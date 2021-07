Formel 1, Sprintrennen - Ablauf, Regeln und Format: So funktioniert der neue Modus

Zum ersten Mal in der langen Geschichte der Formel 1 wird die Königsklasse des Motorsports an diesem Wochenende beim Großbritannien-GP ein Sprintrennen austragen. Insgesamt drei Mal soll der neue Modus 2021 getestet werden, den Anfang macht Silverstone (Samstag, ab 17.30 Uhr im Liveticker). SPOX erklärt Euch die Regeln und den Ablauf des neuen Modus.

Formel 1, Sprintrennen: Wie sieht der Ablauf aus?

Das Sprintrennen ist eine verkürzte Form des Rennens, welches wir bereits kennen. Statt der üblichen 305 Kilometer wird beim Sprintrennen nur etwa ein Drittel der Distanz absolviert (100 Kilometer). Es besteht freie Reifenwahl. Boxenstopps zum Reifenwechsel sind nicht vorgeschrieben, aber auch nicht verboten., sollte bei einem der Fahrer beispielsweile ein Reifenschaden auftreten.

Formel 1, Sprintrennen: Wie läuft das Wochenende ab?

Im Vergleich zu den herkömmlichen F1-Wochenenden wird der Ablauf eines Wochenendes mit Sprintrennen etwas anders aussehen. Die zwei Freien Trainings am Freitag werden auf eine Einheit a 60 Minuten gekürzt. Dafür wird das, eigentlich immer am Samstag stattfindende Qualifying - samt der bekannten Segmente Q1, Q2 und Q3 - ebenfalls schon am Freitag ausgetragen. Dieses Qualifying wird dann die Startaufstellung für das Sprintrennen bestimmen.

Am Samstag wird es Vormittags dann erneut ein Freies Training über 60 Minuten geben, in dessen Anschluss dann das Sprintrennen folgt. Das Ergebnis des Sprintrennens ist wiederum maßgebend für die Startaufstellung am Sonntag.

Sonntags bleibt dann alles beim Alten. Das Hauptrennen ist der Programmpunkt, der unverändert bleibt. An der Distanz, den Regeln und der Punktevergabe wird nichts verändert.

Formel 1, Sprintrennen: Das Wochenende im Überblick

Zeit Session Freitag, Vormittag 1. Freies Training (60 Minuten) Freitag, Nachmittag Qualifying (ergibt Startaufstellung für Sprintrennen) Samstag, Vormittag 2. Freies Training (60 Minuten) Samstag, Nachmittag Sprintrennen (ergibt Startaufstellung für Rennen) Sonntag, Nachmittag Rennen

Formel 1, Sprintrennen: Werden Punkte vergeben?

Ja. Auch beim Sprintrennen werden Punkte vergeben, allerdings nur sehr wenige. Der Sieger des Rennens am Samstag bekommt drei WM-Punkte, der Zweitplatzierte zwei Punkte und der Dritte noch einen WM-Zähler. Ab dem vierten Platz gehen die Piloten leer aus. Diese Punkte werden sowohl auf die Fahrerwertung als auch auf die Konstrukteurswertung angerechnet.

Formel 1, Sprintrennen: Was ändert sich in Sachen Reifen?

Durch das neue Format wird auch bei der Verteilung und Nutzung der Reifen einiges angepasst. Im ersten Freien Training (Freitag) darf jeder Fahrer nur zwei Reifensätze verwenden. Welche das sind, ist den Teams freigestellt.

Im anschließenden Qualifying darf jeder Fahrer ausschließlich die weichste Mischung benutzen. Der Einsatz der Medium-Mischung oder gar der harten Reifen in einem der drei Segmente ist untersagt.

Die Verteilung der Mischungen auf die zwölf Sätze ist festgelegt und kann von den Teams nicht beeinflusst werden. Insgesamt stehen jedem Fahrer für das Wochenende fünf Sätze der weichen Reifen zur Verfügung.

Für das zweite Freie Training am Samstagmorgen sowie das anschließende Sprintrennen besteht freie Reifenwahl.

Für das Hauptrennen am Sonntag können die Teams auch innerhalb der Top 10 frei wählen, mit welcher Reifenmischung sie das Rennen beginnen. Die Regelung, im Rennen mindestens zwei unterschiedliche Mischungen fahren zu müssen, hat weiterhin Bestand.

Formel 1, Sprintrennen: Was passiert in Sachen Reifen bei Regen?

Jedem Fahrer stehen drei Sätze Regenreifen und vier Sätze Intermediates für das gesamte Wochenende zur Verfügung.

Sollte das erste Freie Training oder das Qualifying unter feuchten Bedingungen ausgetragen werden, erhalten die Fahrer einen zusätzlichen Satz Intermediates. Jedoch müssen sie einen benutzten Satz Intermediates vor Beginn des Sprintrennens zurückgeben.

Wenn es während des Sprintrennens nass ist, müssen die Teams einen benutzten Satz Intermediates oder Regenreifen nach dem Sprintrennen zurückgeben und erhalten im Gegenzug einen frischen Satz Intermediates. Insgesamt erhalten die Teams nicht mehr als neun Sätze Regenreifen und Intermediates.

Formel 1: Die WM-Wertung nach 9 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 182 2 Lewis Hamilton Mercedes 150 3 Sergio Perez Red Bull 104 4 Lando Norris McLaren 101 5 Valtteri Bottas Mercedes 92 6 Charles Leclerc Ferrari 62 7 Carlos Sainz Ferrari 60 8 Daniel Ricciardo McLaren 40 9 Pierre Gasly AlphaTauri 39 10 Sebastian Vettel Aston Martin 30

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 286 2 Mercedes 242 3 McLaren 141 4 Ferrari 122 5 AlphaTauri 48 6 Aston Martin 44 7 Alpine 32 8 Alfa Romeo 2 9 Williams 0 10 Haas 0

Formel 1, Sprintrennen: Was passiert bei Ausfällen im Sprintrennen?

Sollte ein Fahrer während des Sprintrennens ausscheiden, wird er beim Rennen am Sonntag von ganz hinten starten. Bei mehreren Ausfällen im Sprintrennen bekommt der Fahrer, der zuerst ausfällt, den letzten Platz in der Startaufstellung zum Grand Prix. Der zweite Ausfall erhält den vorletzten Startplatz und so weiter.

Zusätzlich stellt die FIA den Teams umgerechnet rund 425.000 für die Wochenenden mit Sprintrennen zur Verfügung, um eventuelle Schäden am Auto schnell und problemlos beheben zu können. Zudem soll sichergestellt werden, dass Fahrer, die ihr Auto im Sprintrennen beschädigt haben, im Grand Prix am Sonntag starten können.

Da für die Autos jedoch bereits mit Beginn des Qualifyings am Freitagnachmittag Parc-ferme-Bestimmungen gelten und Umbauten nicht mehr zulässig sind, dürfen beschädigte oder zerstörte Teile nur durch exakt baugleiche Teile ersetzt werden.

Formel 1, Sprintrennen: Wie viele Sprintrennen wird es 2021 geben?

Für die Saison 2021 sind insgesamt drei Wochenenden im Sprintrennen-Format geplant. Den Anfang macht der Große Preis von Großbritannien (16.07.-18.07.), später im Jahr wird es auch beim Italien-GP (10.09.-12.09.) und Brasilien-GP (05.11.-07.11.) Sprintrennen geben.

Formel 1, Sprintrennen: Wird es beim Sprintrennen eine Siegerehrung geben?

Nicht im klassischen Sinne. Der Sieger des Sprintrennens am Samstag erhält lediglich einen kleinen Pokal im Parc-ferme. Danach gibt es eine Presserunde mit den drei Erstplatzierten. Eine große Siegerehrung wie am Sonntag samt Hymnen und Zeremonie wird es aber nicht geben.

Formel 1, Sprintrennen: Warum wurden Sprintrennen eingeführt?

Die Formel 1 will den Fans mehr Spektakel bieten. Um das zu gewährleisten, wird mit dem Sprintrennen ein weiterer Wochenend-Höhepunkt hinzugefügt. Mit dem neuen Modus gibt es an allen drei Tagen (Freitag: Qualifying, Samstag: Sprintrennen, Sonntag: Rennen) je ein Highlight.

Ob der neue Modus 2022 dann fest eingeführt wird, ist noch nicht klar. Die drei Wochenenden 2021 sind primär zum Testen da, um herauszufinden, ob Teams, Fahrer und Fans sich damit anfreunden können. Stellt sich das neue Format als Erfolg heraus, ist eine Fortsetzung im kommenden Jahr und darüber hinaus denkbar. Jedoch sollen Sprintrennen ausdrücklich nicht an allen Wochenenden der Saison ausgetragen werden.

F1-Cockpits 2022: Neues Team für Mick Schumacher? © getty 1/21 Lewis Hamilton hat seinen Vertrag bei Mercedes um zwei Jahre verlängert. Wie geht es für Mick Schumacher und Sebastian Vettel weiter? SPOX blickt auf die kommende Formel-1-Saison und zeigt die Fahrerpaarungen für 2022. © getty 2/21 WILLIAMS - NICHOLAS LATIFI: Offiziell ist noch kein Sitz im Williams vergeben. Dennoch wäre es überraschend, wenn Latifi, dessen Vater etliche Millionen in den Rennstall pumpt, nicht mehr für das Team fahren würde. © getty 3/21 NOCH OFFEN: Das zweite Cockpit hängt an der Personalie George Russell. Sollte der Youngster das Team verlassen, stünde mit Roy Nissany bereits Ersatz parat. Nissany ist der aktuelle Testfahrer des Teams. © getty 4/21 HAAS - NIKITA MAZEPIN: Trotz seiner durchwachsenen Leistungen wird Mazepin dank der Millionen, die sein Vater an den Rennstall zahlt, weiterfahren dürfen. © getty 5/21 MICK SCHUMACHER: Offiziell steht Schumi Jr. noch für die kommende Saison bei Haas unter Vertrag, doch es halten sich Gerüchte um einen Abschied. Formel-2-Fahrer Robert Shwartzman könnte für ihn aufrücken. © getty 6/21 ALFA ROMEO - NOCH OFFEN: Bei Alfa sind noch beide Sitze offen. Höchstwahrscheinlich wird auch in 2022 Antonio Giovinazzi für das Team fahren. Der Ferrari-Junior zeigte zuletzt ansprechende Leistungen. © getty 7/21 Der andere Sitz hängt an Kimi Räikkönen. Sollte der 41-Jährige trotz den gravierenden Regel-Änderungen Lust auf Formel 1 haben, dürfte er seinen Platz sicher haben. Laut verschiedenen Medienberichten schielt Alfa auf Mick Schumacher. © getty 8/21 ALPHATAURI - NOCH OFFEN: Das Junior-Team von Red Bull gibt traditionell erst spät im Jahr die Fahrerpaarung für die kommende Saison bekannt, außerdem erhalten die Piloten nur Einjahresverträge. © getty 9/21 Pierre Gasly ist sicherlich auch für andere Teams interessant, doch die Plätze sind rar. Bei Yuki Tsunoda hängt es davon ob, wie er sich in seiner Rookie-Saison steigern kann. Zudem wartet Alex Albon auf seine Rückkehr in die Formel 1. © getty 10/21 ALPINE - ESTEBAN OCON: Der Franzose hat erst kürzlich seinen Vertrag bis einschließlich 2024 verlängert. Der bei Mercedes ausgebildete Pilot schielt daher auf den Sitz neben Lewis Hamilton. © getty 11/21 FERNANDO ALONSO: Der spanische Oldie besitzt noch für die Saison 2022 einen Vertrag. Wie es danach weitergehen wird, ist unklar. Angeblich soll Mutterkonzern Renault langfristig mit dem Duo Ocon/Gasly planen. © getty 12/21 ASTON MARTIN - LANCE STROLL: Offiziell hat der Kanadier nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Allerdings ist es nahezu ausgeschlossen, dass sein Vater Lawrance (Eigentümer des Teams) einen anderen Fahrer aussuchen wird. © getty 13/21 SEBASTIAN VETTEL: Eine genaue Laufzeit wurde bei seinem Wechsel nicht bekanntgegeben, angeblich kann Vettel nach jedem Jahr aussteigen. Normalerweise werden wir aber auch in 2022 Vettel in der Formel 1 sehen. © getty 14/21 FERRARI - CHARLES LECLERC: Der Monegasse erhielt 2019 einen Vertrag bis 2024. Da Leclerc den langersehnten WM-Titel nach Italien bringen soll, wird das Team um ihn gebaut. © getty 15/21 CARLOS SAINZ: Bei seinem Wechsel von McLaren zu Ferrari erhielt einen Vertrag bis einschließlich 2022. Ob es darüber hinaus weitergehen wird, ist offen. Mit Schumacher und Giovinazzi gibt es zwei interessante Ferrari-Juniors im Hintergrund. © getty 16/21 MCLAREN - LANDO NORRIS: Der Brite hat Ende Mai einen "Mehrjahresvertrag" unterzeichnet. Norris wird nachgesagt, das Potenzial zum Weltmeister zu haben. Ob das mit McLaren möglich ist, wird sich zeigen. © getty 17/21 DANIEL RICCIARDO: Offiziell hat Ricciardo seinen Sitz sicher, seine Leistungen sprechen aber eine andere Sprache. Gut möglich, dass McLaren vorzeitig die Reißleine zieht und sich von Ricciardo trennt. Das Fahrer-Karussell würde dann in Fahrt kommen... © getty 18/21 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Ohne Wenn und Aber wird der Niederländer bei Red Bull bleiben. Zurzeit sollen sogar Verhandlungen über eine Ausdehnung seines 2023 auslaufenden Vertrags stattfinden. © getty 19/21 SERGIO PEREZ: Nach Gasly und Albon hat Red Bull mit Perez endlich einen guten zweiten Fahrer gefunden. Der Vertrag des Mexikaners läuft offiziell 2021 aus. Eine Verlängerung der Zusammenarbeit ist mehr als wahrscheinlich. © getty 20/21 MERCEDES - LEWIS HAMILTON: "Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, aber wir können noch viel mehr erreichen", sagte der Brite bei seiner Verlängerung. Er darf sogar die Mitarbeiterzusammenstellung des Teams mitbestimmen. © getty 21/21 NOCH OFFEN: Alles läuft auf das Duell zwischen Valtteri Bottas und George Russell hinaus. Bottas hatte in dieser Saison oft Pech, seine Leistungen waren besser als sie auf dem Tableau aussehen.

Formel 1: Rennkalender der Saison 2021