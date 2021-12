Heute steht das letzte Rennen der Formel 1-Saison 2021 an. Max Verstappen und Lewis Hamilton sind punktgleich an der Spitze der Fahrerwertung und wer der neue Weltmeister wird entscheidet sich in diesem Rennen. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker verfolgen.

Showdown in der Weltmeisterschaft beim letzten Formel 1-Rennen in dieser Saison! In Abu Dhabi kämpfen Max Verstappen und Lewis Hamilton um die Krone in der Formel 1. Wird der Brite seinen insgesamt achten Titel in der Formel 1 einfahren oder gelingt Max Verstappen sein erster Triumph in der Königsklasse? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Formel 1: Rennen beim Finale in Abu Dhabi heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spannender könnte die Ausgangslage vor dem Rennen kaum sein: Punktgleich befinden sich Max Verstappen und Lewis Hamilton an der Spitze der Fahrerwertung in der Formel 1. Die beiden Kontrahenten sicherten sich im Qualifying ebenfalls die Plätze eins und zwei. Mit einer furiosen Runde sicherte sich Max Verstappen gestern die Pole Position. Ihre beiden Teamkollegen starten heute von den Plätzen vier und sechs und werden sicherlich versuchen im Kampf um den Titel einzugreifen. Gewinnt Max Verstappen heute seinen ersten WM-Titel oder triumphiert Lewis Hamilton heute zum achten Mal in seiner Formel 1-Karriere?

Vor Beginn: Ein Fahrer wird das Saison-Finale der Formel 1 definitiv verpassen: Hass-Pilot Nikita Mazepin wurde positiv auf das Coronavirus getestet und fällt damit heute für den GP von Abu Dhabi aus.

Vor Beginn: Das Saison-Finale der Formel 1 beginnt heute um 14.00 Uhr. Gefahren wird auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Formel 1-Rennes in Abu Dhabi.

Formel 1: Rennen beim Finale in Abu Dhabi heute im Liveticker - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1 Verstappen Red Bull 2 Hamilton Mercedes 3 Norris McLaren 4 Perez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Mercedes 7 Leclerc Ferrari 8 Tsunoda AlphaTauri 9 Ocon Alpine 10 Ricciardo McLaren 11 Alonso Alpine 12 Gasly AlphaTauri 13 Stroll Aston Martin 14 Giovinazzi Alfa Romeo 15 Vettel Aston Martin 16 Latifi Williams 17 Russell Williams 18 Räikkönen Alfa Romeo 19 Schumacher Haas 20 Mazepin Haas

Formel 1: Rennen beim Finale in Abu Dhabi heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Rennen von Abu Dhabi heute exklusiv im TV. Ab 12.30 Uhr seht Ihr die Vorberichte auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Dort seht Ihr ab 14.00 Uhr dann auch das Rennen live und in voller Länge.

Sky bietet zudem zwei Optionen an den GP von Abu Dhabi im Livestream zu sehen. Das geht als Sky-Kunde über die Sky Go-App. Alternativ könnt Ihr Euch auch beim Privatsender das Sky Ticket sichern.

Auf F1TV seht Ihr das heutige Finale in Abu Dhabi ebenfalls live. Um das Rennen beim Streamingdienst der Formel 1 sehen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement seit Beginn der Saison.

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 369,5 2. Lewis Hamilton 369,5 3. Valtteri Bottas 218 4. Sergio Perez 190 5. Charles Leclerc 158 6. Lando Norris 154 7. Carlos Sainz 149,5 8. Daniel Ricciardo 115 9. Pierre Gasly 100 10. Fernando Alonso 77 11. Esteban Ocon 72 12. Sebastian Vettel 43 13. Lance Stroll 34 14. Yuki Tsunoda 20 15. George Russell 16 16. Kimi Räikkönen 10 17. Nicholas Latifi 7 18. Antonio Giovinazzi 3 19. Mick Schumacher - 20. Robert Kubica - 21. Nikita Mazepin -