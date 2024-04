Eisbären Berlin vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven, Eishockey heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DEL Finale Spiel 2 im TV und Livestream?

Und schon steht das Spiel 2 der Finals in der Deutschen Eishockey-Liga an. Im Finale stehen die Fischtown Pinguins und die Eisbären Berlin. Spiel 2 der Best-of-Seven-Serie wird in der Uber Arena in Berlin ausgetragen.

DEL-Finals, Spiel 2 19:30 vs Uber Arena, Berlin Eisbären Berlin EBB Fischtown Penguins Bremerhaven BHV

Das erste Spiel konnte die Mannschaft aus Bremerhaven mit 4:2 für sich entscheiden. Die Pinguins errangen ihr Final-Ticket mit vier Siegen gegen den amtierenden Meister EHC Red Bull München, während die Eisbären Berlin sich gegen die Straubing Tigers durchsetzen konnten.

Wo gibt es das Duell heute im TV und Livestream? Dieser Artikel zeigt es Euch!