Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem GP in Frankreich geht es direkt weiter nach Österreich. Die Formel 1 gastiert in der Steiermark. Am Freitag gehen wie gewohnt die Freien Trainings über die Bühne. Hier gibt es alle Informationen dazu.

In der Formel 1 steht der achte Grand Prix der Saison an. Im österreichischen Spielberg werden am Freitag zunächst das 1. und das 2. Freie Training absolviert.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der ersten Sessions des Steiermark-GP im TV und Livestream. Außerdem findet Ihr die Liveticker zu den Freien Trainings.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV und Livestream

Der Startschuss beim GP der Steiermark in Spielberg fällt am heutigen Freitag um 11.30 Uhr. Dann gehen die Ampeln für das 1. Freie Training aus. Ab 15 Uhr findet das 2. Freie Training statt.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV

Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es nicht. RTL zeigt in dieser Saison nur vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen. Der Grand Prix der Steiermark zählt nicht hinzu.

In Österreich zeichnet ServusTV für die Übertragung verantwortlich. Wie Ihr das Programm empfangen könnt, erfahrt ihr hier.

Alle Sessions in dieser Formel-1-Saison bekommt Ihr aber im Pay-TV zu sehen. Auf dem Kanal Sky Sport F1 beginnen die Vorberichte um 10.45 Uhr.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im Livestream

Sky bietet zudem das komplette Programm im Livestream an. Kunden des Sky Sport Abos können auf Sky Go zurückgreifen und damit die Formel 1 auf die verschiedenen mobilen Endgeräte sehen.

Für alle anderen besteht die Möglichkeit ein Sky Ticket zu buchen. Dieses kostet 19,99 Euro im Monat.

Formel 1: GP der Steiermark - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 25. Juni 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 25. Juni 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 27. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr alle Sessions des Grand Prix der Steiermark auch in schriftlicher Form bei SPOX verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

© getty In Spielberg müssen die Fahrer im Rennen 71 Runden absolvieren.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick