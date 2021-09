Nach den drei freien Trainings und vor dem Großen Preis findet bei der Formel 1 in den Niederlanden das Qualifying statt. Wer zeigt / überträgt das Zeitfahren heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Formel 1, Qualifying beim GP der Niederlande: Uhrzeit, Ort

Das 13. Rennen der laufenden Formel-1-Saison wird in den Niederlanden ausgetragen. Auf dem Circuit Park Zandvoort in Zandvoort kämpfen die Piloten am Sonntag ab 15 Uhr um die nächsten Punkte in der Weltmeisterschaft.

Klar ist natürlich: Ohne ein vorheriges Qualifying kann der Grand Prix nicht beginnen. Zum Zeitfahren um die besten Plätze in der Startformation kommt es am heutigen Samstag, den 4. September. Der Startschuss fällt um 15 Uhr, nachdem zur Mittagszeit (ab 12 Uhr) das dritte und damit letzte freie Training zur Vorbereitung absolviert worden sein wird.

Formel 1: GP der Niederlande - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 3. September 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 3. September 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 4. September 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 4. September 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 5. September 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der Niederlande heute live im TV und Livestream?

Und es lässt sich auch live im TV und Livestream verfolgen, das wie eigentlich immer Qualifying mit seinen drei Abschnitten. Jedoch wird es keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen geben, sondern lediglich im Pay-TV.

Die Rechte an der Ausstrahlung der kompletten F1 mit allen Trainings, Qualifyings und Rennen liegt 2021 exklusiv bei Sky, das dementsprechend auch heute live auf Sendung geht. Los geht es mit dem Programm zum Zeitfahren auf Sky Sport F1 um 14.30 Uhr. Durch den Tag begleiten Euch einmal mehr Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte und Co-Kommentator.

Über die Plattformen Sky Go (für Bestandskunden) und Sky Ticket (für Neukunden) ist es möglich, die Live-Übertragung auch via Livestream zu verfolgen. Auch diese Dienste sind kostenpflichtig.

Formel 1, Qualifying beim GP der Niederlande im Liveticker

Kein Kunde bei Sky und auch keine Lust, ein Abonnement abzuschließen? Kein Problem: Hier bei SPOX wird Euch ein Liveticker zur Verfügung gestellt, mit dem Ihr nichts verpasst und umgehend über die finale Startformation informiert werdet.

Formel 1: WM-Fahrerwertung

Stand jetzt wäre Lewis Hamilton Weltmeister. Aber was hat das bei zehn ausstehenden GP schon zu bedeuten? Der Brite führt die Fahrerwertung jedenfalls mit 202,5 Punkten an, besitzt aber bloß ein Drei-Punkte-Polster auf Verfolger Max Verstappen. Ein enger Kampf!

Mit Sebastian Vettel hat nur einer von zwei deutschen F1-Piloten bislang Punkte einfahren können (35). Mick Schumacher steht gemeinsam mit Teamkollege Nikita Masepin bei null Zählern.

Rang Fahrer Team Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 202,5 2. Max Verstappen Red Bull 199,5 3. Lando Norris McLaren 113 4. Valtteri Bottas Mercedes 108 5. Sergio Perez Red Bull 104 6. Carlos Sainz Ferrari 83,5 7. Charles Leclerc Ferrari 82 8. Daniel Ricciardo McLaren 56 9. Pierre Gasly AlphaTauri 54 10. Esteban Ocon Alpine-Renault 42 11. Fernando Alonso Alpine-Renault 38 12. Sebastian Vettel Aston Martin 35 13. Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 14. Lance Stroll Aston Martin 18 15. George Russell Williams 13 16. Nicholas Latifi Williams 7 17. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19. Mick Schumacher Haas 0 20. Nikita Masepin Haas 0

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick