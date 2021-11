Nach dem Statement-Sieg Verstappens am vergangenen Wochenende in Mexiko geht es heute schon weiter. SPOX erklärt Euch, wie Ihr den GP von Brasilien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Nach dem zweiten Sieg infolge kann Max Verstappen dem großen Traum des WM-Titels einen großen Schritt näher kommen. Sein Konkurrent Lewis Hamilton hingegen steht unter Zugzwang: 19 Punkte Rückstand trennen ihn vom Niederländer an Platz eins. Der Große Preis von Brasilien hat diesbezüglich schon einen finalen Charakter für den Briten.

Wie schwer die Aufgabe jedoch sein wird, Red Bull und seine beiden Fahrer auszustechen, zeigte sich bereits beim Mexiko-Rennen: Mit fast 17 Sekunden musste sich der amtierende Weltmeister Max Verstappen geschlagen geben. Anstelle eines Zweikampfs mit ihm, lieferte sich Hamilton dagegen ein Duell mit Red Bulls zweiten Fahrer, dem mexikanischen Lokalmatador Sergio Pérez.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Brasilien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's: Das Rennwochenende im Überblick

Den Start macht wie gewohnt das 1. Freie Training. Am Freitagabend folgt dann das Qualifying für das Sprintqualifying, welches fast genau 24 Stunden später beginnt. Am Samstagnachmittag können die Fahrer dann ein zweites Mal Strecke und Reifen austesten. Das finale Rennen steigt traditionell am Sonntag, wobei der Startschuss um 18.00 Uhr deutscher Zeit ertönt.

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 12. November 2021 16.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 12. November 2021 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 13. November 2021 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 13. November 2021 20.30 Uhr Sprintqualifying Sonntag, 14. November 2021 18.00 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Brasilien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Mit der Rennsaison 2020 endete eine Ära: der Privatsender RTL stieg aus dem Übertragungsgeschäft der Formel 1 aus. Grund dafür war die Konkurrenz von Sky, mit dessen Angebot man nicht mithalten konnte. Zur Freude aller Fans einigten sich beiden Firmen allerdings auf eine Kooperation, im Zuge dessen vier Rennen im Free-TV übertragen werden sollten.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Brasilien live im Free-TV sehen - so funktioniert's

Drei der vier Rennen haben bereits stattgefunden. Ursprünglich sollte das letzte Free-TV-Event das Rennwochenende von Brasilien sein. Wegen mehrfacher coronabedingter Änderungen des Formel 1-Terminplans verschob RTL nun auch die Übertragung im Gratisfernsehen: Aus dem GP von Brasilien wurde nun der GP von Saudi-Arabien.

Nun wird also, für alle, die das Rennen von Sao Paulo bestaunen wollen, kein Weg am Pay-TV-Sender Sky vorbei. Auf dem eigens für die Formel 1 eingerichteten Sender Sky Sport F1 HD beginnt die Übertragung der Vorberichte um 16.30 Uhr. Kurz vor Beginn des Rennens um 17.55 Uhr schalten sich dann Sascha Roos und Experte Timo Glock live aus der Kommentatorenkabine dazu.

Um das Spektakel im TV und Fernsehen verfolgen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Dieses gibt es allerdings nur im Jahresabo. Das Sky Sport Paket zusammen mit dem Sky Q-Receiver beläuft sich derzeit auf 17,90€ monatlich. Mit inbegriffen ist allerdings auch die Streamingoption von Sky Go.

Anders als in Deutschland wird die Übertragung des Großen Preises von Brasilien im Nachbarland Österreich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF übernommen. Den Livestream bietet der Sender in der hauseigenen ORF-TVthek an. Wie man auch aus Deutschland das österreichische Angebot nutzen kann, erfahrt Ihr hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Brasilien im Livestream sehen - so funktioniert's

All diejenigen, die das Streamen via Internet dem TV vorziehen, haben hier mehrere Möglichkeiten: Mit der ersten Variante, wie angesprochen, könnt Ihr das Sky-Go-Angebot im Sky Sport Paket nutzen.

Die zweite Variante ist die Plattform Sky Ticket. Für 29,99€ pro Monat könnt Ihr dasselbe Sportangebot genießen; Vorteil hier: Der Vertrag ist monatlich kündbar. Günstiger kommt Ihr weg, wenn Ihr entweder direkt ein Jahresabo abschließt (19,99€ mtl.) oder an einer anerkannten Hochschule oder Universität eingeschrieben seid (15€ mtl.).

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Brasilien im Liveticker sehen - so funktioniert's

Allen, denen es nicht möglich ist, das Event live zu sehen, können wir den SPOX-Liveticker ans Herz legen. Auf diese Weise seid Ihr trotzdem hautnah dabei. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des GP von Brasilien

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Brasilien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's: Die wichtigsten Infos zur Strecke

Name: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Rechtskurven: 5

5 Linkskurven: 10

Formel 1: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 312,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 293,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 165 5 Lando Norris McLaren 150 6 Charles Leclerc Ferrari 138 7 Carlos Sainz Ferrari 130,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 86 10 Fernando Alonso Alpine 60

*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.