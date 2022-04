Premiere in der Formel 1-Saison 2022: Zum ersten Mal in diesem Jahr sind die Piloten im Sprintrennen gefordert. Doch wie kann man die Session eigentlich live im TV und Livestream verfolgen? SPOX hat die Antworten.

Als eines von nur drei Rennwochenenden in diesem Jahr beherbergt der Große Preis der Emilia-Romagna im italienischen Imola ein sogenanntes Sprintqualifying. Während sich die Fahrer im Falle des normalen Qualifikationsmodus lediglich darum bemühen müssen, eine einmalig gute Rundenzeit abzuliefern, ist die Sache hier eine andere.

Beim sogenannten Sprintrennen duellieren sich die Fahrer über eine verkürzte Distanz von 20 Runden. Die ersten acht Plätze erhalten neben einer guten Ausgangsposition für das Hauptrennen am Sonntag, zusätzlich bis zu acht WM-Punkte. Dementsprechend hoch sollte die Intensität von Beginn an sein.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Imola heute live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für das heutige Sprintrennen besitzt das Unternehmen Sky. Im folgenden haben wir für Euch zusammengefasst, wie Ihr auf die Ausstrahlung im linearen Fernsehen und via Livestream zugreifen könnt.

Ihr fragt Euch, warum der Privatsender RTL die Session nicht im Programm hat? Diese Frage haben wir bereits hier beantwortet.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Imola heute live im TV?

Um das Event im geradlinigen TV zu verfolgen, müsst Ihr eines der zur Auswahl stehenden Sky-Abonnements abschließen. Der günstigste Tarif ist derzeit zu einem Preis von 20€ pro Monat im Jahresabo zu haben. Neben allen Sessions der Formel 1-Saison 2022 seht Ihr damit auch jegliche Spiele der englischen Premier League sowie des DFB-Pokals. Alle weiteren Informationen dazu findet Ihr hier.

Wer bereits über ein solches Paket verfügt, kann zur gegeben Zeit ganz bequem den eigens für die Formel 1 ins Leben gerufenen Kanal Sky Sport F1 HD aufrufen. Das Moderationsduo bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher berichtet ab 15.45 Uhr live.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Imola heute im Livestream?

Wer sich das Sprintqualifying hingegen lieber im Livestream zu Gemüte führen möchte, hat gleich zwei Optionen zur Auswahl.

Die erste Möglichkeit knüpft sich direkt an das oben beschrieben Sport-Paket an. Wer nämlich ein solches bucht, bekommt gleichzeitig auch Zugriff auf die App Sky Go. Alle erworbenen Inhalte könnt Ihr darüber auch von unterwegs aus streamen. Weitere Infos zu SkyGo gibt's hier.

Die zweite Möglichkeit läuft unter dem Namen Sky Ticket. Dies ist eine Plattform, die es Euch ermöglicht, nach Wahl, eine bestimmte Art von Inhalten zu konsumieren. Uns interessiert in diesem Fall ausschließlich das sogenannte Supersport-Ticket. Wer ein solches bucht, bekommt Zugriff auf alle Sportevents, die Sky derzeit zur Verfügung stehen. Dazu zählen unter anderem auch alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga. Der Kostenpunkt für ein Monatsabo (Ja, hier muss man kein Jahresabo abschließen) liegt bei 29,99€. Wer sich nun aber doch für den Jahrestarif entscheidet, kann im Moment gutes Geld sparen: 33 Prozent ist die monatliche Rate hier heruntergesetzt. Das bedeutet: Wer zwölf Monate Kunde bleibt, bezahlt gerade einmal 19,99€ pro Monat.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Imola heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit, das Sprintrennen heute live zu sehen? Kein Problem! Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Dank minütlicher Updates bleibt Ihr hier immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker des Sprintrennens beim GP der Emilia-Romagna

© getty Charles Leclerc will in Imola Punkte einheimsen.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Imola heute live im TV und Livestream? - Alle Infos zur Strecke

Name: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Rundenlänge: 4,909 Kilometer

4,909 Kilometer Distanz Sprintrennen: 98,18 Kilometer (20 Runden)

98,18 Kilometer (20 Runden) Distanz Hauptrennen: 304,358 Kilometer (62 Runden)

304,358 Kilometer (62 Runden) Kurven: 19

19 Rundenrekord: 1:15,484 (Lewis Hamilton, 2020)

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Imola heute live im TV und Livestream? - Startaufstellung für das Sprintrennen

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lando Norris McLaren 4 Kevin Magnussen Haas F1 5 Fernando Alonso Alpine 6 Daniel Ricciardo McLaren 7 Sergio Perez Red Bull 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Carlos Sainz Ferrari 11 George Russell Mercedes 12 Mick Schumacher Haas F1 13 Lewis Hamilton Mercedes 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Pierre Gasly AlphaTauri 18 Nicholas Latifi Williams 19 Esteban Ocon Alpine 20 Alexander Albon Williams

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Imola heute live im TV und Livestream? - Der WM-Stand in der Konstrukteurswertung

Nach drei Grand Prix führen die roten Boliden von Ferrari klar und eindeutig die Konstrukteurswertung an. Fast 40 Punkte Vorsprung trennt die Scuderia von Mercedes an Rang zwei.

Platz Team Punkte 1 Ferrari 104 2 Mercedes 65 3 Red Bull 55 4 McLaren 24 5 Alpine 22 6 Alfa Romeo 13 7 Haas 12 8 AlphaTauri 10 9 Williams 1 10 Aston Martin 0

Formel 1: Der Rennkalender 2022