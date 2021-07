Formel 1: Lewis Hamilton verlängert bei Mercedes bis 2023

Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton hat seinen Vertrag bei Mercedes vorzeitig verlängert. Der 36-jährige Brite unterzeichnete beim Weltmeister-Rennstall der vergangenen sieben Jahre einen Kontrakt bis zum Ende der Saison 2023, das gab Mercedes am Samstag am Rande des Großen Preises von Österreich bekannt.

"Es ist kaum zu glauben, dass wir schon fast neun Jahre mit diesem unglaublichen Team zusammenarbeiten, und ich freue mich, dass wir unsere Partnerschaft für zwei weitere Jahre fortsetzen werden", sagte Hamilton.

Der 36-Jährige, der sich abseits der Strecke für viele Hilfsprojekte einsetzt, erklärte weiter: "Ich bin unglaublich stolz und dankbar dafür, wie Mercedes mich in meinem Bestreben, die Vielfalt und Gleichberechtigung in unserem Sport zu verbessern, unterstützt hat. Sie haben sich selbst in die Pflicht genommen und wichtige Schritte unternommen, um ein vielfältigeres Team und ein integratives Umfeld zu schaffen."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff fügte hinzu: "Da wir ab 2022 in eine neue Ära der F1 eintreten, kann es keinen besseren Fahrer als Lewis in unserem Team geben. Seine Leistungen in diesem Sport sprechen für sich, und mit seiner Erfahrung, seinem Speed und seinem Rennhandwerk ist er auf dem Höhepunkt seiner Kräfte. Wir freuen uns auf den Kampf, den wir in diesem Jahr vor uns haben - und deshalb wollten wir diesen Vertrag auch frühzeitig abschließen, damit wir keine Ablenkungen von der Konkurrenz auf der Strecke haben."

Formel 1: Wer wird Hamiltons Teamkollege in 2022?

Auch F1-Boss Stefano Domenicali äußerte sich zur Verlängerung: "Das sind fantastische Neuigkeiten für die Formel 1 und ich freue mich, dass Lewis noch mindestens zwei weitere Jahre in der Formel 1 bleiben wird. Was er in diesem Sport erreicht hat, ist unglaublich und ich weiß, dass er noch mehr erreichen wird. Er ist ein globaler Superstar auf und neben der Rennstrecke und sein positiver Einfluss auf die Formel 1 ist enorm."

Neben wem Hamilton in der kommenden Saison fahren wird, ist noch offen. Es wird erwartet, dass eine Entscheidung zwischen seinem bisherigen Teamkollegen Valtteri Bottas und Williams-Pilot George Russell geben wird.

Hamilton war zur Saison 2013 als Nachfolger Michael Schumachers zu den Silberpfeilen gekommen. Er gewann für das Team mit dem Stern 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 die Fahrer-WM. Seinen ersten Titel hatte er 2008 im McLaren errungen. In der laufenden Saison belegt Hamilton nach acht Rennen den zweiten Platz in der WM hinter dem 13 Jahre jüngeren Red-Bull-Piloten Max Verstappen.

Hamilton ist der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte. Den Rekord von sieben WM-Titeln teilt er mit Michael Schumacher, bei den Grand-Prix-Siegen (98) und den Pole Positions (100) ist der mittlerweile zum Sir erhobene Lewis Hamilton die klare Nummer eins.