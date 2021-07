Am heutigen Samstag findet im Rahmen des Großen Preises von Ungarn das Qualifying statt. Doch wo könnt Ihr das Spektakel live mitverfolgen? Das verraten wir Euch in folgendem Artikel.

Wer startet am morgigen Sonntag, 1. August, beim Großen Preis von Ungarn von der Pole Position? Die Antwort darauf und natürlich auch auf die Frage, welcher Fahrer von welcher Startposition aus ins Rennen geht, liefert das Qualifying am heutigen Samstag, 31. Juli.

Auf dem Hungaroring findet das Qualifying wieder nach altbewährtem Muster statt, und nicht wie zuletzt in Silverstone bereits am Freitag als Qualifying für den erstmals durchgeführten Sprint. Das Qualifying ist heute in die Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt ist. Nach den ersten beiden Abschnitten scheiden jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus. Die zehn schnellsten Fahrer aus Q2 schaffen es in Q3 und ermitteln dort die Startreihenfolge auf den Positionen eins bis zehn.

Formel 1: Der Zeitplan des Ungarn-GPs

Das Qualifying zum Ungarn-GP beginnt heute um 15 Uhr. Genau 24 Stunden später findet das Rennen auf dem Hungaroring statt.

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 30. Juli 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 30. Juli 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 31. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 31. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 1. August 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im TV und Livestream?

Da der Große Preis von Ungarn an diesem Wochenende nicht von RTL im Free-TV übertragen wird, gibt es Livebilder des heutigen Qualifyings nur bei Sky im Pay-TV.

Der Sender hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 in diesem Jahr gesichert und zeigt jede Session eines jeden Rennwochenendes live im TV. Um in den Genuss der Übertragungen zu kommen, benötigt Ihr ein Abo. In dem abgeschlossenen Paket müssen die F1-Übertragungen enthalten sein.

Das heutige Qualifying wird auf den Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport F1 (HD) ausgestrahlt. Die Übertragung mit Kommentator Sascha Roos und Experte Michael Schumacher beginnt um 14.30 Uhr.

Alternativ zur Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream an. Auf diesen kann wahlweise mit SkyGo oder SkyTicket zugegriffen werden.

In Österreich überträgt ServusTV das Qualifying live im Free-TV und im Livestream (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

F1-Cockpits 2022: Bottas bald Teamkollege von Mick Schumacher? © imago images 1/24 Bis zur Sommerpause (29. August) will Mercedes seine Fahrerpaarung für die kommende Saison bekanntgeben. Womöglich wird es Veränderungen geben. SPOX blickt auf die kommende Formel-1-Saison und zeigt die Fahrerpaarungen für 2022. © getty 2/24 WILLIAMS - NICHOLAS LATIFI: Offiziell ist noch kein Sitz im Williams vergeben. Dennoch wäre es überraschend, wenn Latifi, dessen Vater etliche Millionen in den Rennstall pumpt, nicht mehr für das Team fahren würde. © getty 3/24 NOCH OFFEN: Das zweite Cockpit hängt an der Personalie George Russell. Sollte der Youngster das Team verlassen, stünde mit Roy Nissany bereits ein Ersatz parat. Nissany ist der aktuelle Testfahrer des Teams. © getty 4/24 HAAS - NIKITA MAZEPIN: Trotz seiner durchwachsenen Leistungen wird Mazepin dank der Millionen, die sein Vater an den Rennstall zahlt, weiterfahren dürfen. © getty 5/24 MICK SCHUMACHER: Offiziell steht Schumi Jr. noch für die kommende Saison bei Haas unter Vertrag, doch es halten sich Gerüchte um einen Abschied. Formel-2-Fahrer Robert Shwartzman könnte für ihn aufrücken. © getty 6/24 ALFA ROMEO - NOCH OFFEN: Bei Alfa sind noch beide Sitze offen. Da Alfa ein Kundenteam von Ferrari ist, dürfen die Italiener einen Sitz bestimmen. Aktuell hat diesen Antonio Giovinazzi, das könnte sich aber zur kommenden Saison ändern. © getty 7/24 Der andere Sitz hängt an Kimi Räikkönen. Der 41-Jährige kassiert aktuell rund zehn Millionen Euro, rund das achtfache im Vergleich zu Giovinazzi. Kein Wunder, dass das Team daher unzufrieden mit dem "Iceman" ist. © getty 8/24 Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Mick Schumacher auf einen Platz bei Alfa schielen würde. Der Rookie könnte einen deutlichen Karrieresprung hinlegen. © getty 9/24 Laut Motorsport-Total.com hat es erste Gespräche zwischen dem Rennstall und dem Management von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas geben. Grund soll sein, dass ab der kommenden Saison Alfa wohl keinen Platz mehr an einen Ferrari-Junior vergeben muss. © getty 10/24 ALPHATAURI - NOCH OFFEN: Das Junior-Team von Red Bull gibt traditionell erst spät im Jahr die Fahrerpaarung für die kommende Saison bekannt, außerdem erhalten die Piloten nur Einjahresverträge. © getty 11/24 Pierre Gasly ist sicherlich auch für andere Teams interessant, doch die Plätze sind rar. Bei Yuki Tsunoda hängt es davon ob, wie er sich in seiner Rookie-Saison steigern kann. Zudem wartet Alex Albon auf seine Rückkehr in die Formel 1. © getty 12/24 ALPINE - ESTEBAN OCON: Der Franzose hat erst kürzlich seinen Vertrag bis einschließlich 2024 verlängert. Der bei Mercedes ausgebildete Pilot schielt dennoch auf den Sitz neben Lewis Hamilton. © getty 13/24 FERNANDO ALONSO: Der spanische Oldie besitzt noch für die Saison 2022 einen Vertrag. Wie es danach weitergehen wird, ist unklar. Angeblich soll Mutterkonzern Renault langfristig mit dem Duo Ocon/Gasly planen. © getty 14/24 ASTON MARTIN - LANCE STROLL: Offiziell hat der Kanadier nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Allerdings ist es nahezu ausgeschlossen, dass sein Vater Lawrance (Eigentümer des Teams) einen anderen Fahrer aussuchen wird. © getty 15/24 SEBASTIAN VETTEL: Eine genaue Laufzeit wurde bei seinem Wechsel nicht bekanntgegeben, angeblich kann Vettel nach jedem Jahr aussteigen. Normalerweise werden wir aber auch in 2022 Vettel in der Formel 1 sehen. © getty 16/24 FERRARI - CHARLES LECLERC: Der Monegasse erhielt 2019 einen Vertrag bis 2024. Da Leclerc den langersehnten WM-Titel nach Italien bringen soll, wird das Team um ihn gebaut. © getty 17/24 CARLOS SAINZ: Bei seinem Wechsel von McLaren zu Ferrari erhielt einen Vertrag bis einschließlich 2022. Ob es darüber hinaus weitergehen wird, ist offen. Mit Schumacher und Giovinazzi gibt es zwei interessante Ferrari-Juniors im Hintergrund. © getty 18/24 MCLAREN - LANDO NORRIS: Der Brite hat Ende Mai einen "Mehrjahresvertrag" unterzeichnet. Norris wird nachgesagt, das Potenzial zum Weltmeister zu haben. Ob das mit McLaren möglich ist, wird sich zeigen. © getty 19/24 DANIEL RICCIARDO: Offiziell hat Ricciardo seinen Sitz sicher, seine Leistungen sprechen aber eine andere Sprache. Gut möglich, dass McLaren vorzeitig die Reißleine zieht und sich von Ricciardo trennt. Das Fahrer-Karussell würde dann in Fahrt kommen... © getty 20/24 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Ohne Wenn und Aber wird der Niederländer bei Red Bull bleiben. Zurzeit sollen sogar Verhandlungen über eine Ausdehnung seines 2023 auslaufenden Vertrags stattfinden. © getty 21/24 SERGIO PEREZ: Nach Gasly und Albon schien es, dass Red Bull mit Perez endlich einen guten zweiten Fahrer gefunden habe. Konstant konnte er die Leistung jedoch noch nicht nachweisen. Daher soll sich der Rennstall mit der Personalie Bottas beschäftigen. © getty 22/24 MERCEDES - LEWIS HAMILTON: "Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, aber wir können noch viel mehr erreichen", sagte der Brite bei seiner Verlängerung. Er darf sogar die Mitarbeiterzusammenstellung des Teams mitbestimmen. © getty 23/24 NOCH OFFEN: Alles läuft auf das Duell zwischen Valtteri Bottas und George Russell hinaus. Bottas hatte in dieser Saison oft Pech, seine Leistungen waren besser als sie auf dem Tableau aussehen. Dennoch ist eine Fortsetzung bei Mercedes unwahrscheinlich. © getty 24/24 Außerhalb des Mercedes-Rennstalls glauben nur noch wenige, dass George Russell nicht im kommenden Jahr für die Silberpfeile fahren wird. Russell schaffte es zuletzt sensationell mit dem lahmen Williams ins Q3.

