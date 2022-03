Die Formel 1 trägt an diesem Wochenende den GP von Saudi-Arabien aus. Hier tickern wir für Euch heute das 3. Freie Training mit.

Kurz vor dem heutigen Qualifying steht in Saudi-Arabien für die Formel 1-Fahrer das 3. Freie Training auf dem Programm. Wird Charles Leclerc auch im 3. Freien Training die Zeitentabelle anführen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: 3. Freies Training heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es herrscht Aufregung in der Formel 1! Kurz vor dem 2. Freien Training am gestrigen Tag, kam es unweit von der Rennstrecke in Dschidda zu einer Explosion. Jemenitische Huthi-Rebellen hatten eine Ölraffinerie des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco angegriffen. Aramco ist zudem einer der wichtigsten Sponsoren der Formel 1- die Sicherheit an der Strecke wurde in Frage gestellt. Bis tief in die Nacht berieten sich die Fahrer über das weitere Vorgehen. Die Formel 1-Verantwortlichen wiesen dagegen jegliche Sicherheitsbedenken ab und das Rennwochenende soll wie geplant weiterlaufen. Wer kann sich im 3. Freien Training nun wieder am besten auf das sportliche fokussieren?

Vor Beginn: Die letzte Testsession vor dem Qualifying startet heute um 15.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 3. Freien Trainings in Saudi-Arabien.

Formel 1: 3. Freies Training heute live im TV und Livestream

Im TV und Livestream seht Ihr das 3. Freie Training heute live und in voller Länge auf Sky. Ab 14.45 Uhr seht Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders auf Sky Sport F1 (HD). Zudem bietet Euch Sky die Möglichkeit das 3. Freie Training im Livestream zu verfolgen. Das geht mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket.

In Österreich zeigt Servus TV das 3. Freie Training heute live und vollumfänglich ab 14.45 Uhr im Free-TV. Zudem zeigt Servus TV die Testsession im kostenfreien Livestream. Wie Ihr den österreichischen TV-Sender auch in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1: Der aktuelle Stand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Charles Leclerc Ferrari 26 2 Carlos Sainz Ferrari 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 15 4 George Russell Mercedes 12 5 Kevin Magnussen Haas 10 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 7 Esteban Ocon Alpine 6 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 4 9 Fernando Alonso Alpine 2 10 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1