Formel 1: Wie wird Lewis Hamilton beim Mexiko-GP Weltmeister?

Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende zu. In der Konstrukteurs-WM ist die Entscheidung schon gefallen. In der Fahrer-Weltmeisterschaft könnte sie dagegen beim nächsten Grand Prix in Mexiko fallen. Wir zeigen Euch, wie Lewis Hamilton sich den Titel sichern kann.

Vom 25. bis 27. Oktober steht in Mexiko der 17. Durchgang in der Formel-1-Saison 2019 an. Schon beim viertletzten Rennen kann sich Lewis Hamilton zum Champion krönen.

Formel 1: So wird Hamilton in Mexiko Weltmeister

Lewis Hamilton (338 Punkte) kann vier Rennen vor Schluss lediglich noch von seinem eigenen Teamkollegen Valtteri Bottas (274 ) überholt werden. Charles Leclerc (221) , Max Verstappen (212) und Sebastian Vettel (212) haben nämlich bereits über 103 Zähler (25 Punkte für den Sieg plus ein Punkt für schnellste Rennrunde pro Rennen) Rückstand.

Diese könnten maximal bei vier ausstehenden Grand Prix aufgeholt werden, falls Hamilton jeweils selbst nicht in die Punkte fährt. Daraus ergibt sich, dass Hamilton nach dem Rennen 78 Zähler Vorsprung auf Bottas haben muss, um den WM-Titel vorzeitig feiern zu dürfen.

Hier haben wir für Euch die Szenarien durchgerechnet, bei denen das der Fall sein wird:

Hamilton gewinnt den GP, fährt die schnellste Rennrunde und Bottas landet bestenfalls auf Rang vier (zwölf Punkte).

Hamilton gewinnt in Mexiko und Bottas landet bestenfalls auf Rang fünf (zehn Punkte).

Hamilton wird Zweiter (18 Punkte), Bottas landet bestenfalls auf Rang acht (vier Punkte) ohne die schnellste Rennrunde gefahren zu haben.

Hamilton wird mit der schnellsten Rennrunde Dritter (16 Punkte) und Bottas landet bestenfalls auf Rang neun (2 Punkte).

Hamilton wird Dritter (15 Punkte) und Bottas landet bestenfalls auf Rang zehn (1 Punkt).

WM-Stand nach 17 von 21 Rennen

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 338 2 Valtteri Bottas Mercedes 274 3 Charles Leclerc Ferrari 221 4 Max Verstappen Red Bull Racing 212 5 Sebastian Vettel Ferrari 212 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 76 7 Pierre Gasly Toro Rosso 73 8 Alexander Albon Red Bull Racing 64 9 Daniel Ricciardo Renault 42 10 Nico Hülkenberg Renault 35

Formel 1: Der Mexiko-GP im Überblick

Aufgrund der Zeitverschiebung beginnen die Sessions erst am Abend deutscher Zeit. Das Qualifying wird am Samstag um 20 Uhr, das Rennen um 20.10 Uhr ausgetragen.

Datum Uhrzeit Session 25.10.19 17 Uhr 1. freies Training 25.10.19 21 Uhr 2. freies Training 26.10.19 17 Uhr 3. freies Training 26.10.19 20 Uhr Qualifying 27.10.19 20.10 Uhr Rennen

Formel 1: Der Mexiko Grand Prix live im TV und Livestream

Wer alle Sessions des Mexiko-GPs live sehen möchte, kommt um ein Abonnement beim Pay-TV Sender Sky nicht herum. Dort werden alle Sessions des Wochenendes live gezeigt. Mit SkyGo gibt es zudem die Möglichkeit, die Formel 1 im Livestream zu verfolgen.

Im Free-TV zeigt RTL das Rennen und das Qualifying. Bei n-tv sind die alle Trainings-Sessions zu sehen. Mit TVNow stellt RTL zudem einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.

Einen eigene Streaming-Dienst hat die Formel 1 selbst im Angebot. Mit F1.tv könnt Ihr alle Sessions live für monatlich 7,99 Euro verfolgen.

Formel 1: Konstrukteurs-WM

In Sachen Konstrukteurs-Titel in der Saison 2019 ist seit dem Rennen in Japan alles klar. Mercedes hat sich diesen zum sechsten Mal in Folge beim GP in Suzuka gesichert.