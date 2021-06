Heute findet das Qualifying beim Formel-1-GP der Steiermark statt. Warum der Kampf um die Startplatzierungen auf dem Red-Bull-Ring nicht bei RTL zu sehen sein wird, erfahrt Ihr hier.

Über viele Jahre übertrug RTL die Formel 1 in Deutschland im Free-TV und im Livestream. Das ist in diesem Jahr anders. Auf Live-Übertragungen der Qualifyings und der Rennen müssen Formel-1-Fans meist verzichten.

Darum zeigt RTL das Qualifying beim Formel-1-GP der Steiermark heute nicht live im TV und Livestream

Der Privatsender ist in dieser Formel-1-Saison nicht mehr im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte. RTL zeigt nur noch vier Rennen live im Free-TV. Der Große Preis der Steiermark gehört nicht dazu. Aus diesem Grund gibt es bei RTL heute auch keine Livebilder vom Qualifying.

Das nächste Rennen, das RTL live übertragen wird, ist der Große Preis von Italien in Monza am 12. September.

Formel 1 heute live: Qualifying des GP der Steiermark im TV sehen

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 liegen in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Sender berichtet an diesem Wochenende ausführlich von allen Sessions live, vom heutigen Qualifying ab 14.30 Uhr. Sky ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen.

In Österreich zeigt ServusTV das Qualifying heute live (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Formel 1 heute live: Qualifying des GP der Steiermark im Livestream sehen

Sky-Kunden können das Qualifying via SkyGo heute im Livestream auf dem Endgerät ihrer Wahl verfolgen. Nicht-Kunden haben die Möglichkeit, ein SkyTicket zu buchen und sich dann das heutige Qualifying anzusehen.

Darum zeigt RTL das Qualifying beim Formel-1-GP der Steiermark heute nicht live im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 2

2 Beginn Qualifying: 15 Uhr

Formel 1: GP der Steiermark - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 25. Juni 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 25. Juni 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 27. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im Liveticker

Auf jeden Fall beim Qualifying zum Großen Preis der Steiermark dabei ist heute SPOX - und zwar in Form eines ausführlichen Livetickers.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifying.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick