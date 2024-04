Mobbingvorwürfe: DEL-Team stellt Sportdirektor frei - der wehrt sich

Laut dem hr-Sport sollen dem 43-Jährigen, dessen Vertrag noch zwei Jahre läuft, unter anderem Mobbing und cholerisches Verhalten vorgeworfen worden sein. Fritzmeier hatte zuletzt nach der Trennung von Chefcoach Matti Tiilikainen auch das Amt des Löwen-Trainers ausgeübt.

"Die erhobenen Vorwürfe und Darstellungen erstaunen mich sehr - und ich weise diese voll und ganz von mir", schrieb Fritzmeier in einer Stellungnahme an den hr-Sport: "Im Profisport, wo es hochemotional hergeht, was in der Natur der Sache liegt, kann es immer mal auch zu Reibungen kommen. Diese verlaufen für gewöhnlich im normalen Rahmen, ohne dass es zu ernsthaften Problemen kommt."