auch in Deutschland im Free-TV sehen.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Barcelona im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App bietet Euch Sky gleich zwei Möglichkeiten die Freien Trainings an diesem Wochenende beim GP in Barcelona live und in voller Länge im Livestream sehen. Als Sky-Kunden könnt Ihr mit dem Sky Go-App alle Eure Inhalte bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Das Sky Ticket, welches Ihr kostenpflichtig bei dem Pay-TV-Sender buchen könnt, gibt Euch ebenfalls die Möglichkeit die Freien Trainings live und vollumfänglich zu streamen.

Der ORF bietet einen kostenlosen Livestream seinen Programms an. Mit diesem könnt Ihr die Freien Trainings also ebenfalls live verfolgen. Hier erfahrt Ihr wie Ihr auch in Deutschland die Übertragung des ORF sehen könnt.

Zu guter letzte zeigt F1TV alle Freien Trainings beim GP in Barcelona live und in voller Länge. Diesen Livestream könnt Ihr jedoch nur in Österreich kostenpflichtig erwerben.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Barcelona im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rennen: GP in Barcelona

GP in Barcelona Freie Trainings: 20. bis 21. Mai

20. bis 21. Mai Qualifying: 21. Mai, 16.00 Uhr

21. Mai, 16.00 Uhr Rennstart: 22. Mai, 15.00 Uhr

22. Mai, 15.00 Uhr Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Streckenlänge: 4,675 km

4,675 km Kurven: 16

16 Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), ORF

Übertragung im Livestream: Sky Ticket, Sky Go-App, ORF, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Barcelona im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch alle Freien Trainings an diesem Wochenende beim GP in Barcelona im Liveticker. Mit unseren Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf der Strecke.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Charles Leclerc Ferrari 104 2 Max Verstappen Red Bull 85 3 Sergio Perez Red Bull 66 4 George Russell Mercedes 59 5 Carlos Sainz Ferrari 53 6 Lewis Hamilton Mercedes 36 7 Lando Norris McLaren 35 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 30 9 Esteban Ocon Alpine 24 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

