Heute steigt das Saison-Finale in der Formel 1 und der Weltmeister steht noch immer nicht fest. Warum jedoch der GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream von RTL gezeigt wird, erläutern wir Euch in diesem Artikel.

Showdown im Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1! Am heutigen Sonntag, den 12. Dezember, um 14.00 Uhr beginnt das letzte Rennen der aktuellen Formel 1-Saison. Erst nach dem Rennen wird klar sein, wer die Strecke in Abu Dhabi, den Yas Marina Circuit, als Weltmeister verlassen wird.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream

Ein dramatisches Finale im WM-Kampf der Formel 1 bahnt sich heute an. Punktgleich sind Max Verstappen und Lewis Hamilton an der Spitze der Fahrerwertung in der Formel 1. Schon seit Wochen kämpfen die beiden um die Führung in der WM, und Lewis Hamilton konnte mit seinem Sieg im letzten Rennen in Saudi-Arabien den Abstand zu Max Verstappen egalisieren. Holt der Brite heute seinen achten WM-Titel oder ist es Max Verstappen vergönnt das erste Mal in seinem Leben die WM-Trophäe in die Höhe zu stemmen?

Alle diese Fragen werden nach dem Rennen beim GP von Abu Dhabi beantwortet sein. Das Rennen seht Ihr bei RTL heute jedoch nicht live im TV der im Livestream. Seit dieser Saison hat der Privatsender die umfangreichen Übertragungsrechte der Königsklasse des Motorsports nämlich abgegeben. Nur noch vier ausgewählte Rennen zeigte RTL in dieser Saison. Das heutige Rennen beim GP von Abu Dhabi gehört nicht dazu.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Diese Rennen waren bei RTL live im Free-TV zu sehen

Datum Ort Strecke 18. April Emilia Romagna, Italien Autodromo Enzo e Dino Ferrari 9.Mai Barcelona, Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 12. September Monza, Italien Autodromo Nazionale Monza 5. Dezember Dschidda, Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit

Die exklusiven Übertragungsrechte für dieses Rennen hält Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions der Formel 1 live und in voller Länge - und damit auch den heutigen Grand Prix.

Doch RTL hat schon angekündigt auch im nächsten Jahr wieder einige Rennen der Saison zu übertragen. Die Formel 1 verschwindet also auch im nächsten Jahr nicht aus dem Free-TV.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV und Livestream

Sky besitzt am heutigen Tag die exklusiven Übertragungsrechte für das Rennen beim GP von Abu Dhabi. Der Privatsender bietet zudem einige Alternativen an das Spektakel im Liveticker zu verfolgen. Wer in der Nähe von Österreich wohnt kann zudem die kostenlose Übertragung aus dem Nachbarland sehen.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf Sky seht Ihr das heutige Rennen live auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD. Die Übertragung des Pay-TV-Senders beginnt heute schon um 12.30 Uhr. Das Rennen beginnt dann etwas später um 14.00 Uhr.

© getty Kann Lewis Hamilton heute seinen achten WM-Triumph einfahren?

Für den Kommentar des Rennes sind am heutigen Tag Sascha Roos, sowie Timo Glock und Ralf Schumacher verantwortlich.

Wer seinen Wohnsitz im Grenzgebiet zu Österreich hat, der kann das Rennen heute live im ORF sehen. Auf ORF2 seht Ihr den GP von Abu Dhabi heute ab 13.25 Uhr. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz sind als Kommentatoren im Einsatz. So empfangt Ihr den Sender in Deutschland.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream seht Ihr das heutige Rennen auf einigen Plattformen. Zum einen seht Ihr bei Sky Go Euer komplettes Sky-Programm. Oder Ihr bucht bei Sky das Sky Ticket, das es Euch ebenfalls ermöglicht das heutige Rennen live zu sehen.

Der ORF hat ebenfalls einen Livestream seines Programms im Angebot. Diesen seht Ihr aber auch nur wenn Ihr Euch in der Nähe zu Österreich aufhaltet.

Den letzten Livestream des Rennens bietet F1TV. Dort seht Ihr das Rennen live und vollumfänglich, benötigt dafür aber ein Abo seit Beginn der laufenden Saison.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Die Strecke im Überblick

Name: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Streckenlänge: 5,281 km

5,281 km Kurven: 16

16 Rundenrekord: 1.39, 283 min (Lewis Hamilton, 2019)

1.39, 283 min (Lewis Hamilton, 2019) Eröffnung: 2009

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1 Verstappen Red Bull 2 Hamilton Mercedes 3 Norris McLaren 4 Perez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Mercedes 7 Leclerc Ferrari 8 Tsunoda AlphaTauri 9 Ocon Alpine 10 Ricciardo McLaren 11 Alonso Alpine 12 Gasly AlphaTauri 13 Stroll Aston Martin 14 Giovinazzi Alfa Romeo 15 Vettel Aston Martin 16 Latifi Williams 17 Russell Williams 18 Räikkönen Alfa Romeo 19 Schumacher Haas 20 Mazepin Haas

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Auf SPOX könnt Ihr das Rennen heute im Liveticker erleben. Die komplette Rennaction könnt Ihr mit dem Liveticker von SPOX verfolgen - und Ihr verpasst keine wichtige Szene des Spektakels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Rennen: GP von Abu Dhabi

GP von Abu Dhabi Datum: 12. Dezember

12. Dezember Rennstart: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Übertragung im TV: ORF2, Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD,

ORF2, Übertragung Im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute nicht live im TV und Livestream - Der Stand in der Fahrerwertung