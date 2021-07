Eine Woche nach dem Großen Preis der Steiermark wird in der Formel 1 erneut auf dem Red-Bull-Ring in Österreich gefahren. Das Qualifying könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Beim Großen Preis von Österreich fahren die Fahrer erneut in Spielberg. Die Strecke ist also bekannt! Schlägt Mercedes im Kampf um die WM gegen Max Verstappen zurück? Das Qualifying könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Wer schnappt sich heute die Pole? Nach dem erneuten Sieg von Max Verstappen am vergangenen Sonntag beim Großen Preis der Steiermark ist vor allem Mercedes gefordert. Im Vergleich zur vergangenen Woche gibt es auf dem Kurs eine Änderung: Es gibt weichere Reifen. Pirelli hat für den GP von Österreich die Mischungen C5, C4 und C3 bereitgestellt. Daher wird es wohl keine Ein-Stopp-Strategie mehr geben.

Vor Beginn:

Vor dem Qualifying gab es Neuigkeiten aus dem Hause Mercedes: Lewis Hamilton hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifying zum Großen Preis der Steiermark. Gefahren wird auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg.

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute live im TV und Liveticker

Das Qualifying ist heute nur beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen. Auf dem Kanal Sky Sport F1 beginnt die Vorberichterstattung um 14.30 Uhr. Dann berichten Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher vom Qualifying.

Im Livestream können Sky-Kunden das Qualifying mit SkyGo sehen. Mit einem kostenpflichtigen SkyTicket könnt Ihr das Qualifying auch ohne Sky-Abo auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen.

In Österreich übertragt ServusTV das Qualifying live (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute live - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red Bull Ring

Red Bull Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

Formel 1, Weltmeisterschaft: Stand in der Fahrerwertung