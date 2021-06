In der Steiermark geht es für die Fahrer der Formel 1 weiter. Heute steht das Qualifying an. Hier erfahrt Ihr, wer dieses zeigt und überträgt.

Red Bull geht mit gehörig Selbstvertrauen in die Heimrennen in Spielberg. Am Red Bull Ring finden nämlich nacheinander der Formel-1-GP der Steiermark und der GP von Österreich statt.

Am Samstag wird nach dem 3. Freien Training am Nachmittag die Pole Position ausgefahren. Das Qualifying beginnt um 15 Uhr.

Hier erfahrt Ihr, wer das achte Zeitenrennen der Saison heute live im TV und Live-Stream zeigt und überträgt.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in der Steiermark heute live im TV und Live-Stream?

Wer auf eine Übertragung bei RTL gehofft hat, muss enttäuscht werden. Der Privatsender hat in dieser Saison lediglich vier Rennen im Angebot. Der GP der Steiermark gehört nicht dazu. Folglich ist auch das Qualifying dort nicht zu sehen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in der Steiermark heute live im Free-TV?

Im deutschsprachigen Raum gibt es aber dennoch Übertragungen im Free-TV. Sowohl der Schweizer Sender SRF als auch der österreichische Sender ServusTV zeigen die Jagd um die Pole Position live und in voller Länge.

In Deutschland können die Programm der beiden Sender aber nicht abgerufen werden. Auch wenn ServusTV mit Kabelanschluss, DVB-T2 oder Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) in deutschen Haushalten zum empfangen ist, wird die Übertragung der Formel-1-Sessions nicht zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in der Steiermark heute live im Pay-TV?

Grund dafür ist der Exklusiv-Vertrag von Sky in dieser Saison mit der Formel 1. Der Pay-TV-Sender hat lediglich RTL die Rechte für vier Rennen eingeräumt, diese co-exklusiv zu zeigen. In Deutschland ist der Steiermark-GP deswegen nur bei Sky zu sehen.

Sky zeigt dabei schon das 3. Freie Training um 12 Uhr, ehe es in die Vorberichterstattung zum Qualifying geht. Abrufbar ist die Übertragung bei Sky Sport F1.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Live-Stream an. Dieser ist via Sky Go abrufbar.

Falls Ihr kein Sky-Abo besitzt, könnt Ihr dies nachholen. Der Pay-TV-Sender hat zudem das Sky Ticket im Angebot. Dieses kostet 19,99 Euro monatlich und berechtigt Euch, ebenfalls einen Live-Stream zu den jeweiligen Formel-1-Sessions abzurufen.

Neben Sky hat auch ServusTV einen Live-Stream online. Dabei ist jedoch das Geoblocking eingestellt, weswegen man aus Deutschland nicht darauf zugreifen kann.

Seit der vergangenen Saison hat die Formel 1 überdies einen eigenen Streamingdienst mit F1TV. Damit könnt Ihr ebenfalls alle Sessions sehen. Eine Einschränkung gibt es jedoch dabei. In Deutschland können nur Kunden, die für den Dienst bereits in der vergangenen Saison gezahlt haben, abrufen. Neukunden können sich aufgrund der Exklusiv-Rechte von Sky nicht mehr anmelden. Den Live-Stream von F1TV findet Ihr hier.

© getty Max Verstappen siegte beim Frankreich-GP vor Lewis Hamilton.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in der Steiermark heute live im TV und Live-Stream? - Wichtigste Infos

Runde: 8. Grand Prix in der Saison 2021

8. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 25. bis 27. Juni 2021

25. bis 27. Juni 2021 Ort: Spielberg (Österreich)

Spielberg (Österreich) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, servustv.com, F1TV (nur für Bestandskunden)

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in der Steiermark heute live im TV und Live-Stream? - Qualifying in Spielberg im Liveticker

SPOX begleitet die gesamte Saison in der Formel 1 im Liveticker. Wir tickern auch beim GP der Steiermark alle Sessions für Euch.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifying des Steiermark-GPs.

© getty In Spielberg sind die F1-Piloten gleich zweimal nacheinander unterwegs.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in der Steiermark heute live im TV und Live-Stream? - Aktueller Stand in der WM-Wertung

Max Verstappen kommt als Führender nach Österreich. Der Niederländer hat zwölf Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Dahinter hat sich Sergio Perez an Valtteri Bottas vorbeigeschoben. Red Bull führt daher auch die Konstrukteurs-WM an.

Rang Name Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 131 2 Lewis Hamilton Mercedes 119 3 Sergio Pérez Red Bull 84 4 Lando Norris McLaren 76 5 Valtteri Bottas Mercedes 59 6 Charles Leclerc Ferrari 52 7 Carlos Sainz Ferrari 42 8 Pierre Gasly AlphaTauri 37 9 Daniel Ricciardo McLaren 34 10 Sebastian Vettel Aston Martin 30 11 Fernando Alonso Alpine 17 12 Esteban Ocon Alpine 12 13 Lance Stroll Aston Martin 10 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 17 Mick Schumacher Haas 0 18 George Russell Williams 0 19 Nikita Mazepin Haas 0 20 Nicholas Latifi Williams 0

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in der Steiermark heute live im TV und Live-Stream? - Strecke im Steckbrief

Der Red-Bull-Ring heißt wie der Energy-Drink mit dem Stier im Logo und auf einer Anhöhe steht gut sichtbar ein riesiger, metallener Bulle. Doch man mag es kaum glauben: Diese Strecke ist weit mehr als eine große Werbefläche.

Fünf Jahrzehnte Formel 1 hat der Kurs in Spielberg schon gesehen, seit den 1970er-Jahren war er als Österreichring mit rasend schnellen Mutkurven ebenso beliebt wie berüchtigt. In den 1980ern feierte Niki Lauda einen rauschenden Heimsieg, wenig später wurde aber doch der Stecker gezogen. Das Urteil: zu gefährlich.

Erst in den 1990er-Jahren kehrte die Königsklasse zurück, die Strecke hieß nun A1-Ring, war deutlich kürzer und sah der heutigen schon sehr ähnlich. Auch sie rutschte aber wieder aus dem Kalender und erst nach einigem Kampf gegen Widerstände aus der Bevölkerung ließ Red Bull erneut die Bagger anrollen.

2011 wurde in der Steiermark dann eine der modernsten Anlagen der Formel 1 eröffnet. Entstanden war eine schnelle Strecke mit harten Bremspunkten, eingebettet in die bergige Landschaft - und nebenbei natürlich eine monströs große Werbefläche. (Quelle: SID)

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 2

