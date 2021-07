Beim Großen Preis von Großbritannien wird die Startreihenfolge für das morgige Rennen heute erstmals in einem Sprint ausgefahren. Diesen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Premiere in der Formel 1! Die Startaufstellung zum Großen Preis von Großbritannien wird in einem Sprint ermittelt. Setzt sich auch hier der Qualifyingerste Lewis Hamilton durch? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Formel 1: Sprintqualifying beim GP von Großbritannien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Erster geht Mercedes-Pilot Lewis Hamilton in das kleine Rennen vor dem großen Rennen. Der Weltmeister gewann das gestrige Qualifying vor Max Verstappen (Red Bull) und Valtteri Bottas (Mercedes). Sebastian Vettel holte im Aston Martin den zehnten Platz, Haas-Pilot Mick Schumacher landete als Vorletzter auf Position 19.

Vor Beginn: Wir erleben heute eine Formel-1-Premiere. Das erste Mal in der Geschichte wird die Startaufstellung in einem Sprintrennen über 100 Kilometer ermittelt und nicht im klassischen Qualifying-Format. Mit diesem Testlauf ist auch die Hoffnung verbunden, kleineren Teams bessere Chancen einzuräumen. Außerdem erwartet die Zuschauer ein zusätzlicher Tag mit Rennaction

Vor Beginn: Hallo und Herzlich Willkommen zum Liveticker des Sprintqualifyings beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Der Start erfolgt um 17.30 Uhr.

Formel 1: Sprintqualifying beim GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream

Das Sprintqualifying könnt Ihr heute nur bei dem Pay-TV-Sender Sky live sehen. Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock berichten ab 17 Uhr live auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 und auf Sky Sport UHD.

Den Sky-Livestream können Abonnenten mittels SkyGo verfolgen, zusätzlichen gibt es via SkyTicket einen kostenpflichtigen Livestream für alle.

Formel 1: Die Startaufstellung für das Sprintqualifying