SPOX-Voting: Wer wird Formel-1-Weltmeister 2022?

Am 20. März startet die neue Saison der Formel 1. Titelverteidiger Max Verstappen und Lewis Hamilton gehören auch in diesem Jahr zu den Top-Favoriten auf den Titel. Oder gewinnt am Ende ein Außenseiter? SPOX will von Euch wissen, wer Weltmeister wird.

Die Testfahrten haben bereits gezeigt, dass Red Bull wieder ein Auto entwickelt hat, welches um die WM kämpfen wird. Im RB18 wurde die mit Abstand schnellste Rundenzeit gefahren. Verstappen hat also beste Chancen, seinen zweiten Titel zu holen.

Den sechsfachen Weltmeister Hamilton darf man auf der Jagd nach dem siebten Titel, was zuvor nur Michael Schumacher schaffte, natürlich nie abschreiben. Zumal Mercedes bei den Tests auch nicht allzu schlecht abgeschnitten hat (in unserem Power-Ranking gibt es mehr Informationen).

Neben Red Bull hat allerdings ein weiterer Rennstall bislang eine bessere Performance als Mercedes gezeigt: Ferrari. Mit Charles Leclerc und Carlos Sainz hat die Scuderia zudem zwei vielversprechende Piloten in seinen Reihen. Aber schon in den vergangenen Jahren überzeugte Ferrari bei Tests, wurde den eigenen Erwartungen dann aber nicht gerecht. "Sowohl Red Bull als auch Mercedes müssen zuerst genannt werden", sagte Teamchef Mattia Binotto.

Mit Fernando Alonso, Sebastian Vettel und Valterri Bottas gibt es außerdem noch weitere Fahrer im Zirkus, die schon Leistungen auf höchstem Niveau gezeigt haben.

Nun seid Ihr gefragt! Wer wird 2022 F1-Weltmeister? Für alle App-User geht es hier entlang!