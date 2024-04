Eishockey WM: Termin, Datum, Spielplan, Zeitplan, Ort, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Eishockey WM: Termin, Datum, Spielplan, Zeitplan, Ort

Tatsächlich ist es nicht einmal mehr ein Monat, bis das große Spektakel beginnt. Am 10. Mai wird das Turnier im Gastgeberland Tschechien eröffnet. Bis zum 26. Mai kämpfen 16 Nationen um den prestigeträchtigen Titel. Gespielt wird dabei in zwei Städten, in der Hauptstadt Prag und in Ostrava, womit es wieder zwei Vorrundengruppen gibt.

Von den 16 Nationen kommen 13 aus Europa, zwei aus Nordamerika (USA und Kanada) und eine aus Asien (Kasachstan). Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die nach dem sensationellen zweiten Platz bei der vergangenen WM 2023 die nächste Attacke auf Gold startet. Das DEB-Team befindet sich in der Gruppe B, die in Ostrava absolviert wird und auch die USA, Schweden, die Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen beinhaltet.

In der Gruppe A (Prag) liegen Kanada, Finnland, die Schweiz, Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich und Großbritannien.