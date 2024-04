DEB-Team verliert auch zweites Spiel der WM-Vorbereitung

Der Vize-Weltmeister unterlag im Kurort Karlsbad mit 2:4 (1:1, 0:3, 1:0), nachdem am Donnerstag bereits das erste Duell an gleicher Stelle mit 0:3 verloren gegangen war. Am Dienstag trifft sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Augsburg zum Auftakt von Phase zwei, in der es zweimal gegen die Slowakei geht.

Haie-Stürmer Justin Schütz (18.) erzielte zunächst im Powerplay die schmeichelhafte Führung für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), doch die Tschechen konterten umgehend. Nur 23 Sekunden später traf Radan Lenc (19.) nach schöner Kombination zum Ausgleich.

Im zweiten Drittel zogen die Gäste dann davon. Petr Kodytek (26.), Andrej Sustr (32.) von den Kölner Haien und Michal Kovarcik (40.) stellten auf 4:1. Der Schwenninger Alexander Karachun (59.) setzte nach starker Einzelleistung mit seinem fünften Länderspieltor den Schlusspunkt.

Nach dem Tschechien-Doppel, das die erste WM-Vorbereitungsphase markiert, werden sechs weitere Testspiele folgen. Die Generalprobe steigt schließlich am 6. Mai gegen Frankreich in Weißwasser, ehe das DEB-Team von dort zum WM-Spielort Ostrava reist.

Bei der Weltmeisterschaft in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) bekommt es Deutschland in der Gruppenphase mit den USA, Schweden, der Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen zu tun.